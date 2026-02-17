El traspaso de USF Sarasota-Manatee a New College supera la primera prueba en la Cámara de Florida

Un subcomité de la Cámara de Representantes avanzó el lunes un proyecto de ley que transfiere el campus de 32 acres de USF Sarasota-Manatee y una deuda de $53 millones de dólares en dormitorios al vecino New College de Florida.

La medida (HB 5601) (este link está en inglés), que fue aprobada siguiendo líneas partidistas, impulsaría el intento del gobernador republicano Ron DeSantis de transformar New College en una institución conservadora.

La introducción del proyecto ante el Subcomité de Presupuesto para la Educación Superior ocurre mientras el plan presupuestario anual de la Cámara incluye el traslado de $22.5 millones de dólares de USF a New College para proteger a los contribuyentes de enfrentar cualquier "carga" en una propuesta de transferencia de instalaciones, según la representante Demi Busatta, republicana de Coral Gables, quien preside el panel.

Busatta, patrocinadora de la propuesta, enfrentó preguntas de los demócratas antes de que la medida fuera aprobada por voto partidista. La resistencia comenzó antes de la reunión; la líder demócrata de la Cámara, Fentrice Driskell de Tampa, afirmó que el plan "apesta a estafa".

Busatta señaló que el plan se basa en la proximidad de los dos campus de Sarasota.

“Transferir las instalaciones que actualmente pertenecen a Sarasota-Manatee a la institución que ya tiene su sede en Sarasota alinea la gobernanza con la proximidad geográfica”, afirmó Busatta. “Permite una supervisión más directa, planeación estratégica y capacidad de respuesta a las necesidades regionales en New College”.

Florida Channel La presidenta del subcomité, Demi Busatta, indicó que la medida no disolvería ningún programa de USF y que tanto estudiantes como profesores “mantendrían” su estatus en dicha universidad.

Busatta dijo que la propuesta no eliminaría programas de USF como enfermería o educación temprana, y que los estudiantes y el personal docente conservarían su estatus de USF, a pesar de que los edificios pertenecerían a New College.

“Las dos instituciones determinarán entre ellas cómo van a implementar toda la logística”, dijo Busatta.

Cuestionan finanzas de New College

El representante Daryl Campbell, demócrata de Fort Lauderdale, señaló un informe reciente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Florida que mostró que a New College le cuesta $494,715 dólares producir un título, en comparación con los $72,252 dólares en USF.

“Para mí, eso es una locura”, dijo Campbell. “Y ese mismo informe sitúa los gastos operativos por estudiante en $83,270 dólares, calificando a New College como la universidad pública menos eficiente de nuestro estado. Y eso proviene de los informes de nuestro estado”.

La representante Ana Eskamani preguntó sobre la deuda de $53 millones de dólares que New College asumiría, junto con los nuevos dormitorios que se inauguraron en 2024 en terrenos de USF.

“¿Por qué deberíamos trasladar un activo de USF a New College cuando financieramente no les va bien?”, cuestionó Eskamani.

"No creo que sea inteligente. Porque a menos que paguemos esa deuda, lo cual probablemente sucederá en una legislatura futura, siento que es fiscalmente irresponsable hacerlo".

Busatta respondió: “No tengo preocupaciones. Y todas nuestras universidades, nuestras universidades públicas, están subsidiadas por el estado de Florida”.

Debido a que los dormitorios fueron construidos y financiados a través de USF, que tiene una población estudiantil mucho mayor, “estamos transfiriendo $22.5 millones de dólares de USF a New College... ya que están adquiriendo estas nuevas instalaciones. Por lo tanto, no hay una nueva carga para los contribuyentes”, explicó Busatta.

Florida Channel El representante Daryl Campbell, demócrata de Fort Lauderdale, señaló un reciente informe DOGE de Florida que mostró que a New College le cuesta $494,715 producir un título, en comparación con $72,252 en USF.

Por su parte, el representante Rashon Young, demócrata de Orlando, habló sobre las preocupaciones de los estudiantes en USF Sarasota-Manatee y cómo los líderes del gobierno estudiantil en los tres campus de USF se oponen a la idea.

"Nos han dicho que están preocupados por esto, por el curso de acción, por sus servicios de apoyo, y sobre si su trayectoria académica se mantendrá intacta", dijo Young.

En enero de 2023, DeSantis nombró a seis nuevos miembros en la junta de 13 integrantes de New College para comenzar a remodelar la institución, que ha enfrentado dificultades por mucho tiempo, a imagen del Hillsdale College, una escuela privada en Michigan.

Antes de que se presentara el proyecto el lunes, Driskell no se contuvo sobre las motivaciones políticas percibidas.

“Está constantemente rodeado de controversia, pero es el proyecto político consentido del gobernador, por lo que está recibiendo estos terrenos de USF, que ha sido una buena escuela y un buen socio comunitario durante años”, dijo Driskell durante una conferencia de prensa telefónica.

“La comunidad de USF no quiere esto. Esto apesta a estafa. Espero que esto no logre pasar el proceso presupuestario y que lo detengamos en seco”.

Weatherford habla contra el traslado de fondos

La propuesta no formó parte del presupuesto del Senado publicado la semana pasada, y no se ha presentado ninguna versión de la ley en el Senado, un punto señalado por el presidente de la Junta de Fideicomisarios de USF, Will Weatherford, en una carta enviada a estudiantes y personal tras la votación del lunes.

"Esta legislación no puede avanzar sin el acuerdo tanto de la Cámara como del Senado”, escribió.

Weatherford también advirtió sobre las consecuencias de desviar cualquier fondo operativo.

“Hemos sido claros en que la pérdida de cualquier fondo amenaza nuestra prioridad de proteger a nuestra gente, ya que son necesarios para pagar el proceso de finalización académica para que los estudiantes actuales de USF Sarasota-Manatee puedan terminar sus carreras en su campus de origen, y para los salarios del personal de USF Sarasota-Manatee en otro campus de USF”, redactó.

Pie de foto: Hasta esta semana, Weatherford había dicho poco públicamente sobre el traspaso propuesto, excepto para indicar que estaba en manos de los legisladores y que USF no “controlaba el resultado”.

Weatherford no mencionó la deuda de los dormitorios que se eliminaría del saldo financiero de USF ni la logística de la entrega propuesta de edificios y terrenos a New College, salvo para decir que USF podría “reinvertir esos recursos en áreas estratégicas que elevarían aún más nuestra universidad”.

Señaló que las “conversaciones” han durado 18 meses, involucrando a la oficina de DeSantis, al canciller del Sistema Universitario Estatal, Ray Rodrigues, a la Junta de Gobernadores del estado, a New College y a USF para “identificar sinergias adicionales en nuestra asociación”.

“De esas conversaciones se desprende que el crecimiento de New College y la búsqueda de espacio para su expansión son prioridades para el estado”, escribió Weatherford.

“Además, nuestros líderes estatales siguen enfocados en asegurar que nuestros colegios y universidades operen eficientemente y maximicen el valor para los floridanos, lo que genera dudas sobre si es eficiente tener múltiples campus del Sistema Universitario Estatal, financiados por los contribuyentes y operados por separado, ubicados aproximadamente a una milla de distancia entre sí”.

Hasta ahora, Weatherford ha dicho poco públicamente sobre la transferencia propuesta, excepto para indicar que estaba en manos de los legisladores y que la USF no "controlaba el resultado".

Sin embargo, en una publicación en X el domingo, Weatherford pareció dispuesto a entrar en la disputa, haciendo referencia a un titular del Tampa Bay Times que mencionaba la entrega propuesta de $22 millones de dólares de USF a New College.

“Con el debido respeto a la gente del Tampa Bay Times, hay un cero por ciento de posibilidades de que esto suceda. Cero como en ‘0’ ”, escribió Weatherford en X.

Alan Levine, presidente de la Junta de Gobernadores de Florida, que supervisa el Sistema Universitario Estatal, también se pronunció en redes sociales.

“La transferencia de esta propiedad es importante para el @SUS_Florida. He hablado con USF y NCF, y están de acuerdo con el trato para el traspaso. Hay un camino claro hacia adelante y apoyamos esto”, publicó Levine en X.

Foro de oposición programado

Los simpatizantes de USF Sarasota-Manatee llevarán a cabo un foro comunitario (este link está en inglés) para oponerse al traspaso el 25 de febrero de 4:30 a 6 p.m. en el salón de eventos del Centro de Estudiantes de USF Sarasota-Manatee, en el 8350 N. Tamiami Trail.

“No hemos visto ni un solo informe, análisis de impacto o discusión en la Junta de Fideicomisarios o la Junta de Gobernadores sobre por qué este es un uso eficiente de los activos de la universidad estatal”, dijo la expresidenta del campus de USF Sarasota-Manatee, Laurey Stryker.

“El informe DOGE del sistema universitario encontró que el costo anual por estudiante de NCF es de $83,000 dólares. La meta de inscripción a cinco años de NCF es de solo 1,500 alumnos; no hemos visto planes para expandir los programas hacia títulos más orientados a la fuerza laboral. ¿Cómo puede ser esto eficiente?”.

WUSF transmite desde estudios en la Universidad del Sur de Florida, incluyendo uno en su campus de Sarasota-Manatee, que es el tema de esta noticia. Su licencia de transmisión también pertenece a USF.

Ningún funcionario de USF o WUSF revisó esta historia antes de su publicación.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.