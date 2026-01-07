DeSantis respalda la prohibición de compra de acciones en el Congreso; propone plan de transparencia en Florida

Los estados tienen prohibido en gran medida regular a los miembros del Congreso como intentar prohibirles el intercambio de acciones individuales.

Pero el gobernador DeSantis apoya dicha prohibición y propone una alternativa que, según afirma, ofrecería a los votantes de Florida mayor transparencia sobre las inversiones de sus representantes federales.

"Permites que elijan a personas para el Congreso que nunca han demostrado tener visión para las inversiones en su vida y, de repente, se convierten en Warren Buffett en esteroides", afirmó DeSantis el martes durante una conferencia de prensa en Clearwater.

El gobernador propone un cambio en la ley electoral que requeriría que los candidatos marquen una casilla indicando si tienen la intención de negociar acciones individuales. Al postularse para la reelección, tendrían que declarar si lo hicieron o no.

"Si dicen que sí [después de haber marcado que no], eso significa que faltaron a su palabra y que, francamente, mintieron en esos formularios", señaló DeSantis. "Eso es lo que vamos a hacer. Está dentro de nuestras facultades".

La sesión legislativa de Florida comienza la próxima semana.

El gobernador también respaldó un proyecto de ley (este link está en inglés) de la representante republicana por Florida, Anna Paulina Luna, que prohíbe a los miembros del Congreso y a sus familiares inmediatos el intercambio de acciones individuales.

Actualmente existen requisitos de divulgación de inversiones y leyes contra el uso de información privilegiada; sin embargo, las prácticas de inversión de los legisladores han generado dudas durante mucho tiempo (este link está en inglés) sobre conflictos de intereses y la confianza pública.

Luna destacó las rentables inversiones realizadas por el esposo de la representante de California, Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara. Dichas operaciones han atraído una atención tan generalizada que son rastreadas públicamente e incluso replicadas por algunos inversionistas.

No obstante, Luna subrayó que el uso de información privilegiada en el mercado de valores es un problema que afecta a ambos partidos políticos.

"¿Cómo se puede esperar que los miembros del Congreso trabajen verdaderamente para el pueblo estadounidense si esto es lo que están haciendo? Está mal y debe detenerse", declaró en la conferencia de prensa del martes.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa periodística estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.