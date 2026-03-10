Tampa Bay Water suspende la extracción de ríos locales debido a la sequía

Los niveles de agua en la región han descendido a tal punto que Tampa Bay Water (este link está en inglés) ha dejado de extraer líquido de los ríos locales.

La persistente sequía y la falta de lluvia han obligado a la agencia a depender exclusivamente de pozos subterráneos y de su planta de desalinización (este link está en inglés) en Apollo Beach.

Desde una tubería de toma seca en el río Alafia, el director científico Warren Hogg afirmó que el nivel se encuentra por debajo de lo necesario para realizar cualquier extracción.

"No estamos tomando nada de los ríos locales", señaló. "Los caudales son tan bajos que no podemos extraer agua para la región ni para nuestro sistema. Toda el agua que utilizamos ahora en nuestra planta de tratamiento de aguas superficiales proviene del embalse regional".

"Contamos con agua almacenada en nuestro embalse regional, el cual tiene una capacidad de 15,500 millones de galones cuando está lleno. Actualmente ha bajado a 7,000 millones, por lo que ya hemos utilizado más de la mitad de nuestra cuenta de ahorros. Aún nos quedan tres meses de temporada seca", continuó.

Steve Newborn / WUSF Public Media Una estación de medición de caudal a lo largo del río Alafia.

La autoridad también ha suspendido la extracción de agua del río Hillsborough. No obstante, la ciudad de Tampa continúa retirando agua potable de su propio embalse en dicho río.

Hogg hizo un llamado a la población para conservar el recurso. El riego de exteriores está restringido (este link está en inglés) en la mayoría de las áreas a una vez por semana. Advirtió que, si no se ahorra suficiente agua, las restricciones podrían endurecerse para permitir únicamente el riego manual.

"Sería riego manual solo con manguera y boquilla, lo cual es realmente difícil de hacer para un jardín", comentó.

La extracción de agua del embalse comenzó a mediados de octubre. Normalmente, dicho proceso iniciaría en estas fechas, por lo que la agencia ha recurrido a su "cuenta de ahorros" de manera muy anticipada.

"La última vez que estuvimos en una situación similar fue hace unos dos años en la primavera, cuando las precipitaciones fueron muy bajas durante los 12 meses anteriores y la demanda estaba aumentando", explicó Hogg. "Así que hemos tenido dos sequías muy graves en los últimos dos años. Esta es aproximadamente la peor que hemos visto en los últimos 50 años".

Steve Newborn / WUSF Public Media Una estación de bombeo en el río Alafia permanece en silencio tras la suspensión del bombeo debido a los bajos niveles del río.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.

