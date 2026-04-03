El plan de Florida para poner fin a los mandatos de vacunación enfrenta obstáculos

Hace siete meses, Florida estaba lista para convertirse en el primer estado de la nación en hacer que las vacunas fueran totalmente opcionales, después de que el cirujano general del estado, el Dr. Joseph Ladapo, calificara los mandatos como "erróneos" y cargados de "desdén y esclavitud".

El Departamento de Salud del estado "trabajará para poner fin a todos los mandatos de vacunación en la ley de Florida. ¡A todos!", anunció ante una ovación estrepitosa en una conferencia de prensa en septiembre junto al gobernador Ron DeSantis.

No obstante, el esfuerzo del departamento por cambiar las normas parece haberse estancado. Además, una versión diluida de un proyecto de ley contra los mandatos apareció en la sesión legislativa de este año, pero no logró avanzar en ninguna de las cámaras.

"Tal vez vieron que esto no iba a ser tan popular políticamente para ellos", comentó Simone Chriss, abogada de derechos civiles de Southern Legal Counsel.

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Chriss asistió a un taller público (este link está en inglés), organizado en diciembre en Panama City por el departamento de salud, para discutir la propuesta de eliminar cuatro vacunas de las normas estatales para el ingreso a guarderías y escuelas.

La agencia estatal puede eliminar los requisitos de vacunación para la varicela, la hepatitis B, el neumococo conjugado y la Haemophilus influenzae tipo B. Otras vacunas, como las de sarampión (MMR) y poliomielitis, están estipuladas en la ley estatal y tendrían que ser modificadas por la Legislatura.

Los comentarios públicos se prolongaron durante horas; los defensores de los cambios hablaron del derecho a la libertad médica y alegaron daños causados por las vacunas.

Importantes grupos médicos y pediatras se pronunciaron a favor de las inmunizaciones de rutina, advirtiendo sobre un aumento en las enfermedades y muertes que las vacunas previenen, así como la necesidad de que el 95% de los niños reciban sus dosis para mantener la inmunidad colectiva y proteger a las personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

The Florida Channel Jamie Schanbaum, quien afirma haber sufrido lesiones que le cambiaron la vida tras una infección por meningitis, habló a favor de las vacunas en el taller del departamento de salud de diciembre en Panama City.

En esa reunión, al ser cuestionados por Chriss, los funcionarios del departamento de salud admitieron que no habían estudiado los costos regulatorios de eliminar los mandatos, algo requerido por ley que incluye los gastos de revisar o actualizar todos los sistemas utilizados por escuelas y pediatras en todo el estado.

"Otra cosa que se les exige por estatuto es realizar talleres abiertos al público – y especifica que deben ser en varias regiones del estado o en el área de servicio de la agencia", añadió Chriss.

Estos deberían realizarse en áreas como Tampa, Orlando y Miami, que cuentan con poblaciones más grandes que Panama City. No se han programado más talleres. Chriss señaló que el departamento de salud tampoco ha presentado un aviso de propuesta de reglamentación, el cual debe emitirse dentro de los 180 días posteriores al aviso para iniciar el cambio.

"Tampoco han respondido a ninguna de las solicitudes de información sobre el impacto en las vidas humanas, la salud y la seguridad", dijo Chriss.

Al solicitar una actualización, el departamento de salud informó a WUSF que está "actualmente en el proceso de reglamentación", pero no proporcionó detalles.

Courtesy: CNN En una entrevista con CNN en septiembre de 2025, el Dr. Joseph Ladapo insistió en que el tema de la vacunación se trataba de la libertad médica y los derechos de los padres, mientras el presentador Jake Tapper le cuestionaba sobre los riesgos de eliminar los mandatos.

Poco después del anuncio de Ladapo en septiembre, Jake Tapper de CNN le preguntó al cirujano general si el estado había realizado algún análisis sobre cuántos casos de enfermedades podrían proyectarse al eliminar los mandatos.

Ladapo respondió: "Absolutamente no", y planteó la medida como una cuestión de lo que es "correcto e incorrecto" y "un asunto de los derechos de los padres".

Unos meses más tarde, el proyecto de ley SB 1756 (este link está en inglés) apareció en el Senado de Florida. No ponía fin a los mandatos de vacunación, sino que añadía otra forma de exención al alegar que las vacunas van en contra de las creencias personales. Florida ya permite exenciones religiosas o médicas.

Los demócratas se opusieron firmemente.

"Actualmente es muy fácil optar por no vacunarse por razones religiosas para las inmunizaciones escolares. ¿Por qué es necesario este proyecto de ley?", preguntó el senador Carlos Guillermo Smith, demócrata de Orlando, en una audiencia. "¿Su proyecto de ley solo trata de dar a la gente más opciones para ignorar las vacunas escolares? ¿O tiene la intención de resolver un problema de salud pública?".

Colin Hackley / News Service Of Florida, File La senadora estatal Gayle Harrell, republicana de Stuart, calificó de "peligroso" el proyecto de ley presentado en el Senado para ampliar las exenciones de vacunación.

La oposición también provino de algunos sectores de la derecha.

La senadora Gayle Harrell, republicana de Stuart, mencionó el brote de sarampión. Florida ha registrado más de 140 casos en lo que va del año.

"Creo sinceramente que este es un proyecto de ley peligroso y no puedo votar a favor", expresó Harrell.

Al final, el Senado aprobó el proyecto, pero una versión de la Cámara de Representantes nunca avanzó, y el esfuerzo murió en la sesión legislativa regular que concluyó el 13 de marzo.

"Nos decepcionó que no tuviéramos un proyecto de ley para eliminar todos los mandatos de vacunación aquí en Florida. En su lugar, tuvimos uno que hizo algunas cosas que nos gustaron", comentó Maija Hahn, quien dirige el capítulo de Florida de Children's Health Defense, una organización sin fines de lucro lanzada en 2018 por Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Ella aún mantiene la esperanza de que algo pueda surgir en una sesión especial sobre el presupuesto este mes.

"Si todo está muerto, puedo decir que este año fue una gran decepción. Muy grande", dijo Hahn.

El capítulo de Florida de la Academia Americana de Pediatría participó en el cabildeo ante los legisladores contra la eliminación de los mandatos de vacunación.

Florida Chapter Of The American Academy Of Pediatrics / USF Health La Dra. Jennifer Takagishi es vicepresidenta del capítulo de Florida de la Academia Americana de Pediatría.

"Hubo mucho cabildeo, francamente, de ambos lados", dijo la vicepresidenta del capítulo, la Dra. Jennifer Takagishi.

El debate en el Senado, aunque a veces acalorado, "se sintió muy unilateral en el sentido de que, como legislador, se debe representar a la mayoría de los electores, y en su lugar se están poniendo del lado de una pequeña minoría", añadió.

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Diversas encuestas muestran un amplio apoyo a las vacunas, cercano a 8 de cada 10 personas, en gran medida sin distinción de partidos.

"Lo que estamos viendo es que, especialmente para ciertas vacunas infantiles como la MMR (sarampión, paperas y rubéola), los padres quieren mandatos de vacunación para los niños en las escuelas", dijo Jen Kates, vicepresidenta senior de KFF, una organización de política de salud no partidista en Washington. "Apoyan estas vacunas. Apoyan la protección de sus hijos a través de estos mandatos. Y eso incluye a los padres de Florida".

Un análisis (este link está en inglés) de Associated Press encontró que el año pasado se introdujeron al menos 350 proyectos de ley antivacunas en todo el país. La mayoría no han sido aprobados.

Los defensores más poderosos del movimiento en Florida incluyen a DeSantis, cuyo mandato como gobernador finaliza el 5 de enero. Ladapo, quien fue nombrado por DeSantis, podría seguirle pronto.

Sin embargo, personas de ambos lados aseguran que la lucha está lejos de terminar, ya que la desconfianza hacia el sistema médico sigue siendo alta tras la pandemia de COVID-19.

It was an honor to meet Barbara Loe Fisher (@NVICLoeDown) today after her presentation. Her work with the National Vaccine Information Center helped lay the foundation for the informed consent and parental rights movement we continue today. pic.twitter.com/kVmQIsQVR6 — Joseph A. Ladapo, MD, PhD (@FLSurgeonGen) March 16, 2026

"Ahora hay muchas personas que tienen escepticismo sobre la sabiduría de las políticas y leyes de salud pública. Y no creo que eso vaya a desaparecer; creo que va a crecer", señaló Barbara Loe Fisher, presidenta del Centro Nacional de Información sobre Vacunas. Ella ha trabajado para poner fin a los mandatos desde 1982.

"Hemos visto este movimiento en las legislaturas estatales hacia la protección de la ética del consentimiento informado en lo que respecta a la vacunación. ¿Y cómo se hace eso? En cuanto a la vacunación, se permite que las personas tomen una decisión voluntaria. O se elimina el mandato o, al menos, se aseguran en la ley exenciones flexibles por motivos médicos, religiosos y de creencias de conciencia".

Parte del proyecto de ley del Senado de Florida incluía el requisito de que los padres que acepten las vacunas, según lo recomendado por sus médicos, reciban "información médica" adicional sobre las inyecciones. Los padres que optaran por no vacunar no estarían obligados a recibir ninguna información médica o asesoramiento.

"Si se proporcionara información en ambos sentidos — queremos que simplemente estés educado, punto, ya sea que decidas vacunar o no — yo diría, de acuerdo, tal vez hay algo de validez aquí", dijo Chriss. "Pero, ¿requerir esa información solo para, aparentemente, disuadir a los padres que han decidido vacunar a sus hijos de hacerlo? Se siente muy poco sincero".

Y hay una lección allí para las personas de otros estados, concluyó.

"Realmente creo que lo único que tal vez ha disuadido, o quizás solo ha retrasado este proceso en Florida, es la cantidad abrumadora de personas que se oponen a este tipo de eliminación de mandatos de vacunación contraria a la ciencia", añadió Chriss.

Ladapo no respondió a una solicitud de entrevista de WUSF, pero reconoció brevemente la situación en un evento (este link está en inglés) organizado por la Heritage Foundation en marzo.

"Hemos recibido muchas críticas y, por más que presionen, las posiciones que hemos tomado aquí son absolutamente la posición moral correcta", dijo Ladapo. "Creo que va a funcionar de la manera en que debería".

Las publicaciones recientes de Ladapo en redes sociales se han centrado cada vez más en la alimentación saludable, el análisis de dulces y fórmulas infantiles para detectar toxinas, y en contra del uso de pesticidas en la agricultura.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.