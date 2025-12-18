La policía de Tampa pospone el programa de cámaras de velocidad en zonas escolares

El Departamento de Policía de Tampa anunció que pospondrá su programa de cámaras de velocidad en zonas escolares tras realizar una revisión del despliegue previsto.

La decisión se debe a inquietudes sobre la implementación relacionadas con el proveedor, lo que llevó al departamento a determinar que no estaba listo para proceder según lo planeado. Mientras tanto, la agencia busca seleccionar a otro proveedor para garantizar que el programa se implemente de manera responsable y cumpla con los estándares operativos y de seguridad pública, de acuerdo con un comunicado.

Una publicación de julio en las redes sociales (este link está en inglés) del departamento indicaba que el programa ha estado en desarrollo desde 2022. Se había previsto que el periodo educativo comenzará el 11 de agosto, fecha en la que las cámaras empezarían a capturar avisos de advertencia en zonas escolares seleccionadas.

Se suponía que las notificaciones de infracción comenzarían el 10 de septiembre para los conductores sorprendidos circulando a 10 mph o más sobre el límite de velocidad establecido durante las horas de actividad en las zonas escolares.

Sin embargo, en un comunicado emitido el miércoles, la agencia señaló que pausó el programa antes de que las cámaras se activarán en cualquier zona escolar. Por lo tanto, no se emitieron advertencias, multas ni notificaciones a través de este programa.

Este proyecto es independiente del programa "Operation Safe Passage" del condado de Hillsborough, el cual reportó más de 8,000 notificaciones de infracciones para conductores con exceso de velocidad a las pocas semanas del inicio del año escolar.

LEA TAMBIÉN: Hillsborough emite miles de notificaciones de infracción por exceso de velocidad en zonas escolares en pocas semanas (este link está en inglés)

Además, la policía de Tampa mencionó que el retraso en el despliegue del programa también permitirá al departamento investigar más a fondo los intereses de instalación y ubicación.

"Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido sencillo: proteger a los estudiantes y hacer que nuestras zonas escolares sean más seguras", afirmó el jefe de policía Lee Bercaw. "Pero estamos igualmente comprometidos a lanzar los programas de la manera más responsable, transparente y eficaz posible".

Las ubicaciones iniciales para las cámaras en el despliegue planificado se eligieron con base en evaluaciones de seguridad y datos del sitio, según un comunicado de julio. En ese momento, se seleccionaron las siguientes 10 escuelas, con Shore Elementary y West Tampa Elementary bajo consideración para el futuro:



Alexander Elementary

B.T. Washington Elementary

Ferrell Girls Preparatory Academy

Orange Grove Middle Magnet

Potter Elementary

Shaw Elementary

Sulphur Springs Elementary

Tampa Bay Boulevard Elementary

Young Middle Magnet

Lomax Elementary

Los oficiales continuarán con los patrullajes en las zonas escolares enfocándose en la visibilidad, la educación vial y el cumplimiento de las normas, según el comunicado.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.