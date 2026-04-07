Elecciones en Plant City este martes despedirán a dos comisionados veteranos

Dos comisionados municipales con una larga trayectoria en Plant City dejarán sus cargos, y los votantes tendrán la oportunidad de elegir a sus reemplazos este martes.

Los comisionados Michael Sparkman y William Dodson no se postularán para la reelección.

Sparkman ha servido en la junta en diversos periodos desde finales de la década de 1980 y afirmó que se retira del servicio público.

Dodson está concluyendo su octavo mandato. Inició su carrera como asistente del administrador de la ciudad a finales de los años 70 y ha formado parte de la comisión desde 2002.

Ambos representaban a los Grupos 3 y 4 de la comisión.

City Of Plant City Los comisionados salientes Michael Sparkman, a la izquierda, y William Dodson

Los candidatos que figuran en la boleta para el Grupo 3 son Gregory Boyle, Karen Kerr, Tony Smith y Alicia Kirk Toler. Los candidatos para el Grupo 4 son John Haney, Camryn Henry, Randy Toler y Maurice D. Wilson Sr.

Cada uno es elegido por acumulación (at-large), lo que significa que cualquier votante registrado en la ciudad es elegible para emitir su voto.

El centro de votación en el ayuntamiento estará abierto de 7 a. m. a 7 p. m. este martes.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.