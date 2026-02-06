Líderes estudiantiles se oponen al traspaso de la sede de USF Sarasota-Manatee a New College

Los líderes estudiantiles de USF aprobaron una resolución que se opone a la propuesta del gobernador de transferir la sede de Sarasota-Manatee a New College de Florida. Argumentan que la institución aporta valor a la comunidad local y que su eliminación representaría una dificultad para los estudiantes.

La resolución representa a los líderes del gobierno estudiantil de las tres sedes de USF, incluyendo Tampa y St. Petersburg. El documento rechaza "cualquier cambio estructural que transfiera la gobernanza, los programas o la identidad de la sede de USF Sarasota-Manatee a otra institución sin total transparencia, gobernanza compartida y un beneficio demostrado para los estudiantes".

El gobernador Ron DeSantis se ha expresado a favor del traspaso, señalando que ayudaría al crecimiento de New College, pero ha dicho poco sobre el impacto más amplio de eliminar la sede más al sur de USF, que es la única universidad de investigación preeminente en la zona y miembro de la Asociación de Universidades Americanas.

La propuesta otorgaría 32 acres de terreno, edificios, dormitorios y aulas de USF a New College, junto con una deuda de 53 millones de dólares en la que incurrió USF para construir nuevos dormitorios, los cuales se inauguraron en 2024.

"Todos los estudiantes aquí en nuestra sede realmente desearían que USF permanezca aquí en nuestra comunidad de Sarasota-Manatee", expresó Dennis Kukharenko, vicegobernador estudiantil, durante una reunión con líderes de la facultad el miércoles.

"Muchos de nosotros vivimos muy lejos del campus. Tenemos que conducir hasta aquí. La eliminación de esta sede realmente quita la oportunidad de obtener un título de manera asequible".

Para aquellos de nosotros que vivimos, trabajamos y enseñamos aquí en la sede de Sarasota-Manatee, esto es más que una discusión de políticas. Nuestra sede es un lugar que amamos profundamente. Margarita Altuna, profesora asociada de español en USF Sarasota-Manatee

Un total de 1,638 estudiantes están matriculados en la sede de Sarasota-Manatee, según una portavoz de USF. Es una pequeña fracción de la comunidad de USF, que cuenta con un total de más de 50,000 estudiantes, principalmente en Tampa y St. Petersburg. El New College es aún más pequeño, reportando 900 estudiantes hasta el año pasado.

Kukharenko afirmó que retirar la sede perjudica motores económicos clave en el área de Sarasota.

"USF ha proporcionado a nuestra comunidad muchos líderes empresariales, muchos graduados en contabilidad, muchos enfermeros y médicos; simplemente una gran cantidad de personas que están ayudando a que esta comunidad crezca", dijo Kukharenko.

La resolución de los estudiantes hizo un llamado a USF para "involucrar formalmente" a estudiantes, profesores y personal en cualquier discusión en curso sobre la sede.

El comité del Senado de la Facultad de USF SM votó a favor de respaldar la resolución estudiantil y presentarla ante el Senado de la Facultad el 18 de febrero.

Si la propuesta del gobernador sigue adelante, contempla que USF Sarasota-Manatee sea entregada a New College para el 1 de julio.

"Para aquellos de nosotros que vivimos, trabajamos y enseñamos aquí en la sede de Sarasota-Manatee, esto es más que una discusión de políticas. Nuestra sede es un lugar que amamos profundamente", comentó Margarita Altuna, profesora asociada de español. "Es donde los profesores y el personal volcamos nuestra energía y cuidado en un trabajo significativo, y donde hemos construido una comunidad que importa".

Según el portavoz de USF, Ryan Hughes, los estudiantes "actualmente matriculados podrían continuar tomando clases y terminar su programa en la sede de Sarasota-Manatee si se aprueba esta legislación", pero no se admitirán nuevos estudiantes.

Se envió una copia de la resolución estudiantil al presidente entrante de USF, Moez Limayem.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.