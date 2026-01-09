El USDA publicó su reporte anual sobre la seguridad alimentaria. Podría ser el último

La semana pasada, el USDA publicó su trigésimo reporte anual (este link está en inglés) que monitorea la seguridad alimentaria en todo el país.

Podría ser el último.

En septiembre, la administración de Trump canceló (este link está en inglés) todas las futuras encuestas de seguridad alimentaria en los hogares (este link está en inglés), bajo el argumento de que el estudio es "redundante", "costoso" y "material liberal subjetivo".

La medida se tomó menos de dos meses después de que el presidente firmará la ley H.R. 1, conocida como "One Big Beautiful Bill Act", la cual recorta billones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante la próxima década.

LEA TAMBIÉN: El 'gran y hermoso proyecto de ley' de Trump incluye recortes a Medicaid y SNAP. Lo que esto significa para los floridanos. (este link está en inglés)

El reporte de 2025, que utiliza datos recopilados en 2024, muestra que casi el 14%, o uno de cada siete hogares en el país, experimentó inseguridad alimentaria o barreras para acceder a comidas nutritivas y asequibles.

Otro 5.4% experimentó una seguridad alimentaria muy baja, lo que significa que se ven obligados a comer menos o a saltarse comidas por completo.

Screenshot Of USDA 2025 Household Food Security Report Https://Ers.usda.gov/Publications/Pub-Details?Pubid=113622

Crystal FitzSimons, presidenta del Centro de Investigación de Comida y Acción, señaló que esta publicación anual de datos es crucial para entender el hambre en Estados Unidos – y determinar si las políticas federales la están abordando adecuadamente.

"Eliminar este reporte no elimina el problema; simplemente lo oculta. Oculta la lucha que millones de familias enfrentan para poner comida en la mesa", afirmó.

Inseguridad alimentaria en Florida

El reporte muestra que en Florida, junto con otros 27 estados, la inseguridad alimentaria va en aumento.

En promedio, el estado registró un incremento del 3.4% en hogares con inseguridad alimentaria entre 2022 y 2024, en comparación con el periodo de 2019 a 2021.

"Más de uno de cada 10 hogares en Florida lucha por poner comida en la mesa", comentó FitzSimons. "Puede ser su vecino, la persona que vive frente a usted o los niños de las familias en la escuela de sus hijos".

A nivel nacional, las tasas de inseguridad alimentaria son más altas en el sur y entre los hogares afroamericanos y latinos, en comparación con sus contrapartes blancas.

Los hogares monoparentales y aquellos con ingresos inferiores al 185% de la línea federal de pobreza (este link está en inglés) — $60,000 dólares anuales para una familia de cuatro en el condado de Hillsborough — fueron los que más dificultades tuvieron para alimentarse, según el reporte de 2025.

Un desierto de datos sobre el acceso a alimentos

Expertos en política alimentaria aseguran que no existe un reporte comparable a los datos integrales publicados por la encuesta del USDA.

"Realmente no hay otra entidad que pueda consolidar estos datos de la manera en que lo hace el gobierno federal", dijo FitzSimons.

En respuesta al anuncio de que los datos ya no se publicarán, algunos grupos de investigación, como el Urban Institute, han comenzado a evaluar qué se requeriría para replicarlos.

El mayor desafío sería recopilar datos precisos a nivel estatal, según Elaine Waxman, investigadora principal del Urban Institute.

"Sería extremadamente difícil y muy costoso para los estados establecer encuestas individuales de muestras probabilísticas que puedan proporcionar estimaciones creíbles de manera regular", expresó en un comentario escrito.

Desde 2017, el Urban Institute ha realizado la Encuesta de Bienestar y Necesidades Básicas (este link está en inglés), un estudio nacional sobre el costo de vida.

Sin embargo, Waxman señaló que este no puede reemplazar los datos de seguridad alimentaria recopilados por el gobierno federal, en los cuales "confían tantos gobiernos estatales y locales, proveedores de servicios y financiadores" para tomar decisiones de política pública.

El Congreso está considerando un proyecto de ley que revertiría la decisión de la administración de Trump de descontinuar la publicación de los datos.

La Ley de Seguridad y Garantía Alimentaria (Food Assurance and Security Act), H.R. 6252 (este link está en inglés), fue presentada en noviembre, pero ha tenido un avance mínimo.

Gabriella Paul cubre historias de personas que viven el día a día en la región de la Bahía de Tampa para WUSF. Aquí puede encontrar información sobre cómo compartir su historia con ella.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.