El calor del verano en Florida persiste hasta el otoño, siguiendo una tendencia nacional

Puede que hayan notado que el calor del verano persiste.

Se espera que la máxima para el área de Tampa entre el jueves y el viernes alcance los 90 grados. Y un análisis muestra que las temperaturas del verano están llegando antes y quedándose más tiempo.

Usando datos del Servicio Meteorológico Nacional entre los años 1970 y 2024, la organización sin fines de lucro Climate Central informó que de 246 ciudades principales, el 92% tenía calor de verano persistente hasta el otoño.

En todo Florida, el calor del verano se ha extendido generalmente por una semana y media a dos semanas.

El meteorólogo Shel Winkley lo llama "la invasión del verano" (summer creep).

“Tomemos la ciudad de Tampa, ¿verdad? Lo que solía ser un último día general alrededor de los 90 grados a fines de septiembre ahora se ha retrasado un mes completo", dijo.

En promedio, Tampa ha añadido 28 días adicionales de temperaturas veraniegas en comparación con lo que experimentaron nuestros padres o abuelos.

Miami añadió 46 días en promedio, con el último día de 90 grados ocurriendo ahora alrededor de Halloween.

Sarasota, sorprendentemente, experimentó en promedio siete días menos de temperaturas veraniegas. El último día de los 90 grados solía ser alrededor del 22 de octubre, pero ahora es más cerca a mediados de octubre.

"Entonces, una semana antes de lo que solía experimentarse", dijo Winkley. "La geografía sí juega un papel aquí, y existe la posibilidad de que incluso algunas lluvias tempranas de otoño están ayudando a bajar esas temperaturas un poco más de lo que solían hacerlo".

Y Gainesville es otro caso interesante – se mantiene estable, por lo que no sube ni baja durante los días de 90 grados sobre un promedio a largo plazo.

"Existe la posibilidad de que esté lo suficientemente al norte y sea tierra adentro, por lo que no tiene tanta influencia del agua como las ciudades costeras, lo que podría estar ayudándola a mantener la línea de lo que hemos experimentado", dijo Winkley.

“Creo que la conclusión es, si buscan clima de otoño en Florida... hagan un viaje y pasen el fin de semana en Gainesville", agregó Winkley.

Desde la década de 1970, Tallahassee ha añadido 16 días de temperaturas veraniegas, el área de Fort Myers-Naples ha añadido 15 días, 8 para Jacksonville y Orlando, 7 en Pensacola y 6 en West Palm Beach.

"Esto no es solo lattes con sabor a calabaza, y esto no es solo 'botas con pelo', ¿verdad? Esto tiene riesgos para la salud relacionados con el calor, y tal vez no para ustedes. Tal vez sean lo suficientemente afortunados como para tener su aire acondicionado funcionando un poco más en el año, pero eso va a afectar su bolsillo más de lo que solía hacerlo", dijo Winkley.

El calor persistente del verano puede extender no solo los riesgos para la salud relacionados con el calor, sino también las alergias estacionales, mientras alarga tanto las temporadas de mosquitos como los incendios forestales.

Luego está la coincidente temporada de huracanes, que dura hasta noviembre.

Si una tormenta corta la energía, o necesitan limpiar escombros afuera, Winkley dijo que podrían estar expuestos al calor de verano.

“Entonces eso causa otro impacto y otro problema, que es tratar de asegurarse de que las personas puedan salir de manera segura cuando esas temperaturas aún están en estándares de verano", dijo.

Añadió que la quema de carbón, petróleo y gas metano atrapa el calor en la atmósfera.

“Eso me gusta decir que es esencialmente añadir – si vamos a hablar de otoño – una camisa de franela alrededor de la Tierra", dijo Winkley.

