Productores de fresa en Florida alegan daños por importaciones a precios injustamente bajos

Durante el invierno, mientras otros estados enfrentan temperaturas gélidas, el clima cálido de Florida ofrece un entorno excelente para el cultivo de la fresa.

Según la asociación, Florida genera aproximadamente el 15% de la producción nacional durante esta época del año.

Pero las importaciones del exterior amenazan con reducir esa participación.

Según una petición presentada por una coalición de productores, las fresas mexicanas se están introduciendo en el mercado estadounidense mediante "dumping" —venta a precios extremadamente bajos—, lo que debilita el mercado local y provoca una caída en los precios.

Daniel B. Pickard, abogado de los peticionarios, señaló que esta tendencia podría resultar perjudicial para los agricultores estadounidenses.

“Datos confidenciales demuestran que, cada año, la rentabilidad de la industria nacional disminuye”, afirmó Pickard. “Las importaciones de México están aumentando; están acaparando cuota de mercado, vendiendo a precios más bajos que el producto estadounidense y, como resultado, los agricultores ganan cada vez menos dinero”.

Documentos judiciales indican que, entre junio de 2023 y mayo de 2024, las importaciones mexicanas representaron aproximadamente el 18% del suministro nacional.

La Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) inició una investigación al respecto y se espera que anuncie sus conclusiones preliminares el 17 de febrero.

“Primero, la ITC determinará si los productos se venden en Estados Unidos a precios desleales”, explicó Pickard. “La otra parte consiste en demostrar que la industria nacional ha sufrido un daño sustancial como consecuencia de las importaciones. Básicamente, se debe probar que se venden a precios injustos y que esto perjudica a la industria local”.

Durante la investigación, la comisión analizará el volumen de las importaciones y su impacto tanto en los precios nacionales como en la producción local de fresas.

De prosperar la petición, se aplicarían aranceles a las importaciones mexicanas en un esfuerzo por equilibrar las condiciones de competencia.

Pickard sostuvo que estos aranceles son necesarios para preservar los empleos en Estados Unidos.

“No hay duda de que las importaciones mexicanas han aumentado en Estados Unidos durante 20 años, y esto ha ocurrido a expensas directas de los trabajadores, además de provocar el cierre de múltiples productores”, dijo. “A menos que se proporcione un recurso comercial, creo que perderemos más empleados y granjas”.

La industria de la fresa es un pilar fundamental para la economía de Florida. Según la Asociación de Productores de Fresa de Florida, tan sólo en el condado de Hillsborough, este sector genera un impacto económico de más de $1,1 billones de dólares.

