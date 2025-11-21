El comité de la Cámara de Representantes de Florida aprueba una serie de planes de reducción de impuestos a la propiedad

En contra de los deseos del gobernador Ron DeSantis, las denuncias demócratas y las preocupaciones de los gobiernos locales, un comité de la Cámara de Representantes de Florida aprobó el jueves una larga lista de propuestas para reducir los impuestos a la propiedad.

"Estas propuestas crean inestabilidad, aumentan las inequidades de los contribuyentes y ponen en riesgo la calidad de vida de los residentes que eligen vivir en las ciudades", dijo Charles Chapman, de la Liga de Ciudades de Florida, a los legisladores antes de las votaciones.

Siete de las medidas son enmiendas constitucionales propuestas que, en última instancia, tendrían que ser aprobadas por los votantes de Florida, ya que los impuestos a la propiedad están incorporados en la Constitución estatal. Una es un proyecto de ley que realiza algunos cambios técnicos.

"El impuesto a la propiedad del gobierno local está aumentando a un ritmo insostenible y está causando una carga financiera indebida a los ciudadanos, propietarios de viviendas y negocios de Florida", dijo el representante republicano Toby Overdorf de Palm City, presidente del Comité Selecto de la Cámara sobre Impuestos a la Propiedad. "Es hora de devolverles el dinero a los floridanos".

El gobernador Ron DeSantis ha estado pidiendo a gritos la reducción de los impuestos a la propiedad de los propietarios de viviendas, pero no ha publicado un plan específico. Ha criticado la multitud de propuestas de la Cámara, diciendo que poner más de una en la boleta electoral haría que todas fracasaran.

Overdorf enfatiza que están al principio del proceso. El período de sesiones legislativas no comienza oficialmente hasta enero. Los líderes del Senado no han dicho lo que quieren hacer.

"Este es un tipo de proceso inicial en el que estamos. La sesión ni siquiera ha comenzado todavía, y hasta que caiga ese pañuelo... podría haber muchos cambios antes de ese momento", dijo.

La caída del pañuelo (este link está en inglés) simboliza el final de la sesión, que será en marzo. Los demócratas de la Cámara, mientras tanto, advierten que los recortes propuestos marcarían el final de importantes servicios del gobierno local que se financian con impuestos a la propiedad. Se opusieron a las propuestas.

Las propuestas "no han sido lo suficientemente examinadas, no han sido completamente pensadas, por lo que tuvimos que ser votos negativos hoy", dijo la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, Fentrice Driskell de Tampa. "No están lo suficientemente adaptadas para ajustarse y dar cuenta de las diferencias en nuestros condados".

Y Driskell dijo que los impuestos a la propiedad no son el problema más apremiante de los problemas de asequibilidad de Florida.

"Centrémonos en regular la industria de seguros de propiedad", dijo. "Busquemos un alivio real que lo reduzca. Busquemos soluciones reales para la asequibilidad de la vivienda".

Los gobiernos locales afectados no podrían reducir la financiación para la aplicación de la ley bajo las propuestas, y los impuestos a la propiedad escolar estarían exentos de reducciones.

Los impuestos escolares representan, en promedio, poco menos del 40% de la factura de impuestos a la propiedad de los floridanos, según un análisis de Florida TaxWatch de 2022 (este link está en inglés).

Aquí está la lista de las siete resoluciones propuestas, que deben ser aprobadas por tres quintas partes de la Legislatura y luego por tres quintas partes de los votantes de Florida:



HJR 201 (este link está en inglés) — Elimina los impuestos a la propiedad de vivienda (homestead) que no son para escuelas.

(este link está en inglés) — Elimina los impuestos a la propiedad de vivienda (homestead) que no son para escuelas. HJR 203 (este link está en inglés) — Elimina gradualmente los impuestos a la propiedad de vivienda que no son para escuelas durante una década.

(este link está en inglés) — Elimina gradualmente los impuestos a la propiedad de vivienda que no son para escuelas durante una década. HJR 205 (este link está en inglés) — Exime a los residentes de 65 años o más de pagar impuestos a la propiedad de vivienda que no son para escuelas.

(este link está en inglés) — Exime a los residentes de 65 años o más de pagar impuestos a la propiedad de vivienda que no son para escuelas. HJR 207 (este link está en inglés) — Crea una exención del impuesto a la propiedad de vivienda que no es para escuelas equivalente al 25% del valor tasado de la casa.

(este link está en inglés) — Crea una exención del impuesto a la propiedad de vivienda que no es para escuelas equivalente al 25% del valor tasado de la casa. HJR 209 (este link está en inglés) — Crea una exención de impuestos a la propiedad de vivienda que no es para escuelas de $100,000 dólares para residencias con seguro de propiedad.

(este link está en inglés) — Crea una exención de impuestos a la propiedad de vivienda que no es para escuelas de $100,000 dólares para residencias con seguro de propiedad. HJR 211 (este link está en inglés) — Elimina el límite de la portabilidad, que permite a los propietarios de viviendas transferir los ahorros de impuestos de su lugar anterior a uno nuevo. Esto significa que un propietario de vivienda puede transferir su beneficio de límite de impuestos Save Our Homes (este link está en inglés) a una casa nueva.

(este link está en inglés) — Elimina el límite de la portabilidad, que permite a los propietarios de viviendas transferir los ahorros de impuestos de su lugar anterior a uno nuevo. Esto significa que un propietario de vivienda puede transferir su beneficio de límite de impuestos (este link está en inglés) a una casa nueva. HJR 213 (este link está en inglés) — Limita cuánto puede crecer el impuesto a la propiedad no escolar tasado para una vivienda, de 3% cada tres años en lugar de 3% anualmente para la propiedad de vivienda, y 15% durante tres años para la propiedad no de vivienda en lugar de 10% por año.

Un proyecto de ley que solo requiere la aprobación legislativa y la firma de DeSantis, HB 215 (este link está en inglés), realizaría varios cambios, incluyendo la exigencia de un voto de supermayoría de un gobierno local para aprobar un aumento del impuesto a la propiedad y permitir que las parejas recién casadas combinen sus beneficios de límite de impuestos Save Our Homes.

