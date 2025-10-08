El comité DOGE del condado de Hillsborough aborda las preocupaciones estatales sobre el gasto

Un comité del Condado de Hillsborough encargado de investigar el gasto derrochador sigue esperando una auditoría estatal completa, pero aún podría empezar a señalar algunas áreas de gasto del gobierno. Esto ocurre mientras los miembros se reunieron el lunes para discutir el asunto.

Los líderes de Hillsborough formaron el comité DOGE después de que el nuevo director financiero del estado, Blaise Ingoglia, dijera que el fondo general del condado había aumentado más del 56% desde 2019.

Ingoglia utilizó la auditoría preliminar para impulsar las medidas del gobernador Ron DeSantis para reducir los impuestos a la propiedad.

LEA TAMBIÉN: Auditoría DOGE de Florida afirma que Hillsborough gastó en exceso casi $279 millones (este link está en inglés)

Pero los funcionarios del condado dicen que gran parte de ese aumento es para la protección policial y contra incendios. Y gran parte se destinó a departamentos cuyos presupuestos no son controlados por el condado.

Tom Fessler, administrador financiero principal de Hillsborough, dijo que el número de empleados del condado en realidad ha disminuido desde 2007.

"Así que todavía estamos 371 puestos menos de lo que estábamos en el año fiscal '07, o una disminución del 5.6%", dijo durante la reunión del lunes. "Y eso es mientras la población ha crecido durante ese período de tiempo en cerca de 30%".

Un informe estatal inicial dice que Hillsborough "gastó indebidamente" unos $279 millones desde 2019.

Los funcionarios del condado dicen que gran parte del gasto fue necesario para hacer frente al rápido crecimiento demográfico.

El comité discutió el recorte de subsidios a las industrias cinematográficas y asignaciones para vehículos de los empleados del condado.

Jake Hoffman, presidente del comité DOGE, cuestionó el gasto en programas como incentivos para la industria cinematográfica.

"La mayoría de estos van a personas que no viven en el Condado de Hillsborough. Las compañías no están construidas, no están en el Condado de Hillsborough. Ni siquiera sé si filman el 10%, de la, ya sabes, en el Condado de Hillsborough, así que creo que deberíamos ser sumamente críticos con estos subsidios cinematográficos", dijo.

La administradora del condado, Bonnie Wise, escribió un memorando abordando algunas de las preocupaciones de Ingoglia sobre los niveles de personal del condado.

"Esos puestos están asociados con Funcionarios Constitucionales y Agencias Externas financiadas por el condado cuyos presupuestos no controlamos", escribió.

Wise dijo que, en los últimos cinco años, la junta ha completado:



Ocho estaciones de bomberos de reemplazo

Cuatro estaciones de bomberos nuevas

16 nuevas unidades de ambulancia de rescate

161 nuevos puestos de Rescate de Incendios (un aumento de más del 15%)

Financiamiento de nuevos contratos del Sindicato de Bomberos que proporcionan salarios competitivos para los socorristas

Mantenimiento de reservas para desastres incluso después de una necesidad de flujo de efectivo a corto plazo que excedió los $200 millones a causa de los huracanes recientes

408,528 pies lineales de acera reparados

656 millas de carril de carretera re-pavimentadas

23 puentes reparados y rehabilitados

74,753 pies lineales de alcantarillas instaladas

Finalización de Citrus Park Drive, Apollo Beach Boulevard, Intercambio Big Bend

64 nuevos puestos en la Oficina del Sheriff.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.