En las próximas asambleas públicas del condado de Pinellas buscan la opinión ciudadana sobre planes escolares

La matrícula en las escuelas públicas ha disminuido. Simplemente hay menos niños que hace una década. Y una nueva ley de Florida que expande el programa Escuelas de Esperanza (Schools of Hope) significa que las escuelas chárter podrían ocupar espacios vacíos en el distrito, sin costo de alquiler.

Mientras que algunos distritos escolares del área de Tampa Bay, como Sarasota, ya han implementado un plan para expandir ciertas escuelas y demoler algunos edificios viejos y en desuso para evitar la coubicación de charters, el Condado Pinellas está organizando una serie de asambleas públicas para escuchar primero a la gente.

El superintendente Kevin Hendrick indicó que estas reuniones se centrarán en "tendencias de población, capacidad de los edificios escolares, nuevos programas escolares, y las posibilidades de nuevas configuraciones de grados como K-8 o 6-12, cierres y consolidaciones de escuelas".

La primera reunión pública es el miércoles 12 de noviembre, de 5:30 a 7 p.m., en Boca Ciega High.

Lunes, 17 de noviembre – Largo High School, de 5:30 a 7 p.m.

Martes, 2 de diciembre – Dunedin High School, de 5:30 a 7 p.m.

Jueves, 4 de diciembre – Hollins High School, de 5:30 a 7 p.m.

Martes, 9 de diciembre – Lakewood High School, de 5:30 a 7 p.m.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.