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Mapeo de la costa de Tampa Bay para acelerar soluciones

WUSF | By Jessica Meszaros
Published March 24, 2026 at 12:19 PM EDT
Costa a lo largo de Anna Maria Island, Florida.
Mark Winfrey/EyeMar
/
stock.adobe.com
Costa a lo largo de Anna Maria Island, Florida.

La hoja de ruta unificada, que abarca siete condados, servirá como justificación para el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura.

Las inundaciones representan un problema significativo para la región de Tampa Bay – no solo por los huracanes, sino también por las lluvias intensas, las mareas altas y el aumento del nivel del mar.

"Aproximadamente la mitad de nuestra población en la región vive a menos de 10 pies sobre el nivel del mar, y algunas zonas se inundan incluso en días soleados", afirmó Alana Todd, planificadora ambiental del Consejo de Planificación Regional de Tampa Bay.

"El cambio climático está incrementando nuestros riesgos, y es probable que esos factores de inundación solo empeoren con el tiempo".

Tampa Bay Regional Planning Council
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Screenshot

La organización utiliza una subvención de cuatro años de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre para identificar los puntos vulnerables de la costa en siete condados: Citrus, Hernando, Pasco, Hillsborough, Pinellas, Manatee y Sarasota.

Tras identificar estas zonas especialmente propensas a las inundaciones, este esfuerzo impulsado por la comunidad determinará posibles soluciones. Los organizadores ya han mantenido conversaciones con residentes, gobiernos locales y expertos.

"El objetivo central de este proyecto es crear un plan que funcione como una hoja de ruta unificada para la región cuando busquen obtener subvenciones, de modo que tengan la justificación necesaria para atraer grandes proyectos de infraestructura", señaló Todd.

Se contemplan proyectos como costas vivas o la restauración de humedales.

El estudio se encuentra en su segundo año. Tras la fase de consulta con los sectores interesados, el equipo ahora se enfoca en la evaluación de riesgos del plan.

Todd hizo referencia a un estudio de 2025 del Instituto de Recursos Mundiales (este link está en inglés), el cual reveló que cada dólar invertido en resiliencia puede generar más de $1.4 billones en un periodo de 10 años.

“Por lo tanto, es necesario invertir en este tipo de soluciones ahora. Este plan maestro costero de Tampa Bay ayudará a impulsar nuestras soluciones y asegurará que nuestros gobiernos locales y comunidades estén preparados cuando haya fondos importantes disponibles”, concluyó Todd.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.
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Jessica Meszaros
My main role for WUSF is to report on climate change and the environment, while taking part in NPR’s High-Impact Climate Change Team. I’m also a participant of the Florida Climate Change Reporting Network.
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