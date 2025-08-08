Florida obtiene la aprobación del USDA para prohibir compras de comida chatarra con SNAP

Florida ha recibido la aprobación federal para prohibir que los beneficiarios de SNAP usen sus beneficios para comprar comida chatarra como refrescos y dulces.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) aprobó la solicitud el lunes, permitiendo que el estado avance con la política a partir del 1 de enero.

La exención fue presentada por el Departamento de Niños y Familias (DCF) del estado a finales de mayo en medio de un esfuerzo más amplio liderado por la administración de Trump para reformar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y reducir las tasas de enfermedades crónicas.

“En Florida, nos estamos asegurando de que SNAP apoye opciones nutritivas que ayuden a las familias a prosperar, no productos poco saludables que conducen a problemas de salud a largo plazo”, dijo el gobernador Ron DeSantis en un comunicado.

El cambio marca una modificación significativa en la forma en que se administra SNAP (este link está en inglés) en Florida, reflejando un objetivo político y de salud pública de alinear la asistencia alimentaria financiada por los contribuyentes con las pautas dietéticas nacionales.

Como lo expresó DeSantis, “No solo estamos dando comida a la gente, estamos ayudándoles a llevar vidas más saludables”.

Se espera que el Secretario del DCF, Taylor Hatch, supervise la implementación. La agencia es responsable del programa, que es utilizado por unos 2.9 millones de residentes de Florida, según el USDA.

El USDA, que es responsable de SNAP, debe aprobar las solicitudes de exención del estado.

Florida fue uno de los seis estados a los que se les concedieron exenciones esta semana, junto con Colorado, Luisiana, Oklahoma, Texas y Virginia Occidental. Doce estados ahora pueden prohibir las compras de comida chatarra, después de las aprobaciones a principios de este año para Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Nebraska y Utah.

Los funcionarios de la administración de Trump enmarcaron las exenciones como parte de un esfuerzo federal coordinado para reducir la carga de enfermedades crónicas a través de una mejor nutrición.

“Desempeñamos un papel clave en el apoyo a los estadounidenses que atraviesan tiempos difíciles, y ese compromiso no cambia”, dijo la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en un comunicado el lunes. “Más bien, estas exenciones estatales promueven opciones más saludables para las familias necesitadas”.

Bajo las nuevas reglas, los beneficiarios de SNAP (este link está en inglés) ya no podrán usar el beneficio para comprar refrescos, bebidas energéticas, dulces o postres preparados como pasteles y galletas empaquetadas.

Carl Lisciandrello / WUSF

El USDA señaló que las exclusiones se limitan a artículos procesados con poco o ningún valor nutricional y aún permitirán el acceso a alimentos básicos como frutas, verduras, carne, granos y productos lácteos.

“Durante años, SNAP ha utilizado los dólares de los contribuyentes para financiar refrescos y dulces, productos que alimentan las epidemias de diabetes y enfermedades crónicas de Estados Unidos”, dijo el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., señalando que las exenciones están diseñadas para “volver a poner alimentos reales en el centro del programa”.

Los críticos han argumentado durante mucho tiempo que tales restricciones dentro de SNAP, también conocido como "cupones de alimentos", podrían ser difíciles de aplicar, podrían estigmatizar a los beneficiarios y podrían aumentar la inseguridad alimentaria. También advierten sobre desafíos logísticos para monitorear y actualizar listas de productos no elegibles, que ascienden a miles.

Cindy Huddleston, defensora de programas de asistencia para personas de bajos ingresos en el Florida Policy Institute, una organización no partidista, ha calificado las exenciones de comida chatarra como “preocupantes”.

"Los estudios sugieren que los participantes de SNAP gastan su asistencia para comestibles de la misma manera que otras personas compran en los supermercados, y que es realmente intrusivo estar, de alguna manera, en el carrito de compras de alguien", dijo durante un seminario web en abril.

"En algún momento durante el mes, la gente realmente termina teniendo que concentrarse en los alimentos que llenan a sus hijos y evitan que experimenten hambre, porque eso es algo que es muy importante para la familia".

Craig Gundersen, profesor de economía de la Universidad de Baylor que se ha centrado en la inseguridad alimentaria, advirtió que las restricciones podrían “humillar a los hogares vulnerables”.

Enfatizó (este link está en inglés) que SNAP está destinado a complementar los presupuestos de alimentos de los hogares, y que eliminar la opción “quita dignidad y autonomía” a los beneficiarios.

A pesar de tales preocupaciones, el USDA enfatizó que el programa será evaluado de cerca durante el período de prueba de dos años. Se requerirá que Florida presente informes trimestrales que hagan un seguimiento del impacto en los participantes y minoristas, con analistas del USDA monitoreando tanto los resultados nutricionales como la viabilidad del programa.

Gabriella Paul de WUSF contribuyó a este informe.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.