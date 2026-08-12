La verificación de seguridad de CLEAR+ llegará este año al Aeropuerto Internacional de Tampa

El Aeropuerto Internacional de Tampa pronto podrá verificar la identidad de una persona en menos de 5 segundos a medida que avanza por el control de seguridad.

El aeropuerto anunció la semana pasada que la Junta de la Autoridad de Aviación del Condado de Hillsborough aprobó un contrato para llevar los carriles de CLEAR+ y puertas electrónicas automatizadas (eGates) a las cuatro terminales Airside.

El Aeropuerto Internacional de Tampa señaló que se prevé que esto entre en funcionamiento en el otoño. Los documentos de la reunión muestran que el contrato debería entrar en vigor el 1 de octubre.

CLEAR es una empresa de identidad segura donde los miembros pueden ingresar a carriles dedicados para avanzar a través de la puerta electrónica. De acuerdo con un comunicado de prensa, esta puerta verifica la identidad en segundos. Lo logra al analizar el rostro del viajero con su identificación y pase de abordar antes de que pase a la revisión física.

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La compañía cuenta con más de 43 millones de miembros y operaciones en 62 aeropuertos, según el comunicado. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Tampa afirmó que esta alianza permitirá a los viajeros avanzar más rápido por la revisión de seguridad.

"Esta es una comodidad que muchos de nuestros pasajeros han solicitado desde hace tiempo, y nos entusiasma asociarnos con CLEAR para brindar una experiencia aeroportuaria más rápida y fluida", afirmó en el comunicado Michael Stephens, director ejecutivo del aeropuerto. "Al ofrecer a los viajeros otra vía eficiente para pasar por seguridad, continuamos con nuestro compromiso de brindar el servicio excepcional y la comodidad que se han convertido en sellos distintivos del Aeropuerto Favorito de los Estados Unidos".

Según el sitio web de CLEAR, los miembros reciben más de $500 en ofertas de socios, tales como servicio personalizado desde la acera hasta la puerta de embarque, descuentos en envíos de equipaje, documentos de viaje y más. Una persona puede inscribirse ya sea en persona —sin necesidad de cita— o en línea (este link está en inglés).

La empresa indicó que una membresía estándar de CLEAR+ tiene un costo anual de $219, pero que algunas tarjetas de crédito de viajes ofrecen créditos en el estado de cuenta para ayudar a compensar parte de este costo.

Esta noticia también se da tras el anuncio del Aeropuerto Internacional de Tampa de que estará entre los primeros aeropuertos del país bajo el nuevo programa Gold+ (este link está en inglés) de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Esto significa que, a partir del 31 de mayo, los oficiales de la TSA ya no serán empleados federales y, en su lugar, la revisión de seguridad estará a cargo de una empresa privada.

Puede obtener más información sobre CLEAR y la diferencia con TSA PreCheck en su sitio web (este link está en inglés).