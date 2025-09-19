El demócrata David Jolly afirma que los problemas del costo de vida lo pueden ayudar a ganar la gobernatura

Los republicanos de Florida han dominado las contiendas electorales recientes, pero un demócrata afirma que los problemas del costo de vida lo pueden ayudar a convertirse en gobernador en 2026.

“No soy tonto. Sé lo que es ser un candidato demócrata a la gobernatura en el estado de Florida, pero soy un idealista”, dijo David Jolly (este link está en inglés) el jueves, hablando en un foro político en Tallahassee.

Añadió que los votantes quieren una Florida más asequible y acusó al GOP —que tiene una supermayoría en la Legislatura y ocupa todos los puestos del Gabinete estatal (este link está en inglés) — de no cumplir.

“Tenemos una crisis en el estado de Florida”, dijo. “Estoy dando voz a los votantes que están gritando al respecto en este momento, y están siendo ignorados”.

Jolly, quien reside en el área de Tampa Bay, es un excongresista republicano que abandonó el partido debido al presidente Donald Trump.

Los republicanos más conocidos en la contienda por la gobernatura son el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner (este link está en inglés), y el representante federal Byron Donalds (este link está en inglés), a quien Trump ha respaldado.

El gobernador Ron DeSantis, cuyo mandato termina en 2026, no ha dicho a quién apoyará. Se especula que podría ser Jay Collins, su nuevo vicegobernador (este link está en inglés), o incluso su esposa (este link está en inglés), la primera dama Casey DeSantis. Pero ninguno ha anunciado su candidatura.

Calificando a Jolly de “camaleón político”, el Partido Republicano de Florida afirma estar seguro de que el GOP mantendrá el puesto de gobernador después de las elecciones de 2026.

“Con la ventaja de 1.3 millones de republicanos en Florida, su arrebato de armas de extrema izquierda solo afianzará su derrota en 2026. Florida es sinónimo de libertad, no de control”, escribió (este link está en inglés) después de que Jolly anunciara su candidatura en junio.

El exlíder demócrata del Senado de Florida, Jason Pizzo (este link está en inglés), se postula como independiente.

