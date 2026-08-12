El plan para abrir una escuela privada impulsada por IA en Tampa aún no se materializa

El modelo educativo privado (este link está en inglés) guiado por inteligencia artificial, conocido como Alpha School, anunció la apertura de una sede en Tampa el otoño pasado.

Según reportó Fox13 (este link está en inglés), el plantel estaba programado para abrir dentro del edificio de Redline Athletics, ubicado en el 14420 N. Dale Mabry Highway, con planes de trasladarse a una ubicación más permanente en el futuro.

Sin embargo, la escuela aún no ha abierto sus puertas.

Anna Davlantes, directora de comunicación de Alpha School, afirmó que se han presentado algunos obstáculos relacionados con “instalaciones, permisos y seguridad” que han impedido la apertura de una ubicación física en Tampa.

“Mantenemos nuestro compromiso con Tampa y nos encontramos en la búsqueda activa de sitios que cumplan con nuestros estándares. Esperamos brindar servicio a las familias locales en un campus físico en el futuro cercano, así como compartir un anuncio próximamente”, escribió Davlantes en un correo electrónico.

Davlantes señaló que los residentes de Tampa han mostrado un “interés formidable” por Alpha School, superando la media nacional en lo que respecta a la búsqueda de opciones innovadoras para sus hijos.

El plan de estudios de esta escuela privada con fines de lucro, que abarca de preescolar a octavo grado, funciona con inteligencia artificial, lo que significa que los estudiantes aprenden las materias tradicionales mediante un tutor de IA en lugar de profesores con licencia. En su lugar, los adultos actúan como “guías” en el aula, lo que “transforma la relación tradicional entre profesor y alumno para ofrecer apoyo motivacional y emocional”, según indica su sitio web (este link está en inglés).

La colegiatura de este modelo de escuela privada con fines de lucro oscila entre los $50,000 y $60,000 dólares anuales, según la ubicación, de acuerdo con información del South Florida Business Journal (este link está en inglés).

A principios de este mes, Alpha School también anunció planes para incrementar su número total de sedes en Estados Unidos a 50, partiendo de aproximadamente una docena. Esto incluye planes para inaugurar dos planteles en Miami Beach y Boca Ratón este otoño.