Un panel de defensores de derechos aborda las dificultades que enfrentan los haitianos tras la revocación del TPS

Líderes comunitarios y empresariales compartieron recientemente cómo se ha visto afectada la comunidad haitiana desde que se revocó el Estatus de Protección Temporal el 27 de julio.

La organización Unitarian Universalists de Sarasota organizó el panel para informar a los miembros de la iglesia y a la comunidad en general sobre las dificultades que enfrentan algunos haitianos sin el TPS y sobre cómo brindarles apoyo.

Entre los panelistas se encontraban Marlene Berthelot, del grupo humanitario con sede en St. Petersburg Haitian Mission Par La Foi (este link está en inglés); Diems Duverlus, pastor y organizador comunitario que dirige el United Neighborhood Community Center (este link está en inglés); Anthony Baffo, vicepresidente de relaciones con los empleados en Plymouth Harbor, una comunidad para adultos mayores de estilo residencial; y Mary Anne Bowie, quien participa en diversas iniciativas de justicia social en la iglesia de Sarasota.

Sin el estatus protegido, que permitía a muchos haitianos permanecer legalmente en el país, muchos perdieron su autorización de trabajo y sus licencias de conducir, y tienen miedo de buscar atención médica.

Berthelot, quien trabaja directamente con personas y familias haitianas afectadas por la revocación del TPS, dijo que algunos están "básicamente atrincherados en sus hogares".

"No pueden trabajar. No pueden conducir. Tienen mucho miedo de ir incluso a Walmart a comprar sus alimentos o lo que sea", dijo Berthelot.

Algunos también están renunciando a la atención médica, ya sea para ellos mismos o para sus hijos. Berthelot dijo que una madre que conoció tenía demasiado miedo de llevar a su hijo, que tenía fiebre, al médico.

"Eso fue suficiente para mí. Dije: 'De acuerdo, vamos a llevar al niño al doctor'", dijo Berthelot.

Duverlus dijo que está escuchando experiencias similares de personas en la comunidad.

"Algunos de ellos tienen que tomar medicamentos todos los días y, después de la última pastilla, no pueden conseguir nada más", dijo Duverlus.

Duverlus y Berthelot dijeron que quienes contaban con el TPS a menudo provienen de familias con estatus migratorio mixto, lo que significa que sus hijos, cónyuge u otro familiar tienen la ciudadanía estadounidense.

En algunos casos, dijeron que los padres tienen demasiado miedo de llevar a sus hijos ciudadanos estadounidenses a la escuela, lo que interrumpe su educación.

"Ha sido todo un efecto dominó que los ha perturbado", dijo Duverlus.

Pero incluso con las dificultades que enfrentan algunos haitianos en EE. UU., Duverlus dijo que muchos de ellos creen que regresar a Haití no es una opción.

"No tenemos un gobierno, un gobierno estable. No tenemos una fuerza policial estable. No hay seguridad para la gente", dijo Duverlus.

El 25 de junio, la Corte Suprema de EE. UU. falló a favor de la administración Trump (este link está en inglés), otorgando al presidente la facultad de poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal para haitianos y sirios.

El TPS otorgaba a las personas verificadas protección temporal (este link está en inglés) contra la deportación y el derecho legal a trabajar en Estados Unidos cuando su país de origen era demasiado peligroso para regresar debido a desastres naturales o provocados por el hombre.

El TPS no ofrece una vía directa a la ciudadanía (este link está en inglés). Los beneficiarios deben solicitar otras formas de alivio migratorio, como asilo (este link está en inglés) o residencia permanente, las cuales tienen sus propios requisitos.

Más de 350,000 nacionales haitianos contaban con el TPS antes de la revocación. Florida alberga la población más grande de haitianos que alguna vez tuvieron TPS (este link está en inglés)—más de 158,000—, la mayoría de los cuales vivían en la parte sur del estado.

Algunos titulares de TPS han estado en EE. UU. durante más de una década. Haití recibió la designación de TPS por primera vez en 2010 tras un devastador terremoto que asoló el país. Desde entonces, diversas administraciones presidenciales, incluida la primera administración Trump, han renovado la designación debido a la violencia continua y a los convulsos problemas políticos.

El Departamento de Estado (este link está en inglés) clasificó a Haití con la advertencia de viaje más alta debido a la delincuencia, los secuestros, el terrorismo, los disturbios y la atención médica limitada.

Si se ven obligados a regresar, algunos haitianos temen ser blanco de pandillas que los extorsionen para obtener dinero.

Pandillas armadas controlan alrededor del 90 % de la capital (este link está en inglés), Puerto Príncipe, así como otras partes del país. Millones de personas luchan (este link está en inglés) por satisfacer sus necesidades diarias.

"Algunas de las personas que intentamos deportar ni siquiera conocen Haití", dijo Duverlus.

Berthelot dijo que su grupo proporciona alimentos y otras necesidades básicas a familias en la región de Tampa Bay, pero la necesidad suele ser mayor de lo que ella puede proporcionar.

La iglesia Unitarian Universalists de Sarasota y la Church of the Trinity Metropolitan Community Church entregan alimentos a familias inmigrantes (este link está en inglés) necesitadas.

Líderes eclesiásticos dijeron que están trabajando para ampliar las entregas a familias haitianas también.

La sesión de preguntas y respuestas del panel también abordó el impacto económico de revocar el TPS.

Los haitianos con TPS ayudaron a cubrir una necesidad crítica en la industria del cuidado de personas. Alrededor de 21,000 trabajaban como cuidadores o asistentes de enfermería en todo el país, según informes del Boston Globe y de Americans for Immigrant Justice, citados por PolitiFact (este link está en inglés).

En el sur de Florida, donde se concentraba la mayoría de los beneficiarios haitianos del TPS, su ausencia puede sentirse con mayor intensidad (este link está en inglés).

Baffo, quien trabaja en la comunidad de retiro Plymouth Harbor, dijo que alrededor del 40 % de su personal es nacido en el extranjero.

El Programa Cultural Bridge de la empresa ha brindado servicios financieros y legales a esos trabajadores, incluido el pago de tarifas relacionadas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia que maneja la inmigración legal, incluidas las visas basadas en el empleo.

Baffo dijo que algunos empleados han tenido que dejar su organización porque perdieron la autorización de trabajo. Señaló que los empleadores no pueden mantener a esas personas sin infringir la ley y que algunas empresas pueden tener miedo de pronunciarse sobre el tema aunque pierdan a una parte de su equipo.

Baffo dijo que las empresas podrían "temer que pongamos un blanco o una señal de alerta en la puerta principal de nuestro edificio que invite a los agentes de ICE a entrar, que invite a la gente a entrar y pedir identificación".

Dijo que Plymouth Harbor y otras empresas de la industria de servicios para adultos mayores intentan alzar la voz a través de organizaciones de cabildeo más grandes, como LeadingAge (este link está en inglés).

Contactos para:

Haitian Mission Par La Foi: parlafoi@aol.com

United Neighborhood Community Center: kingdomaddict76@gmail.com

Unitarian Universalists of Sarasota: Food for Our Neighbors