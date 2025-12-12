Receptores de DACA están siendo detenidos a pesar de la protección contra la deportación, dicen abogados y activistas

A medida que la administración de Trump lleva a cabo deportaciones masivas, los participantes en el programa DACA corren un mayor riesgo de ser detenidos y colocados en procesos de deportación, sostienen los abogados de inmigración.

José Manuel Godínez-Samperio, un abogado de inmigración con sede en Bradenton, dijo que la administración ha cambiado la forma en que se trataba normalmente a los receptores de DACA.

"El Departamento de Seguridad Nacional [DHS] parece creer que pueden poner a estas personas en procedimientos [de deportación] a pesar de que tienen DACA, y también creen que pueden detenerlas a pesar de que tienen DACA", afirmó Godínez-Samperio.

DACA protege de la deportación a aproximadamente 530,000 "dreamers" en Estados Unidos.

El término dreamers (este link está en inglés) se refiere a aquellos que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.

LEA TAMBIÉN: Reporte arroja luz sobre las vidas de los inmigrantes de Florida bajo el segundo mandato de Trump (este link está en inglés)

El programa DACA fue creado mediante una acción ejecutiva por el presidente Barack Obama en 2012, y otorga autorización de trabajo a los participantes elegibles.

El programa no ofrece una vía hacia la ciudadanía.

Los receptores de DACA deben renovar su estatus cada dos años, un proceso que requiere verificaciones de antecedentes. Los receptores pueden perder su protección si cometen un delito grave (felony) o delitos menores serios (serious misdemeanors).

Sin embargo, a pesar de la protección, varios receptores de DACA en todo Estados Unidos han sido atrapados en la aplicación de la ley de inmigración (este link está en inglés).

Godínez-Samperio relató que uno de sus clientes en Florida fue arrestado por un cargo falso de DUI (manejar bajo la influencia, en inglés, driving under the influence). Aunque tenía un estatus DACA válido, el DHS lo detuvo e intentó colocarlo en procedimientos de remoción, dijo.

Finalmente, Godínez-Samperio indicó que logró la liberación de su cliente tras demostrar que el cargo era falso.

Bajo administraciones anteriores, dijo, su cliente no habría sido detenido ya que no fue condenado por un crimen y no representaba una amenaza para la comunidad.

"Bajo cualquier administración anterior, no digo que [la detención] nunca haya ocurrido, pero definitivamente era muy raro de ver", señaló Godínez-Samperio.

Luis Castro, quien se especializa en derecho de inmigración y penal en Bradenton, experimentó una situación similar.

LEA TAMBIÉN: Estos 'Dreamers' de Florida dicen estar apurados mientras un aumento de matrícula podría dejar la universidad fuera de su alcance (este link está en inglés)

Un cliente con estatus DACA fue acusado de un DUI y detenido. En lugar de optar por pelear su caso en detención, eligió la partida voluntaria y dejó Estados Unidos con destino a México.

Anteriormente, incluso durante el primer mandato del presidente Donald Trump, Castro dijo que normalmente habría podido asegurar una fianza para su cliente. Pero las prioridades de la ley han cambiado, dijo.

"Es más difícil obtener fianzas ahora en la corte de inmigración", declaró, "Incluso si calificas para una fianza, la están negando porque no quieren darle tiempo a la gente para que realmente pelee un caso si lo tienen".

Cuando las personas son detenidas, se desesperan, dijo Godínez-Samperio.

"Mucha gente que tal vez calificaría para ser liberada, termina siendo deportada simplemente porque no quieren pelear", dijo, "o tal vez quieren pelear, pero no tienen el dinero para pagar un abogado. Especulo que mucha gente termina deportada incluso con DACA, porque no tienen los recursos para pelear su caso".

Home Is Here (este link está en inglés), una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes, ha rastreado más de 20 detenciones (este link está en inglés) de receptores de DACA a nivel nacional en meses recientes. Cuatro están listados como originarios de Florida.

Ayah Al-Durazi, gerente de campaña de Home Is Here, dijo que podría haber más. Al-Durazi explicó que el rastreo depende en gran medida de casos que se han hecho públicos.

"Estos no son solo eventos aislados, sino que son realmente señales de advertencia que revelan un esfuerzo coordinado para debilitar y desmantelar este programa", dijo Al-Durazi. "Estamos enfrentando uno de los momentos más peligrosos en la historia de DACA".

En una declaración a NPR (este link está en inglés) en julio, la subsecretaria de prensa del DHS, Tricia McLaughlin, dijo: "Los extranjeros ilegales que afirman ser receptores de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidos de las deportaciones", y "DACA no confiere ninguna forma de estatus legal en este país".

En su primer mandato, Trump intentó sin éxito (este link está en inglés) poner fin al programa DACA. Los receptores actuales pueden continuar renovando su estatus, pero el gobierno federal no está aceptando nuevas solicitudes de Dreamers elegibles.

Este año, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos emitió un fallo que denegaría permisos de trabajo (este link está en inglés) para los receptores de DACA que viven en Texas.

Mientras la batalla legal continúa desarrollándose, Al-Durazi dijo que los activistas e inmigrantes están luchando por protecciones más permanentes — lo que incluye un proyecto de ley bipartidista llamado Dream Act de 2025 (este link está en inglés), que fue presentado en el Senado la semana pasada.

Ofrecería a los Dreamers una oportunidad de obtener estatus legal si cumplen con ciertos requisitos.

"Las protecciones válidas están siendo ignoradas, la gente está siendo capturada en todo el país a pesar de esas protecciones, y por lo tanto, existe esa incertidumbre que realmente se está abriendo", dijo Al-Durazi.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.