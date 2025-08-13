Las vacantes de docentes están disminuyendo en los distritos de la región metropolitana de Tampa Bay

El año escolar comenzó esta semana para los estudiantes de escuelas públicas en todo Florida.

Los distritos en la región metropolitana de la Bahía de Tampa están viendo menos vacantes de maestros y conductores de autobús que en el pasado.

A pesar de que los maestros están bajo un estricto escrutinio por parte del estado y que su salario promedio es el segundo más bajo (este link está en inglés) del país según los últimos datos de la Asociación Nacional de Educación (National Education Association), los distritos están trabajando para cubrir las vacantes.

A continuación, se presenta un panorama por condado.

Condado de Pinellas

Las escuelas de Pinellas tienen un excedente de conductores de autobús y solo 24 vacantes de maestros al inicio de este año escolar.

En esta misma época el año pasado, el distrito tampoco tenía vacantes de conductores de autobús y tenía 69 vacantes de maestros.

El presidente de la Asociación de Maestros de Pinellas (Pinellas Classroom Teachers Association), Lee Bryant, dijo que la mejora se debe a varias razones.

La disminución de la población estudiantil del condado significa que el distrito necesita menos maestros.

"Somos un distrito A, la gente no quiere irse, nos pagan bastante bien y la disminución de la población son factores que influyen", agregó Bryant.

Sin embargo, dijo que algunos factores aún dificultan que las escuelas de Florida encuentren maestros.

"Parte de ello son las presiones sociales de la docencia, cada vez más escrutinio por parte de fuerzas externas, por parte de organizaciones externas", dijo Bryant.

Condado de Hillsborough

La portavoz de las escuelas de Hillsborough, Debra Bellanti, dijo que su distrito tiene menos vacantes al inicio de este año escolar debido a los esfuerzos de reclutamiento y a un referéndum sobre impuestos a la propiedad que se aprobó el año pasado.

Los votantes del condado aprobaron (este link está en inglés) dos aumentos de impuestos durante las elecciones de noviembre. Los ingresos de ambos se destinarán (este link está en inglés) a las escuelas públicas, pero solo el impuesto a la propiedad financiará los salarios de los maestros.

El distrito tiene un poco menos de 50 puestos de conductor de autobús vacantes, lo que es 100 menos de los que tenía al inicio del año escolar anterior.

Hay menos de 430 puestos de maestros sin cubrir, pero Bellanti dijo que este número podría disminuir más adelante en el año escolar. El año pasado, el condado comenzó con alrededor de 600 vacantes de maestros.

Condado de Manatee

Si bien Manatee todavía tiene algunas vacantes más que el año pasado, el distrito abrió dos nuevas escuelas, lo que creó más de 80 puestos.

"El equipo del distrito está trabajando diligentemente para llenar los vacantes con candidatos de calidad, y estos números reflejan ese compromiso", dijo en un correo electrónico Jamie Carson, portavoz de las escuelas de Manatee.

En todo el condado, hay 44 vacantes para maestros; hace dos semanas, había 75.

Aunque el distrito necesita 11 conductores de autobús más, Carson dijo que todas las rutas están siendo cubiertas.

Condado de Hernando

Hay 88 puestos de maestros sin cubrir en Hernando, pero 47 están siendo ocupados por el Programa de Maestros Sustitutos Asociados (Associate Teacher Substitute Program) del condado.

El distrito está buscando activamente conductores de autobús a tiempo parcial y sustitutos, pero puede cubrir todas las rutas. Un portavoz del distrito dijo que habrá más conductores disponibles la próxima semana.

Condado de Pasco

El número de vacantes en las aulas del condado de Pasco también ha disminuido en los últimos años.

Este año, el distrito está comenzando el año escolar con 73 puestos de enseñanza vacantes. En 2024, el distrito comenzó con 105 vacantes y tuvo 212 vacantes en 2023.

Las escuelas de los condados de Sarasota y Polk no proporcionaron cifras al momento de la publicación.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.