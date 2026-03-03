La matrícula para estudiantes universitarios indocumentados en Florida se triplicó el año pasado. ¿Cómo se encuentran ahora?

Las personas en esta historia han pedido a WUSF no utilizar sus nombres completos por temor a represalias gubernamentales debido a su situación migratoria.

Hernán y José son dos estudiantes universitarios con el mismo sueño americano – obtener un título universitario.

Y no se dan por vencidos en lograrlo, incluso después de que sus costos de matrícula casi se triplicaron.

El año pasado, el estado eliminó una exención (este link está en inglés) que permitía a los estudiantes que no tienen un estatus legal recibir la matrícula estatal, siempre y cuando pudieran demostrar que son residentes de Florida.

Las familias de Hernán y José los trajeron a los EE. UU. desde México cuando tenían pocos años de edad. No llegaron aquí con documentación legal, pero los EE. UU., especialmente Florida, es todo lo que han conocido.

"Creo que debemos seguir luchando y, con suerte, no nos quitarán tanto como ya lo hicieron", dijo Hernán.

Hernán es beneficiario de DACA, habiendo solicitado el programa de la era de Obama (este link está en inglés) en su adolescencia. DACA le otorga autorización de trabajo y protección contra la deportación, mientras el programa permanezca vigente.

José no cuenta con protecciones legales.

Ambos son inelegibles para becas estatales, subvenciones federales Pell y FAFSA — la asistencia financiera en la que confían muchos estudiantes universitarios para pagar su matrícula escolar.

Ahora, sin la matrícula estatal, ambos afirman que su camino académico se ha vuelto más difícil.

José y Hernán se encuentran entre los miles de afectados por la revocación de lo que algunos defensores de los inmigrantes llaman leyes de "equidad de matrícula".

Texas también ha eliminado la matrícula estatal para estudiantes sin estatus legal. Además, varios otros estados se encuentran en medio de desafíos legales (este link está en inglés) por sus leyes de matrícula.

El grupo de defensa de los inmigrantes TheDream.US (este link está en inglés) administra becas para estudiantes sin estatus legal.

Hyein Lee, directora de operaciones del grupo, señaló durante un seminario web reciente que aproximadamente la mitad de los 4,000 estudiantes a los que sirven están "tomando descansos para determinar los siguientes pasos".

Muchos estudiantes, dijo Lee, estaban lidiando con un "aumento en la ansiedad por terminar y pagar la escuela, miedo a la deportación para ellos y sus familias, el estrés de la incertidumbre financiera y profesional al vivir totalmente indocumentados y la terminación de DACA y el estatus de protección temporal".

Después de más de un semestre en este nuevo panorama, Hernán y José compartieron cómo están superando los desafíos financieros y continuando su educación en un entorno de mayor control migratorio.

La siguiente entrevista fue editada por extensión y claridad.

JOSÉ: Bueno, mi nombre es José y voy a la Universidad de Florida Central (UCF). Estoy en mi último año y actualmente estudio para mi licenciatura en ciencias biomédicas. Ha sido muy difícil porque tengo que tomar menos clases de las que tomaba antes.

Ahora mismo, creo que soy como un estudiante de medio tiempo o tal vez menos, y antes era un estudiante de tiempo completo. Así que ha sido muy duro para mí no graduarme a tiempo y haber visto a mis amigos graduarse, no al mismo tiempo, sino antes que yo.

HERNÁN: Mi nombre es Hernán. Soy estudiante de Seminole State College. Estoy terminando mi licenciatura en gestión de la construcción. Tenía planeado graduarme este año, pero como todo cambió, mi fecha de graduación se retrasó.

Digamos que si tomo una o dos clases este verano, y cuatro al final del año, me quedaría al menos una clase para el próximo año.

¿Cómo se las están arreglando para pagar su educación ahora con una diferencia tan drástica?

HERNÁN: El año pasado, ya sabes, en noviembre y diciembre, una vez que salí de la escuela, trabajé a tiempo completo; así que estuve trabajando más y tratando de ahorrar dinero en caso de que no tuviera fondos para este semestre. Y afortunadamente sí tuve fondos, así que eso pudo funcionar.

Pero digamos que en el próximo semestre, si hay tres o cuatro clases, entonces probablemente tendré que trabajar más.

JOSÉ: Bueno, en este momento no estoy trabajando, así que el único ingreso financiero que tengo para ayudarme a pagar las clases es solo a través de mis padres.

Tenía un trabajo de jardinería y tuve ese trabajo por un tiempo después de entrar a UCF. Mi jefe es muy genial — después de ver el tipo de políticas migratorias que Florida estaba aprobando y cómo estaba funcionando junto con esta nueva administración, determinó que es mucho más fácil dejarme ir por mi propia seguridad.

El único ingreso que tenemos proviene de mi papá y él trabaja en construcción, así que la situación es bastante difícil allá afuera.

Teniendo en cuenta el contexto de un control migratorio realmente intenso, ¿qué tipo de conversaciones tienen con su familia o amigos?

JOSÉ: Ha sido un poco duro.

Sé que mi mamá ha estado un poco asustada últimamente de querer salir, pero para mi papá, él también tiene miedo, aunque lo ha estado tomando más como un enfoque de precaución al ir a trabajar.

HERNÁN: Diría que estoy más consciente de mi entorno. Cada vez que salgo de mi casa, le decía a mi mamá: "Te amo, ya sabes, y que Dios te bendiga". No sé qué va a pasar, así que...

Por mi parte, yo no tengo miedo. Hago lo que tengo que hacer. Voy al trabajo, voy a la escuela. Principalmente trato de no salir, así que eso no ha cambiado para mí. Soy muy estricto con mis estudios.

Ahora mismo estoy en una empresa de jardinería y he visto algunas diferencias. Digamos, por ejemplo, que por la mañana en las gasolineras solíamos ver a muchos jardineros. Ahora está como vacío. Ya no los veo. Me pregunto: "¿Dónde está todo el mundo?". Siento las cosas que están pasando allá afuera.

¿Cuáles siguen siendo sus esperanzas y sueños para su carrera?

HERNÁN: Mi plan, diría yo, es que en mi último semestre (o los dos últimos) intente conseguir una pasantía en una empresa de construcción. De esa manera, podría trabajar a tiempo parcial con ellos mientras termino la escuela, y una vez que termine, podría trabajar a tiempo completo con ellos.

No es como esperaba que fuera originalmente, pero mientras haga lo que tengo que hacer, debería ser capaz de lograrlo. Crecí aquí. Este es el único lugar que conozco. Así que voy a luchar por ello hasta el final.

JOSÉ: También estoy de acuerdo con lo que dijo Hernán sobre conocer este lugar como nuestro hogar. Cuando vine por primera vez a los EE. UU., estaba con mis padres y tenía solo dos años, por lo que estamos integrados en las comunidades aquí en el estado de Florida.

Inicialmente tuve la idea de simplemente cursar la facultad de medicina en México, pero creo que si resisto, me funcionará a largo plazo.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.