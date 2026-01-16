Presidenta de la Junta Escolar de Sarasota, Bridget Ziegler, busca que el distrito colabore con ICE

La presidenta de la Junta Escolar del Condado de Sarasota, Bridget Ziegler, busca que el distrito escolar y su cuerpo policial se comprometan a apoyar a los agentes federales, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ella incluyó el tema en la agenda para la reunión de la junta escolar del próximo martes, en un momento de alta tensión emocional a nivel nacional tras la muerte de Renee Good, una madre de tres hijos de 37 años, quien falleció la semana pasada en Minneapolis a causa de disparos realizados por un agente federal.

La junta, compuesta por cinco miembros, cuenta con tres integrantes conservadores, entre ellos Ziegler, quien fue cofundadora del grupo conservador Moms for Liberty.

A través de su página de Facebook, Ziegler afirmó que la resolución surge como respuesta a la presencia de otro miembro de la junta en una manifestación contra ICE. Aunque no lo mencionó por nombre, la referencia alude aparentemente al miembro Tom Edwards.

"Nuestro miembro más liberal de la Junta Escolar encabezó la protesta política contra ICE en el centro de Sarasota el pasado fin de semana, emitiendo declaraciones descabelladas que han confundido y enfurecido a muchos en nuestra comunidad. Tras este espectáculo político, es hora de aclarar las cosas", escribió Ziegler.

En respuesta, una página de Facebook administrada por Edwards publicó: "Una presidenta de la junta envuelta en escándalos no debería juzgar cómo emplean sus colegas su tiempo personal".

Ziegler acaparó titulares nacionales (este link está en inglés) en 2023 cuando su esposo, quien fue presidente del Partido Republicano de Florida, enfrentó acusaciones de violación por parte de una mujer que había aceptado participar en un encuentro sexual con el matrimonio Ziegler. Según los informes policiales, Bridget no pudo asistir al encuentro. No obstante, su esposo visitó a la mujer y grabó parte del acto sexual. Posteriormente, la denunciante declaró que se encontraba demasiado intoxicada para recordar si dio su consentimiento o no.

No se presentaron cargos por violación ni por voyerismo (este link está en inglés) mediante video contra Christian Ziegler; sin embargo, fue destituido de su cargo en el partido estatal. Bridget enfrentó peticiones de renuncia a su puesto en la junta escolar, pero se negó a dimitir. Ha permanecido en la junta y fue nombrada presidenta en noviembre de 2025.

El gobernador DeSantis con Christian y Bridget Ziegler.

Actualmente, los Ziegler han demandado a la Ciudad de Sarasota y a dos detectives involucrados en su caso ante un tribunal federal por violaciones "deliberadas y atroces" a sus derechos, alegando que las órdenes de registro ejecutadas fueron "excesivamente amplias".

– Cooperación y colaboración –

Ziegler publicó el borrador de la resolución sobre ICE en su página de Facebook el 13 de enero; el documento también figura en la agenda de la junta escolar (este link está en inglés) para el 20 de enero a las 10:00 a. m.

La resolución comprometería a la junta escolar y a la policía escolar a una "cooperación y colaboración total con las autoridades de la ley", incluyendo a ICE y al FBI. Asimismo, "reafirma... que las escuelas no son un refugio seguro para criminales".

LEA TAMBIÉN: Lo que dicen los distritos locales sobre la cooperación con autoridades federales, incluido ICE. (este link está en inglés)

El Club de Mujeres Demócratas de Sarasota instó a sus simpatizantes a asistir a la reunión de la junta del martes y a registrarse para hablar.

"Ella está diciendo que no habrá refugio seguro para estudiantes ni profesores. Está diciendo que el terror de ICE puede irrumpir en cualquier escuela del Condado de Sarasota. Nosotros decimos: DE NINGUNA MANERA", expresó el grupo en una publicación en redes sociales.

Al ser consultado, el distrito escolar de Sarasota declaró que "no ha habido cambios en la forma en que las Escuelas del Condado de Sarasota trabajan con ninguna agencia de la ley", según un correo electrónico del portavoz escolar, Craig Maniglia.

"La siguiente declaración no es una respuesta a las acciones de ningún miembro de la Junta Escolar", añadió Maniglia.

La declaración del superintendente Terry Connor reiteró que las escuelas de Sarasota cumplen con cualquier solicitud legal de agentes federales, al igual que otros distritos, y que no mantienen registros sobre el estatus migratorio de los estudiantes.

A continuación, la declaración íntegra:

Entendemos que las discusiones recientes sobre la aplicación de las leyes de inmigración pueden generar preocupación en nuestra comunidad. Queremos asegurar a todas las familias que nuestro enfoque principal siempre ha sido la seguridad y la educación de cada estudiante bajo nuestro cuidado. Es fundamental abordar este tema con calma y evitar alarmas y ansiedades innecesarias.

Siguiendo los procedimientos operativos estándar vigentes, procederemos a:

· · Continuar brindando un entorno de aprendizaje seguro: Nuestras escuelas son espacios donde los estudiantes y el personal pueden concentrarse en el aprendizaje. Estamos comprometidos a fomentar una atmósfera de confianza, respeto e inclusión para todos los alumnos y trabajadores.

· · Continuar adhiriéndose a las leyes de privacidad: Mantenemos los expedientes estudiantiles y la información de identificación personal en estricto cumplimiento con las regulaciones de privacidad pertinentes. No conservamos información relacionada con el estatus migratorio de los estudiantes.

