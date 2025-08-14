My Safe Florida Home reabre con $352M en fondos y nuevos requisitos de elegibilidad

El programa My Safe Florida Home ha reabierto las solicitudes con fondos renovados – aunque con menos de lo que solicitó el gobernador.

También hay nuevos requisitos de elegibilidad.

El programa realiza una inspección de vivienda gratuita para identificar las áreas que necesitan mejoras para resistir mejor los vientos durante un huracán.

Luego, si es elegible y aceptado, el propietario recibe asistencia para mejorar su casa y se le reembolsa el dinero al final del proceso.

El gobernador Ron DeSantis había solicitado previamente (este link está en inglés) a los legisladores estatales $600 millones para ser asignados a My Safe Florida Home, pero en su lugar asignaron $280 millones en el presupuesto de este año.

Steven Fielder, director de negocios del Departamento de Servicios Financieros de Florida, dijo que el programa tenía fondos de subvención residuales del año pasado.

"Hemos tenido algunos propietarios a los que se les otorgaron subvenciones, pero luego, por la razón que fuera, se mudaron o decidieron que habían cambiado de opinión y no usaron el dinero," dijo.

Fielder agregó que 7,200 personas dejaron que su subvención expirará sin usarla.

Esto aumentó la financiación total del programa a $352 millones, lo que permitirá que hasta 33,000 propietarios reciban una subvención este año.

"Esa es una de las razones por las que la legislatura no tuvo que darnos la cantidad total que el gobernador solicitó originalmente," dijo Fielder.

Añadió que otra razón es que la legislatura ordenó al programa que prioriza a los propietarios con ingresos bajos y moderados. El programa no otorgará subvenciones a nadie que supere el ingreso moderado.

El programa define "ingresos bajos" como tener un ingreso familiar igual o inferior al 80% del promedio del condado en el que viven, e "ingreso moderado" como inferior al 120% del ingreso promedio de su condado.

"Esas personas ya no son elegibles para la subvención," dijo. "Como ya no son elegibles, la legislatura decidió que no necesita darnos tanto dinero."

Fielder dijo que el programa priorizará la concesión de subvenciones por edad e ingresos, con ventanas de solicitud de dos semanas que se abrirán en las siguientes fechas:



Mayores de 60 años, bajos ingresos: 4 de agosto a las 8 a.m.

Menores de 60 años, bajos ingresos: 18 de agosto a las 8 a.m.

Mayores de 60 años, moderados: 1 de septiembre a las 8 a.m.

Menores de 60 años, moderados: 15 de septiembre a las 8 a.m.

"La ventaja de tener estos incrementos de dos semanas es que no todo el mundo nos busca a la vez, por lo que las solicitudes llegan de una manera más metódica," dijo Fielder.

Fielder mencionó otro cambio es que los solicitantes de bajos ingresos ahora deben mostrar una prueba de seguro de vivienda – algo de lo que estaban exentos en años anteriores.

"Todos tendrán que mostrar una prueba de seguro de vivienda, independientemente de sus ingresos," dijo. "La mayoría de la gente ya tenía un seguro el año pasado, así que no espero que esto afecte a mucha gente, numéricamente hablando."

Aquellos que cumplen con los criterios de elegibilidad de bajos ingresos son elegibles para una subvención de hasta $10,000 para ser aplicada en mejoras como en el techo, puertas o ventanas — según se recomiende (este link está en inglés) en su informe de inspección.

Aquellos con criterios de ingresos moderados son elegibles para una subvención de igualación.

Esto significa que por cada dólar que invierten, el programa lo igualará con hasta $2. Para recibir la subvención completa de $10,000, tendrían que aportar $5,000.

Y Fielder dijo que el total de fondos de este año de $352 millones se divide en tres categorías.

Alrededor de $329 millones se dedican a subvenciones, un poco más de $5 millones para inspecciones y el resto se destina a la administración, como personal, revisores de subvenciones y empleados del centro de llamadas.

El estado ofrece inspecciones de viviendas gratuitas y proporciona a los propietarios documentación del estado de su casa desde una perspectiva de mitigación del viento.

Sin embargo, los propietarios no tienen la obligación de continuar con el proceso después de la inspección si no lo desean.

"Entiendo que la situación financiera de cada persona es diferente y es posible que no tengas el dinero para hacer todas estas cosas a la vez," dijo Fielder. "El propietario no tiene la obligación de ir más lejos si eso es todo lo que quiere hacer."

Aun así, para aquellos que quieren seguir adelante con el proceso, deben terminar de llenar la solicitud después de la inspección de su casa.

Fielder dijo que el proceso de revisión de la solicitud es bastante rápido y los solicitantes deben esperar una respuesta en pocos días.

Si se aprueba la subvención, el propietario comenzaría a buscar contratistas.

Como My Safe Florida Home es un programa de reembolso, no tiene la capacidad legal de entregar dinero a los propietarios por adelantado.

"Siempre y cuando el trabajo haya sido inspeccionado por el departamento de construcción local y verifiquemos a través de nuestros inspectores que el trabajo está terminado, entonces le reembolsaremos al propietario," dijo Fielder.

Agregó que los propietarios suelen resolver eso financiando a través del contratista u obteniendo un préstamo a corto plazo de una cooperativa de crédito.

Aun así, pidió a los solicitantes que sean diligentes y pacientes. Añadió que hay tutoriales en video que pueden ayudar con el proceso de solicitud (este link está en inglés).

"Si has creado una cuenta con nosotros, asegúrate de revisar y verificar tu estatus para ver si ha cambiado," dijo. "Asegúrate de revisar tus correos electrónicos y mensajes de texto."

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.