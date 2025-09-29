Un residente de Progress Village reflexiona sobre un estanque de aguas pluviales e inundaciones un año después del Huracán Milton
Marlise Tolbert-Jones relata lo que ha sucedido desde Milton y lo que necesitan los residentes de esta comunidad del Condado de Hillsborough para recuperarse por completo.
En el transcurso de dos semanas en 2024, la región metropolitana de Tampa Bay fue azotada por dos grandes huracanes.
Esta semana, compartimos historias de resiliencia de personas que vivieron las tormentas.
El Huracán Milton dejó una cantidad récord de lluvia e inundó varias zonas, incluyendo Progress Village en el Condado de Hillsborough, a partir del 9 de octubre del año pasado.
Marlise Tolbert-Jones forma parte del Consejo Cívico de Progress Village y ha sido parte de este vecindario históricamente afroamericano a las afueras de Tampa durante 55 años.
Lo siguiente es una transcripción editada de una entrevista donde Tolbert-Jones comparte lo que ha sucedido desde aquel día y lo que los residentes necesitan para una recuperación completa.
¿Qué pasó?
Estamos parados en la esquina de la calle 82. Esta es Flower Avenue. Hay muchos camiones entrando y saliendo porque están construyendo este enorme estanque de retención para ayudar a mitigar las inundaciones.
Toda esta área se inundó. Yo vivo en Endive Avenue, que está justo aquí arriba. No podía salir. Los botes estaban rescatando a las personas dentro. Siempre se ha inundado hacia el área de la escuela, y hay algún tipo de zanja o área de drenaje allí, pero eso se inundó.
Y todas estas casas detrás de mí se inundaron, y la gente no podía salir. Y lo más extraño fue que en el lado izquierdo del pueblo, donde nunca se inunda, también se inundaron.
Personalmente, lo considero un acto de Dios. No me importa cuántos estanques de retención construyan, cuántos agujeros hagan, o lo que sea que hagan… cuando Dios decide que algo suceda, eso es lo que va a pasar.
Sin embargo, hay cosas que podrían haber ayudado a mitigar y a hacer las cosas más pronto que tarde, en lugar de esperar hasta llegar a una situación de crisis, es algo que debió haberse abordado y resuelto antes.
Siempre hemos tenido algún tipo de inundación, incluso si no duraba mucho. Y es innecesario porque el condado, o quien sea, ha permitido que contratistas, o quien sea, vengan y construyan a nuestro alrededor.
Todo está más alto que nosotros, así que estamos como en un pozo, por lo que todo baja, y no es justo para nosotros. Nosotros no podemos construir hacia arriba, así que ellos deberían asegurarse de estar cubiertos, y todo nos está llegando a nosotros.
¿Cómo está ahora?
Esta temporada no ha habido huracanes ni tormentas, pero sí ha habido lluvias muy fuertes, y ya hemos tenido inundaciones. Lo que pasa es que la lluvia cae tan rápido y tan fuerte, y llueve durante mucho tiempo, por lo que seguimos teniendo el problema.
Así que no puedo decir si este nuevo estanque de retención va a ser 100% efectivo, pero rezo para que haga mucho más de lo que hemos tenido en el pasado.
Heredé varias casas en Progress Village. Tengo lonas en varias casas, pero luego el cuerpo de inspectores está arremetiendo contra las personas que tienen lonas en sus casas, y yo soy una de ellas. Me están diciendo que estoy en violación porque tengo una lona en mi casa, pero mi compañía de seguros no ha pagado, y no puedo permitirme poner un techo a ocho casas.
Tenemos un par de casas a las que la gente no ha regresado a vivir, y duele, porque son personas con las que crecimos, y cuando no tenemos que ver sus rostros, no poder saludarlos con la mano y saber que realmente están pasando por algo por la falta de no tener lo que necesitan para salir adelante, duele. Duele.
Así que, yo esperaría que los programas que tienen implementados puedan realmente ayudar y no dañar a una persona al no quitarles sus hogares, sino ayudándolos a mantener sus casas.
Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.