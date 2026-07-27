Cómo los investigadores de corales de Florida se adaptan al calor extremo en medio de otro fenómeno de calentamiento de El Niño

Los científicos de la Escuela Rosenstiel de la Universidad de Miami extraen coral cuerno de alce envuelto en plástico de burbujas de una gran hielera.

Son de color amarillo amarronado, con ramas planas parecidas a astas.

"Aquí hay otro muy hermoso", dijo un científico mientras desempacaba uno de los corales pétreos ramificados.

Están funcionalmente extintos en la barrera de arrecifes silvestre de Florida, junto con el coral cuerno de ciervo, debido a que las temperaturas del océano alcanzaron hasta 100 grados hace tres años.

"Estamos en medio de una operación de rescate térmico", dijo Cameron McMath, quien supervisa el Laboratorio Coral Reef Futures de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y de la Tierra de la Universidad de Miami (UM) aquí en Virginia Key.

Su equipo está rescatando estos sensibles corales de las aguas que se están calentando, antes de que ocurra otro evento de blanqueamiento previsto para este verano. Un patrón climático pronosticado como un "súper" El Niño tiene a los científicos en alerta, después de que un fenómeno similar en 2023 rompió récords, blanqueando hasta el 100% de ciertas especies de coral con una mortalidad casi total en algunos casos.

Jessica Meszaros / WUSF Cameron McMath, quien supervisa las operaciones en el Laboratorio Coral Reef Futures de la Universidad de Miami, entrega a su equipo corales cuerno de alce de una hielera tras ser trasladados fuera de las aguas cada vez más cálidas de sus viveros marinos.

Los investigadores de la UM han recolectado alrededor de 30 tipos genéticos diferentes de coral cuerno de alce de viveros marinos donde se cultivan antes de ser plantados en la naturaleza. Los llevaron a tanques en tierra firme con temperatura controlada.

"Nos gusta pensar en esto como una operación del Arca de Noé", dijo McMath.

Los corales de Florida comienzan a blanquearse cuando el agua alcanza los 87 grados Fahrenheit. Los corales estresados liberan el alga microscópica que les da su color y los alimenta. Algunos corales mueren de hambre, mientras que otros se recuperan.

Pero estos corales rescatados no muestran signos de estrés por calor... todavía.

"Esta es nuestra forma de reaccionar en una etapa más temprana antes de que las cosas empeoren allá afuera", dijo McMath.

Actualmente hay algunos informes de blanqueamiento a lo largo de la barrera de arrecifes, aunque la reciente actividad tropical en el Golfo enfrió temporalmente la temperatura del agua.

Jessica Meszaros / WUSF Tras ser sacados de la hielera y liberados del plástico de burbujas, los corales cuerno de alce se colocan en recipientes con agua mezclada con aceite de cítricos y pino para permitir que pequeñas criaturas, como diminutos cangrejos, se desprendan antes de trasladar los corales a su destino final: mesas de agua de mar con temperatura controlada.

A mediados de junio, algunas zonas registraron hasta 92 grados.

"Esto es realmente inusual porque, antes de 2023, nunca veíamos esas temperaturas hasta agosto y septiembre, la época más calurosa del año", dijo Andy Bruckner, del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, una rama de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

La agencia federal publica Alertas de Blanqueamiento utilizando datos de temperatura satelitales.

"Observamos qué tan caluroso está y, en segundo lugar, cuánto tiempo ha estado más caliente que el punto de referencia normal", dijo Bruckner.

Estas advertencias, determinadas por la temperatura y la duración, se miden en lo que se denomina "semanas de grado", cuando el agua está un grado Celsius por encima de lo que debería estar durante varias semanas consecutivas.

Por ejemplo, una Advertencia de Blanqueamiento equivale a lo que los científicos llaman "cuatro semanas de grado", o más bien cuatro semanas consecutivas de una elevación de un grado Celsius. El Nivel 1 de Alerta de Blanqueamiento abarca hasta ocho semanas.

Actualmente nos encontramos en el Nivel 2 de Alerta de Blanqueamiento, lo que podría representar 12 semanas con temperaturas elevadas. Esa llegó a ser la alerta más alta y grave... hasta 2023.

"Ahora tenemos un Nivel 3 de Alerta, que ocurre si hay hasta 16 semanas de grado de calentamiento. El Nivel 4 de Alerta representa 20 semanas de grado de calentamiento y el Nivel 5 de Alerta es superior a 20 semanas de grado de calentamiento", explicó Bruckner.

Añadió que, desde 2023, se ha hecho mucho para prevenir otra muerte masiva.

Jessica Meszaros / WUSF El coral cuerno de alce, ahora funcionalmente extinto, fue trasladado de los viveros marinos administrados por científicos de la Universidad de Miami debido a la preocupación por el blanqueamiento.

Los investigadores están produciendo nuevos corales utilizando los genes de aquellos más resistentes al calor; han establecido dos bancos de genes y están realizando experimentos de enfriamiento, como toldos que flotan sobre el agua.

"La idea es colocar esto sobre los viveros para poder dar sombra a un área más grande, y mediremos la temperatura y cuánta luz pasa, para luego ver qué sucede con el coral y determinar si esto es algo que podemos expandir en años futuros cuando haga mucho calor", dijo Bruckner.

Los investigadores también están obteniendo permisos adicionales para viveros en aguas profundas, donde es más fresco y el entorno está más protegido de la luz solar.

De vuelta en Virginia Key, los corales cuerno de alce rescatados permanecerán en tanques con temperatura controlada durante los próximos tres a cinco meses, al menos.

Cameron McMath, de la Universidad de Miami, señaló que alrededor de un tercio de toda la vida marina habita en un arrecife en algún momento.

"Si se pierde el coral, se corre el riesgo de perder una tercera parte de toda la vida marina, lo cual, como se puede imaginar, sería catastrófico para la cadena alimentaria", afirmó.

Por ello, proteger la barrera de arrecifes del calor extremo es fundamental, no solo para la biodiversidad, la pesca y el turismo, sino también para proteger nuestras costas del impacto dañino de las olas.