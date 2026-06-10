El costo de vida en Tampa Bay aumenta a $106,000, según informe anual

Es más caro vivir en la región de Tampa Bay que hace un año.

Una familia de cuatro integrantes debe percibir un promedio de $106,000 al año para costear las necesidades básicas en la zona metropolitana de Tampa Bay. Esto representa un incremento interanual de aproximadamente $4,000. Asimismo, supera el presupuesto estatal promedio de supervivencia de $91,000, según el informe ALICE de 2026.

"Las cosas cuestan más en nuestra comunidad aquí en la región de Suncoast... porque cuesta más vivir en un entorno urbano", señaló Doug Griesenauer, vicepresidente de impacto comunitario de United Way Suncoast. La organización United Way pública este estudio anual que reporta sobre las personas con activos limitados, ingresos restringidos y con empleo (ALICE, por sus siglas en inglés).

El estudio también reveló que aproximadamente 1 de cada 3 floridanos, o el 34%, percibe ingresos por encima de la línea federal de pobreza la cual es de $31,200 para una familia de cuatro integrantes, pero por debajo del costo de vida básico. Cada vez más floridanos se encuentran dentro de este umbral y pasan a formar parte de la población demográfica ALICE.

El estado ocupa el puesto 47 de los 50 estados respecto a las personas que se sitúan en el umbral ALICE o por debajo de este, una cifra que ha mantenido una tendencia al alza desde 2010.

Griesenauer explicó que el resultado es que muchas personas y familias se ven obligadas a tomar decisiones difíciles entre necesidades básicas y, en algunos casos, a postergar compras cruciales, tales como reparaciones de automóviles o visitas médicas.

"Lo que estamos observando en este momento es que muchas familias están retrasando gastos... lo que a su vez genera problemas más costosos a largo plazo", afirmó.

Menos de la mitad de las personas que se encuentran por debajo del umbral ALICE y que residen en el sureste de los Estados Unidos reportan tener ahorros de emergencia para cubrir tres meses de gastos, según una encuesta federal de hogares (este link está en inglés).

A lo largo de la zona metropolitana de Tampa Bay, las personas de 65 años o más, las madres solteras y los hogares encabezados por personas afroamericanas e hispanas experimentan tasas más elevadas de dificultades financieras.

La disparidad entre los salarios y los gastos también varía según el condado.

El condado de Pinellas registró el segundo presupuesto de supervivencia más alto, superado únicamente por el condado de Miami-Dade, con un estimado de $114,084 anuales requeridos para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes.

El presupuesto de supervivencia familiar calculado por United Way incluye la cantidad mínima requerida para vivir y trabajar, lo cual contempla vivienda, cuidado infantil, alimentación, transporte, atención médica, tecnología, impuestos y algunos gastos imprevistos, excluyendo todo lo demás, según el informe.

Los hogares en el condado de Hillsborough registraron el mayor incremento en su presupuesto de supervivencia familiar, con un 12.5% en comparación con el informe del año pasado.

Si bien los condados rurales suelen verse limitados por salarios que se quedan rezagados frente al aumento de los precios, Griesenauer destacó que el condado de DeSoto es un caso de éxito, donde los apoyos comunitarios y basados en el voluntariado sostienen a las personas que viven al día.

"Para que las personas vivan en una comunidad que pueda solventar este tipo de vida, es necesario que los grupos comunitarios, las organizaciones sin fines de lucro y los grupos empresariales se unan para crear esas soluciones", expresó.

Aunque sigue siendo el condado con mayores limitaciones financieras de la región, con un 56% de sus residentes por debajo de ALICE, el condado de DeSoto redujo su población ALICE en 10 puntos porcentuales en los últimos tres años.

Gabriella Paul cubre las historias de personas que viven el día a día en la zona metropolitana de Tampa Bay para WUSF. Aquí puede informarse sobre cómo compartir su historia con ella.