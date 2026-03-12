Hubo más de 20,000 arrestos de ICE en Florida el año pasado: Un análisis detallado

Desde que la aplicación de las leyes migratorias se intensificó durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, Florida ha sido uno de los estados que ha sentido con mayor fuerza el impacto de estas medidas.

Los arrestos en el estado se triplicaron con creces, según datos gubernamentales obtenidos a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información por parte del Deportation Data Project (este link está en inglés).

En 2025, las autoridades realizaron casi 77 arrestos diarios relacionados con la inmigración. Un año antes, el promedio era de aproximadamente 20 por día.

Los arrestos migratorios en Florida sumaron 20,629 entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de octubre de 2025.

Dicha cifra representa cerca del 10% de este tipo de arrestos en todo el país. Además, sitúa a Florida en el segundo lugar, solo superado por Texas (este link está en inglés), que concentró casi una cuarta parte del total de las detenciones por motivos migratorios.

Aproximadamente 2,922 de los arrestos ocurrieron en la región de la Bahía de Tampa.

Durante el último año, WUSF ha documentado la creciente intensidad de la vigilancia migratoria a través de historias personales y estadísticas (este link está en inglés).

Una mujer cubana en Tampa se encontraba en el proceso de solicitar su residencia permanente (green card) cuando fue detenida y deportada (este link está en inglés), dejando atrás a su esposo y a su hija de 1 año.

La detención de una joven de 22 años de Sarasota comenzó con una parada de tráfico y terminó con su auto deportación a México (este link está en inglés). Su detención fue una de las muchas facilitadas por las agencias locales del orden que firmaron acuerdos 287(g) (este link está en inglés)con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un solicitante de asilo venezolano de Tampa (este link está en inglés) fue acusado de ser miembro de una pandilla y enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador junto con más de 200 personas. Tras su liberación y traslado a Venezuela, afirma que vive atormentado por los recuerdos de los abusos sufridos y lucha por regresar con su familia a los Estados Unidos.

Estas historias ofrecen una perspectiva más allá de las cifras.

El lote de datos más reciente muestra que ICE continúa arrestando a personas sin antecedentes penales. Alrededor de una cuarta parte no tenía historial delictivo, aparte de la infracción migratoria.

Entre los arrestados en Florida se encuentran personas de más de 120 países. Sus edades van desde 1 hasta 89 años. Se registró el arresto de unos 140 menores de 18 años.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.