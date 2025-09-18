Funcionarios locales de Florida se preocupan por posibles suspensiones si se oponen a DeSantis

Algunos funcionarios electos en dos condados del centro de Florida que comparten frontera también comparten el mismo dilema: votar según su conciencia – o arriesgarse a perder sus puestos.

Los miembros de las juntas directivas de los condados de Manatee y Hillsborough temen que el gobernador Ron DeSantis pueda suspenderlos si toman medidas a las que se opone su administración.

"A pesar de lo terrible que es que exista un escenario distópico en el que se podría destituir a la gente de su cargo por desacuerdos sobre un lenguaje vago y oneroso, la realidad es que es un hecho", dijo George Kruse, presidente de la Comisión del Condado de Manatee, en una reunión reciente (este link está en inglés). "Es un hecho con el que estamos lidiando ahora mismo".

Y en el Condado de Hillsborough: "Si voto para retirar estos libros, no es porque crea que es lo correcto, sino porque estoy bajo coacción y enfrentando amenazas explícitas de acciones legales, incluyendo un posible arresto o destitución del cargo", dijo Jessica Vaughn (este link está en inglés), presidenta de la junta escolar.

La Constitución estatal permite que el gobernador suspenda a funcionarios de gobiernos locales en situaciones específicas. Estas son (este link está en inglés) por "malversación, negligencia, abandono de funciones, embriaguez, incompetencia, incapacidad permanente para desempeñar las funciones oficiales del miembro, o comisión de un delito grave".

La aprobación del Senado estatal hace que la destitución sea permanente, a menos que sean reelectos posteriormente.

Históricamente, los gobernadores sólo han usado este poder para responder a actividades criminales.

Pero DeSantis ya tiene un par de suspensiones polémicas en su historial. Ha destituido (este link está en inglés) a dos fiscales estatales progresistas de sus puestos. Acusó a ambos demócratas de negligencia y de incompetencia, pero los críticos calificaron las medidas motivadas políticamente.

"Si eres un funcionario local en Florida, necesitas tener cuidado, porque si desafías abiertamente al gobernador o incluso si crees que es una cuestión legal abierta... es posible que te veas destituido".

Aubrey Jewett, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Central Florida

La oficina del gobernador no respondió a preguntas sobre si realmente habría tomado medidas en los casos de los condados de Manatee y Hillsborough – o si cree que legalmente puede hacerlo. El Departamento de Educación estatal rechazó los comentarios de Vaughn.

Hay un debate sobre si DeSantis podría hacerlo. Aubrey Jewett, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Central Florida, dice que las preocupaciones de los funcionarios locales no son irrazonables.

"Si eres un funcionario local en Florida, necesitas tener cuidado, porque si desafías abiertamente al gobernador o incluso si crees que es una cuestión legal abierta... es posible que te veas destituido", dijo Jewett.

Si bien el control del gobernador sobre la Legislatura se ha debilitado, el Senado aún no se ha opuesto a una de sus suspensiones. Y Jewett señaló que DeSantis nombró a varios jueces estatales.

Él cree que es "muy improbable" que el gobernador sea revocado.

"Lo que está sucediendo aquí en estos dos condados está sucediendo en todo el estado", dijo. "Y es lo que hemos visto salir de la administración de DeSantis y la Legislatura republicana en los últimos cuatro o cinco años, que es la centralización de la autoridad en Tallahassee, quitando la autonomía y discreción a los gobiernos locales y amenazando a los funcionarios locales con la destitución".

¿Qué está pasando en estos condados?

En el Condado de Manatee, los funcionarios quieren aumentar las zonas de amortiguamiento adyacentes a los humedales para los desarrollos.

Pero la legislación recientemente efectiva – el Proyecto de Ley del Senado 180 (este link está en inglés) — prohíbe a los gobiernos locales imponer reglas de desarrollo "más restrictivas o onerosas" en áreas afectadas por huracanes recientes.

El estado dijo a los comisionados que su plan violaría la ley, lo que llevó al presidente a preocuparse por perder su trabajo y por una impugnación judicial. Desde entonces, el condado se ha unido a una demanda (este link está en inglés) que impugna la ley.

Sin embargo, enfrentados a un dilema similar – y con el abogado de la ciudad advirtiéndoles sobre la destitución – los funcionarios de Edgewater votaron a favor (este link está en inglés) de mantener las ordenanzas que restringen el desarrollo a pesar de la nueva ley.

Mientras tanto, en el Condado de Hillsborough, los funcionarios de la junta escolar votaron para retirar dos libros de las bibliotecas del distrito: "Blankets" de Craig Thompson (este link está en inglés) e "Identical" de Ellen Hopkins (este link está en inglés).

Esto sucede después de que su superintendente fuera llamado a declarar ante los funcionarios de educación del estado en junio (este link está en inglés) sobre los libros en los estantes de sus escuelas. Le advirtieron sobre posibles repercusiones si algunos no eran retirados. La presión no ha disminuido.

"Lo que la ley sí exige es que los distritos tengan un proceso transparente y establecido para revisar y abordar las objeciones a los materiales. Sugerir lo contrario tergiversa la ley y engaña al público". Nathalia Medina, secretaria de prensa del Departamento de Educación de Florida

Stephana Ferrell, una defensora del acceso a los libros, dijo que entiende las preocupaciones.

"Los miembros de nuestra junta escolar electos tienen una preocupación válida con respecto a las amenazas que se han hecho", dijo Ferrell, cofundadora y directora de investigación y conocimiento del Florida Freedom to Read Project. "Hay un historial de ellos destituyendo a funcionarios debidamente electos".

Además de los fiscales estatales, DeSantis también destituyó (este link está en inglés) a los miembros de la Junta Escolar del Condado de Broward de su cargo tras el tiroteo en la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, acusándolos de mala gestión de los fondos de seguridad escolar.

En estos casos, reemplazó a funcionarios de tendencia progresista (este link está en inglés) por sus nombrados conservadores.

Pero Ferrell no está segura de si la destitución de funcionarios por los libros que se guardan en los estantes cumpliría los requisitos constitucionales.

Y, en un comunicado el martes enviado por correo electrónico a WUSF, el Departamento de Educación del estado dijo que la ley de Florida no autoriza la "destitución de un miembro de la junta escolar porque se niegue a retirar un libro de la circulación".

"Lo que la ley sí exige es que los distritos tengan un proceso transparente y establecido para revisar y abordar las objeciones a los materiales", escribió Nathalia Medina, la secretaria de prensa. "Sugiere lo contrario tergiversa la ley y engaña al público".

Medina continuó: "Los padres esperan que las escuelas brinden a los estudiantes información factual y apropiada para su edad, no distorsiones ideológicas o contenido sexualmente explícito. El Departamento continuará exigiendo a los distritos escolares que cumplan con esas expectativas bajo la ley".

Los funcionarios escolares del estado han criticado a los distritos que han mantenido libros a los que se oponen en sus estantes, independientemente de sus procesos.

"Espero y deseo que estos libros sean retirados en las próximas dos semanas", dijo el presidente de la Junta, Ben Gibson, al superintendente del condado de Hillsborough en junio, según fue citado por el Tampa Bay Times (este link está en inglés). "Si no son retirados, entonces le pediré al departamento y al fiscal general que utilicen todas las herramientas a su disposición para asegurarse de que los materiales pornográficos no estén en nuestras escuelas".

A los funcionarios electos les preocupa perder sus puestos en otras partes del estado también.

Por ejemplo (este link está en inglés), aquellos que dudan en firmar un acuerdo sobre el transporte de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE) fueron amenazados con perder sus trabajos.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.