Organizaciones de Tampa Bay coordinan ayuda para Venezuela

Diversos comercios de Tampa Bay organizaron colectas durante la última semana, reuniendo desde calzado hasta fórmulas infantiles, a medida que la comunidad concentra ayuda para enviar a Venezuela.

Dos terremotos consecutivos sacudieron la costa caribeña de Venezuela (este link está en inglés) el 24 de junio. Hasta el martes, se reportaban más de 1,900 fallecidos y decenas de miles (este link está en inglés) de personas siguen desaparecidas.

Para muchos en el área de Tampa Bay que tienen vínculos con ese país, la noticia resultó impactante y desgarradora.

“Me sentí muy mal”, expresó Andrea Myers, directora de marketing de The Floor Center of Tampa Bay (este link está en inglés). “No puedo creer que sea una cosa tras otra. En Venezuela no salimos de una para entrar en otra”.

A pesar de vivir en Estados Unidos desde hace 25 años, Myers afirmó que se solidariza profundamente con la población de su país natal. De inmediato comenzó a llamar a sus amigos de la preparatoria para enterarse de la situación y buscar formas de apoyar a los afectados.

The Floor Center of Tampa Bay es uno de los múltiples negocios que trabajan en conjunto con la Cámara Latina de Tampa Bay (este link está en inglés) para recolectar donaciones, incluyendo medicamentos, insumos médicos, alimentos no perecederos y artículos de higiene, con el fin de enviarlos a Venezuela.

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La cámara, organización en la que Myers se desempeña como embajadora, coordina con los comercios los centros de acopio para las entregas. Sin embargo, señaló que le consta que muchos negocios con nexos personales en Venezuela también realizan colectas por su cuenta.

“Sinceramente, yo sugeriría buscar ‘restaurante venezolano’ en Google e ir ahí”, comentó Myers. “Solo es cuestión de asegurarse de que cuenten con una organización aliada... que realmente tenga la capacidad de hacer llegar la ayuda a Venezuela”.

Mango Space (este link está en inglés), un espacio de cotrabajo en Tampa, también recibe donaciones. Su director ejecutivo, Bo Peng, mencionó que varios de los clientes de la empresa son propietarios venezolanos.

“Estamos muy cerca de lo que está sucediendo”, dijo Peng. “Así que, en todo lo que podamos hacer para respaldar las labores de alivio, nos complace enormemente poder ayudar”.

Añadió que el respaldo de la comunidad ha sido notable, lo que se refleja en un vestíbulo lleno de aportaciones. Personas de diversos orígenes y etnicidad se han sumado a la causa, no solo quienes tienen lazos directos con Venezuela.

El traslado de las donaciones a Venezuela

Aunque recolectar la ayuda en Estados Unidos es un proceso sencillo, la presidenta de la cámara, Diana Walker, explicó que asegurar su arribo al destino final resulta “un poco más difícil”.

“Hay muchos trámites burocráticos cuando se trata con distintos gobiernos”, apuntó.

Walker detalló que, si bien conseguir aviones para transportar la carga física representa un desafío, obtener los permisos de vuelo para ingresar a Venezuela y establecer las rutas de distribución constituye otro reto.

Por ello, aconsejó verificar que cualquier entidad a la que se entreguen los donativos cuente con un contacto en Venezuela que garantice la recepción de los insumos.

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La cámara colabora con Comandito Tampa (este link está en inglés), un grupo que, según Walker, logró asegurar un vuelo chárter para trasladar los suministros a Venezuela. Asimismo, la cámara cuenta con dos integrantes actualmente en territorio venezolano, a quienes describió como su personal operativo en el lugar.

No obstante, Walker exhortó a la población a realizar aportaciones económicas a fuentes confiables, considerándose más efectivas que los artículos físicos.

“Las donaciones monetarias son muy valiosas, no solo porque permiten adquirir insumos allá y agilizar el proceso”, explicó, “sino porque muchas de estas personas probablemente tengan que reubicarse pronto y requerirán algún tipo de sustento para establecer su nuevo hogar”.

Difusión del mensaje

A pesar de que ha transcurrido una semana desde los sismos, Myers recordó a la población que los venezolanos “necesitarán ayuda durante meses”.

Otra manera de mantener el flujo de apoyo es mediante la concientización sobre la gravedad de la situación. Myers observó que gran parte de los videos y publicaciones se comparten en español, un idioma que no todos dominan. Consideró que generar contenido en inglés permitiría que más personas dimensionen el sufrimiento por el que atraviesa el pueblo venezolano.

Myers enfatizó que cada aportación es significativa.

“Ya sean unas cuantas bolsas de pañales o una caja completa, no importa. Cualquier ayuda es útil”, concluyó.

“Incluso cuando pase la novedad de publicar en redes sociales, espero que sigamos apoyando tanto como podamos y durante todo el tiempo que sea necesario”.