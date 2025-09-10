¿Qué podría significar una auditoría de DOGE de las políticas climáticas locales de Florida para el movimiento de energía limpia?

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Florida, o DOGE, está auditando las iniciativas de energía limpia de los gobiernos locales como parte de su “promesa de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno”.

Una investigación del Tampa Bay Times (este link está en inglés) informó inicialmente sobre la investigación del estado sobre las políticas relativas a las emisiones de carbono, la energía solar y los vehículos eléctricos en los condados de Hillsborough y Pinellas y la ciudad de St. Petersburg.

La oficina del gobernador Ron DeSantis no respondió a una solicitud de comentarios, pero en un comunicado de prensa de verano (este link está en inglés), describió las visitas de "botas sobre el terreno" del estado a las oficinas del gobierno local de la siguiente manera:

"Florida es el modelo de responsabilidad fiscal a nivel estatal, y utilizaremos nuestra autoridad para asegurarnos de que los gobiernos locales sigan su ejemplo", dijo DeSantis. "Los esfuerzos de DOGE de Florida son una deuda con el contribuyente y otra forma más en que su estado persigue la responsabilidad fiscal".

LEA TAMBIÉN: El director financiero de Florida dice que el gasto inútil será "innegable" una vez que se publiquen los hallazgos de la auditoría de DOGE (este link está en inglés)

El Times informa que una evaluación estatal del gasto de los gobiernos locales en políticas climáticas y otras iniciativas podría publicarse a mediados de octubre.

El gobernador ha calificado esto como un esfuerzo para eliminar el despilfarro y ahorrar dinero a los contribuyentes, pero Brooke Ward, organizadora principal de Florida de la organización nacional sin fines de lucro Food and Water Watch, dijo que hará exactamente lo contrario.

"Florida es increíblemente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos, y la única forma de garantizar la salud y la seguridad de los floridanos es invertir en resiliencia climática que realmente haga la vida más segura y asequible para las personas", dijo.

Se ha demostrado científicamente que la quema de combustibles fósiles que atrapan el calor para cosas como la producción de energía, en lugar de utilizar opciones más limpias como la solar, impacta las tendencias ascendentes de huracanes más fuertes, húmedos, y el calor extremo.

De hecho, Tampa alcanzó una temperatura de 100 grados por primera vez registrada este verano.

Después de la marejada ciclónica del huracán Helene y las lluvias récord del huracán Milton el año pasado, la Oficina de Regulación de Seguros de Florida informó más de $5 billones en pérdidas aseguradas estimadas.

Luego está el problema del aumento de las facturas de electricidad para los residentes. Los defensores de la energía limpia han dicho durante mucho tiempo que el costo volátil de los combustibles fósiles es lo que impulsa parcialmente los aumentos de tarifas, mientras que las compañías cobran daños financieros a los clientes después de las tormentas provocadas por el clima.

En Florida, los gobiernos locales han tomado la iniciativa de abordar las emisiones contaminantes del clima y hacer la transición a energía limpia mediante la instalación de paneles solares en sus edificios y la compra de flotas de vehículos eléctricos o híbridos.

LEA TAMBIÉN: La auditoría de DOGE convierte al condado de Manatee en un caso de prueba para desafiar a DeSantis y los desarrolladores (este link está en inglés)

El condado de Hillsborough gastó $7.5 millones en infraestructura de energía solar desde 2018, lo que ahorró $2.3 millones. Eso compensó alrededor de 9,400 toneladas métricas de emisiones que calientan el clima.

Y St. Petersburg ahorró casi $900,000 al incorporar energía solar desde el 2019.

"Cuando vemos que DOGE entra y trata de sofocar estos programas que son nuestra única esperanza, realmente es una extralimitación del gobierno y está quitando la única red de seguridad que tienen nuestras comunidades", dijo Brooke Ward, quien también forma parte de la Coalición de Energía Asequible de Hillsborough.

"Estos gobiernos locales, incluso aquellos que no han hecho mucho, aún han hecho más de lo que hemos visto de la administración de DeSantis en su conjunto".

El estado ofrece a los gobiernos locales subvenciones de resiliencia para la construcción y el fortalecimiento frente al aumento del nivel del mar y las inundaciones, pero también ha eliminado el término “cambio climático” de la ley estatal y tiene un historial anterior de denegar fondos federales para cosas como una evaluación de emisiones.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.