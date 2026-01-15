Manifestantes se reúnen contra operativos de la patrulla fronteriza durante un evento de reclutamiento en St. Petersburg

Más de 60 manifestantes se pronunciaron el martes en contra del evento de reclutamiento organizado por la CBP en el hotel Hilton St. Petersburg Carillon Park.

En el exterior, los asistentes corearon consignas a través de megáfonos, hicieron sonar bocinas y utilizaron silbatos.

Algunos portaban pancartas que denunciaban al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia principal encargada de aplicar las leyes migratorias dentro del país.

Varios manifestantes también sostuvieron carteles relacionados con Renee Good (este link está en inglés), una mujer de 37 años que murió la semana pasada tras recibir disparos por parte de un agente de ICE en Minneapolis.

Aunque la CBP es una agencia independiente de ICE, ambas pertenecen al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y se complementan en las tareas de control migratorio.

Por lo general, la CBP aplica la ley de inmigración en la frontera o cerca de ella. Tiene la autoridad legal para operar dentro de un radio de 100 millas (160 kilómetros) de la frontera o de las costas estadounidenses. Florida se encuentra dentro de esta zona.

Sin embargo, en el segundo mandato del presidente Donald Trump, la CBP ha comenzado a desempeñar un papel más relevante en las detenciones migratorias (este link está en inglés) dentro del interior del país.

Nancy Guan / WUSF Un vehículo del Departamento de Seguridad Nacional circula por el estacionamiento del Hilton St. Petersburg Carillon Park el 13 de enero de 2026.

De acuerdo con el sitio web de la CBP, los puestos para los que la agencia está reclutando incluyen, entre otros: agente de interdicción aérea, agente de la patrulla fronteriza, investigador criminal, oficial de aduanas y protección fronteriza, y agente de interdicción marítima.

Una manifestante, Allie M., quien solicitó a WUSF no utilizar su nombre completo por temor a represalias de contra manifestantes, expresó su indignación por la forma en que los oficiales de inmigración han tratado a los inmigrantes y a quienes protestan.

LEA TAMBIÉN: Protestas contra ICE a nivel nacional exigen rendición de cuentas tras la muerte de Renee Good. (este link está en inglés)

"Nadie debería tener que pasar por la incertidumbre de no saber qué pasó con su familia. Nadie debería tener miedo de salir de su casa. Y eso está sucediendo en todas partes, en todo el país", afirmó Allie.

Allie también criticó el nivel de capacitación que reciben los agentes de ICE para desempeñar sus funciones.

Entrenamiento "muy mínimo" para los oficiales

Para cumplir con los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump, se han acortado los periodos de entrenamiento para los oficiales de ICE (este link está en inglés).

"El entrenamiento es muy mínimo, las restricciones son tan mínimas... como que no se necesita mucho para ser un agente de ICE, y eso debería decir algo", comentó Allie.

Otra manifestante, Bilinda Stokes, mencionó que condujo desde su casa en el condado de Manatee esa mañana para participar en la protesta.

"Tengo dos hijos en casa. No quiero que dentro de 10 años, cuando nuestro país haya colapsado, me pregunten qué hice durante esta situación", dijo Stokes. "Quiero venir aquí y defender lo que creemos. Todos somos humanos. Ya ni siquiera están tratando a los estadounidenses como seres humanos".

Stokes señaló que ha vivido en Florida durante 15 años y que en algún momento apoyó al gobernador Ron DeSantis, pero sus opiniones han cambiado.

"Pensé que estaba haciendo un gran trabajo y luego, de un momento a otro, siguió el culto de nuestro liderazgo, de nuestra administración, y prácticamente ha hecho todo lo que le han pedido", señaló.

Más de 20 agentes del alguacil del condado de Pinellas y oficiales de la policía de St. Petersburg vigilaron el evento.

El alguacil Bob Gualtieri declaró que las personas pueden continuar protestando siempre que permanezcan en la vía pública o en áreas públicas, y fuera de la propiedad del hotel.

Gualtieri también marcó una distinción entre ICE y la CBP.

No obstante, varios manifestantes, incluyendo a Stokes, afirmaron que la diferencia "no importaba".

"No importa si en tu camisa dice Seguridad Nacional, ICE o Patrulla Fronteriza. Todos son lo mismo", sentenció Stokes.

Nancy Guan / WUSF Un grupo de manifestantes se reunió justo al norte del campus de la USF en Tampa para protestar contra el control migratorio.

Protesta cerca del campus de la USF

Justo al norte del campus de la Universidad del Sur de Florida (USF) en Tampa, otro grupo de manifestantes se pronunció el martes contra las medidas de control migratorio.

La protesta se organizó inicialmente debido a una publicación sobre el reclutamiento de la CBP que apareció en Handshake, el sitio web de empleo de la USF.

Un portavoz de la USF aclaró que la universidad no tenía vínculos con el esfuerzo de reclutamiento y que "siempre fue un evento externo" fuera del campus.

La publicación original indicaba que la ubicación del evento de reclutamiento se enviaría a quienes se registraron.

"Al igual que muchas otras actividades, este evento fue publicado en Handshake, la plataforma de gestión de carreras en línea de la USF utilizada para conectar a estudiantes y empleadores con oportunidades de trabajo y pasantías", se lee en el comunicado de la universidad. "La plataforma permite que empleadores externos publiquen información sobre sus eventos, ya que pueden ser de interés para la comunidad de la USF. Compartir información sobre estos eventos no constituye el patrocinio ni el respaldo de la universidad al evento".

Para el lunes, la publicación había sido eliminada del sitio web de Handshake. Un representante del Centro para la Carrera y el Desarrollo Profesional de la USF explicó que la publicación expiró automáticamente y no fue retirada de forma manual.

Los organizadores de la protesta dijeron que aun así decidieron realizar la manifestación porque la CBP ha estado en el campus para eventos de carrera en el pasado.

La agencia participó en eventos de reclutamiento en el campus desde 2018 y, más recientemente, el otoño pasado, según el representante del centro de carreras.

"Nos oponemos totalmente a eso", dijo Vicky Tong, integrante del grupo de Estudiantes de Tampa Bay por una Sociedad Democrática.

La policía de la USF también participa en el programa 287(g) con ICE (este link está en inglés), el cual permite a los oficiales llevar a cabo tareas limitadas de control migratorio.

"Está poniendo en peligro a nuestras comunidades inmigrantes. Pone en peligro a los estudiantes internacionales y los hace sentir muy inseguros, especialmente porque esto se supone que es una universidad, se supone que es un lugar de aprendizaje", concluyó Tong.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.