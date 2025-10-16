La administración de Trump busca oficinas para agencias de seguridad en Tampa y otras ciudades de Florida

El gobierno federal está buscando un nuevo espacio de oficinas en Tampa y otras ciudades estadounidenses para albergar operaciones de agencias de seguridad (law enforcement).

Una publicación en el sitio web de contrataciones del gobierno (este link está en inglés), de la Administración de Servicios Generales (GSA), solicitó propuestas de arrendamiento (lease) en 19 ciudades, incluyendo Tampa, Fort Lauderdale, Fort Myers y Jacksonville.

Aunque la publicación en sí no especificó qué agencias de seguridad están detrás de la solicitud, empleados de la GSA dijeron a NPR (este link está en inglés) y al Washington Post (este link está en inglés) que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se acercó a la agencia para buscar 300 propiedades para alquilar en todo el país para este invierno.

La solicitud de propuestas de alquiler para las ciudades, incluyendo Tampa, aceptó solicitudes entre el 11 y el 17 de septiembre.

Entre los requisitos para el espacio se encuentran que esté completamente amueblado y sea apto para uso de oficina profesional.

La descripción indica que el arrendamiento es por 10 años, pero señaló que el gobierno federal podría otorgar un contrato con términos diferentes.

WUSF contactó a la GSA sobre las propuestas de arrendamiento. La agencia dijo que "no comenta sobre adquisiciones activas".

"La GSA está comprometida a trabajar con todas nuestras agencias asociadas para satisfacer sus necesidades de espacio de trabajo", decía el comunicado. "La GSA sigue enfocada en apoyar el objetivo de esta administración de optimizar la huella federal y proporcionar los mejores lugares de trabajo para que nuestras agencias federales cumplan su misión".

En julio, el Congreso amplió la financiación para la aplicación de leyes de inmigración a $170 billones durante los próximos cuatro años.

Esto incluye $45 billones para la construcción de centros de detención de inmigrantes, incluyendo instalaciones de detención familiar. Eso representa un aumento del 265 por ciento en el presupuesto anual actual de detención de ICE, según el American Immigration Council (Consejo Americano de Inmigración) (este link está en inglés).

Grupos de defensa como el Consejo criticaron la medida (este link está en inglés) por centrarse en exceso en la aplicación de la ley y no hacer lo suficiente para resolver problemas en el sistema de inmigración, como el rezago judicial, la falta de vías legales hacia la ciudadanía y el sistema de asilo de EE. UU.

Leo González es miembro de la Red de Solidaridad Inmigrante de Tampa Bay (Tampa Bay Immigrant Solidarity Network). Dijo que anticipan una mayor aplicación de las leyes de inmigración.

"Eso es una de las cosas que está asustando a la gente. Sentimos que básicamente se está gestando algo, que todas las cosas horribles que hemos visto hasta ahora son solo el comienzo", dijo González.

LEA TAMBIÉN: Cientos protestan en la oficina de ICE de Tampa por las deportaciones de 2 hombres venezolanos (este link está en inglés)

La Red de Solidaridad Inmigrante de Tampa Bay y otros grupos locales han protestado frente a la oficina de campo existente de ICE en Tampa, en West Cypress Street en el vecindario de West Shore.

Es donde inmigrantes fueron detenidos (este link está en inglés) este año durante sus chequeos de rutina (check-ins).

Florida ha sido el sitio de una intensa aplicación de las leyes de inmigración (este link está en inglés), ya que los líderes estatales han prometido estar a la vanguardia de los esfuerzos de deportación masiva de la administración.

"Estoy muy preocupado por esta oficina de ICE, pero estaremos allí protestando también", dijo González.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.