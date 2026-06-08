¿Hasta dónde llega la propuesta del impuesto sobre la propiedad en Florida? Hay algunas dudas

La propuesta legislativa ya está en manos (este link está en inglés) de los votantes, pero surgen dudas sobre el alcance real que podría tener el plan.

Lo que es seguro es lo siguiente: si al menos el 60% (este link está en inglés) de los votantes aprueba la medida en noviembre, se ampliarían de manera significativa las exenciones fiscales sobre la propiedad.

Para 2028, la exención cubriría $250,000 del valor de la vivienda principal, aunque los propietarios tendrían que seguir pagando la parte del impuesto destinada a las escuelas. (La otra parte se destina a los servicios de los gobiernos locales, los cuales, según advierten los críticos, podrían verse afectados (este link está en inglés) por la medida.)

Sin embargo, aquí es donde empiezan a surgir las interrogantes: "Exige que la Legislatura adopte un cronograma para eximir por completo a las viviendas familiares", escribió el gobernador Ron DeSantis en las redes sociales (este link está en inglés). "Los $250,000 son el ataque inicial".

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El resumen que aparecerá en la boleta electoral dice algo similar, al describir que "exige, a través de la ley general, un cronograma para la eliminación total".

No obstante, el lenguaje de la propuesta actual no es tan directo. El texto constitucional propuesto se refiere a un procedimiento establecido por la Legislatura para que los condados y municipios aumenten las exenciones "hasta la totalidad de la valuación tasada restante".

Al ser cuestionado por el Tampa Bay Times (este link está en inglés) durante la sesión especial de la semana pasada, el senador republicano por Miami, Bryan Ávila, dijo que el texto solo pide a los legisladores crear un proceso de reducción de impuestos que los gobiernos locales podrían elegir utilizar.

"Si quisieran ir más allá de los $250,000, podrían hacerlo", señaló Ávila, quien patrocinó la versión de la propuesta en el Senado.

Agregó que si la Legislatura quisiera aumentar las exenciones, tendría que presentar otra medida en la boleta electoral para que los votantes decidan.

Por el contrario, el patrocinador de la Cámara de Representantes indicó que, "teóricamente", esto podría permitir que los legisladores aumenten las exenciones por sí solos.

"Yo sugeriría que probablemente eso no va a suceder, pero reitero que estamos en el terreno de las conjeturas", comentó el representante republicano por Palm City, Toby Overdorf. "Estamos entrando en la fase de discusión que ocurrirá entre ahora y noviembre sobre lo que podría pasar con esta enmienda constitucional. Habrá algunos fallos al respecto".

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El senador demócrata por Tampa, Brian Nathan, opinó que la Legislatura debió haber resuelto todo eso antes de aprobar la propuesta.

"Esto va a generar cierta confusión", afirmó. "Si vamos a ofrecer un alivio serio y significativo a través de una reforma del impuesto sobre la propiedad, sea como sea que se vea, esto no lo es".

La propuesta se aprobó durante una sesión especial de dos días, pocos días después de que el gobernador Ron DeSantis la convocara (este link está en inglés).

Sin embargo, la organización Florida TaxWatch alentó a los legisladores a tomarse su tiempo, señalando que una comisión fiscal debería revisar y recomendar un plan.

"Su confusión es comprensible, y basta con pensar en los votantes que intentan ir a las urnas y descifrar todo esto", expresó Jeff Kottkamp, presidente y director ejecutivo de la organización. "Esa es una de las razones por las que realmente esperábamos que se tomaran su tiempo".

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Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo a nivel estatal financiada por la Corporación de la Radiodifusión Pública.