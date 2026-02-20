Cómo un proyecto de ley del Senado podría frenar la propuesta de una terminal de cruceros en el condado de Manatee

Una propuesta de terminal de cruceros en el condado de Manatee podría enfrentar un nuevo obstáculo. Un proyecto de ley en la legislatura limitaría el dragado necesario para embarcaciones de gran calado en la desembocadura de la bahía de Tampa.

La restricción se añadió como una enmienda (este link está en inglés) a un proyecto de ley existente que un comité del Senado estatal aprobó por unanimidad. Esta medida ampliará los límites de la Reserva Acuática de Terra Ceia (este link está en inglés) hacia sectores del condado de Pinellas y la frontera con el condado de Hillsborough, incluyendo una zona por la que los cruceros tendrán que transitar para acceder a la terminal proyectada. El dragado no estaría permitido si llegara a afectar la calidad del agua.

El senador republicano de Bradenton, Jim Boyd, incorporó dicha enmienda.

"En un esfuerzo por proteger la zona costera virgen del este de la bahía de Tampa, que cuenta con pequeños cayos, bahías y manglares, esta enmienda restringe el dragado o el relleno de tierras sumergidas dentro de la Reserva Acuática de Terra Ceia", declaró Boyd ante sus colegas senadores.

Un proyecto de ley (este link está en inglés) relacionado también se encuentra en trámite en la Cámara de Representantes de Florida.

Los opositores dicen que la terminal arruinaría el frágil ecosistema. No obstante, los promotores sostienen que es necesaria debido a que los cruceros de mayor tamaño no pueden pasar por debajo del puente Sunshine Skyway para llegar al puerto de cruceros actual en Tampa.

La reserva de Terra Ceia abarca tierras sumergidas en la bahía de Tampa, extendiéndose desde el canal de navegación de Port Manatee hasta el límite de los condados de Manatee y Hillsborough; luego continúa a lo largo de la ruta de navegación Intracoastal Waterway, rodea Emerson Point en Snead Island y sigue por las costas de las bahías de Terra Ceia, Miguel y Joe, así como por Bishop Harbor.

Manatee County Este es un mapa de la propuesta terminal de cruceros en Terra Ceia, justo al sur de la entrada del puente Sunshine Skyway.

La enmienda (este link está en inglés) de Boyd permitiría un dragado mínimo para rampas de botes y marinas. El texto establece lo siguiente:

"El dragado y relleno mínimos que puedan autorizarse para la creación y mantenimiento de marinas, rampas públicas para botes, muelles y embarcaderos, así como sus canales de navegación y vías de acceso correspondientes. Tales proyectos podrán autorizarse únicamente tras una determinación específica de la junta de que existe la garantía de que el proyecto será construido y operado de manera que no afecte negativamente la calidad del agua y la utilidad de la reserva".

"Aquel dragado que es necesario con el fin de eliminar condiciones peligrosas para la salud pública o con el fin de eliminar aguas estancadas, islas y bancos de sedimentos, cuyo dragado mejoraría la calidad estética y ambiental, así como la utilidad de la reserva, y sea claramente de interés público según lo determine la junta".

Cientos de personas (este link está en inglés) asistieron a un reunión en Terra Ceia el pasado fin de semana para protestar contra la propuesta.

Hasta el momento, solo ha habido comunicación preliminar entre la empresa desarrolladora de la terminal de cruceros, SSA Marine, y funcionarios del condado de Manatee; sin embargo, el grupo comunitario People Protecting Terra Ceia Aquatic Preserve (este link está en inglés) se formó rápidamente como respuesta.

