Dos ferris comenzarán pronto a operar entre St. Pete y Tampa

Un nuevo servicio de ferry conectará pronto el centro de Tampa con St. Petersburg. Se prevé que el proyecto represente una mejora significativa respecto al ferri anterior, el cual dejó de operar el año pasado.

El cambio principal en comparación con el antiguo Cross Bay Ferry será la incorporación de dos embarcaciones en lugar de una.

Los funcionarios de transporte del condado de Pinellas ya han acordado la compra de un barco.

En diciembre, votaron a favor de asignar $2.5 millones de dólares para adquirir un ferri con base en San Francisco por esa misma cantidad. El miércoles se votará (este link está en inglés) la posible compra de una segunda unidad. Esto permitiría que el servicio opere los siete días de la semana durante todo el año.

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La adquisición y renovación de las embarcaciones se financiarán mediante una subvención federal de $4.8 millones de dólares.

Los ferris atracarían en el Centro de Convenciones de Tampa y, posiblemente, en el muelle del centro de St. Petersburg.

Brad Miller, director de la Autoridad de Tránsito de Pinellas Suncoast (PSTA, por sus siglas en inglés), destacó la importancia del proyecto.

"Contaríamos con dos embarcaciones aquí en la bahía de Tampa, lo que nos permitiría, por primera vez, operar un servicio de ferri confiable durante todo el año. Además, la presencia de estas dos unidades nos permitirá, y es lo que planeamos hacer por primera vez en la historia del ferry es operar los siete días de la semana todo el año", afirmó Miller. "Será un servicio mucho más confiable y de alta calidad".

Miller señaló que inicialmente se enfocarán en los fines de semana para luego desarrollar un servicio regular de transporte para trabajadores en días laborales.

"Comenzaremos operando los siete días de la semana, pero concentrando la mayor parte del servicio en los fines de semana, así como en jueves y viernes", explicó durante una ceremonia en la zona ribereña del Centro de Convenciones de Tampa. "Ese modelo fue muy exitoso para el servicio de Cross Bay Ferry; posteriormente, intentaremos incrementar con el tiempo el tráfico de pasajeros de lunes a viernes, tanto por la mañana como por la tarde".

Asimismo, informó que las tarifas comenzarán en $10 dólares por trayecto, lo que resulta unos cuantos dólares más económico que el antiguo Cross Bay Ferry.

El servicio Cross Bay cerró el año pasado después de que su operador intentará sustituir su ferry rápido por un modelo más lento, lo que habría duplicado el tiempo de viaje a dos horas.

Pinellas Suncoast Transit Authority El antiguo Cross Bay Ferry cerró el año pasado luego de que los operadores buscarán cambiar a un barco más lento que habría duplicado el tiempo de cruce.

Tanto Tampa como St. Petersburg aprobaron el año pasado un acuerdo que asignará hasta $350,000 dólares anuales para el nuevo ferry, el cual será operado por la agencia de tránsito de Pinellas.

Las autoridades de Tampa afirman que esto podría convertirse eventualmente en una opción muy necesaria para los trabajadores que enfrentan un tráfico saturado.

"La ciudad de Tampa siempre ha clamado por un aumento en los servicios de tránsito y, al observar nuestro entorno, estamos rodeados de agua", comentó Alan Clendenin, miembro del Concejo Municipal de Tampa. "Es una decisión lógica que utilicemos estas vías fluviales como opciones de transporte para trasladar a las personas por la bahía y contar con dos embarcaciones que conecten nuestros núcleos comerciales del centro".

Lynn Hurtak, también integrante del concejo, coincidió con Clendenin.

"La gente podrá cruzar no solo por vacaciones; los residentes podrán usarlo como un medio para trasladarse de un lugar a otro, especialmente para los juegos del Lightning o para asistir a festivales en el centro de St. Pete que, francamente, son una pesadilla para llegar en automóvil desde la ciudad de Tampa", señaló. "Creo que esto realmente va a abrir estas comunidades entre sí más que nunca".

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.