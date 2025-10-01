Un grupo de Clearwater sigue ayudando a residentes a recuperarse del huracán Milton

El centro familiar del vecindario, Mattie Williams fue uno de varios grupos que asistieron a los residentes de los apartamentos, Standard, afectados por el huracán Milton.

El complejo de Clearwater era el hogar de una comunidad diversa, muchos de ellos eran inmigrantes. Los residentes tenían diferentes estatus migratorios, lo que presentó desafíos únicos (este link está en inglés) durante la recuperación de la tormenta.

Algunos residentes, temiendo ser blanco de las autoridades de inmigración, se mostraron reacios a aceptar asistencia pública tras la tormenta en octubre de 2024, y optaron por seguir viviendo en sus unidades inundadas o buscar ayuda en otro lugar.

LEA TAMBIÉN: Los huracanes dejaron a la comunidad inmigrante de Tampa Bay con grandes problemas. Así es como algunos se están recuperando. (este link está en inglés)

Un año después, WUSF retoma el tema con David Hale, director ejecutivo de Mattie Williams, e Isabel Chmara, la gestora de casos bilingües del centro.

Chmara comentó que la organización sin fines de lucro aún está ayudando a algunas familias a reencaminarse tras la devastación, mientras las preparan para la temporada actual de huracanes. Advirtió que algunos residentes todavía están usando vales de FEMA para alojarse en hoteles o moteles, pero ese dinero está por agotarse.

"Eso es algo que estamos manejando aquí en el centro: intentar conseguirles recursos y unidades de vivienda. Pero, desafortunadamente, muchos lugares están a su máxima capacidad", dijo Chmara.

A continuación, se presenta una versión editada de la entrevista con Chmara y Hale.

Mattie Williams Neighborhood Family Center / Courtesy David Hale es el director ejecutivo del Mattie Williams Neighborhood Family Center.

David Hale, usted es el director ejecutivo del centro vecinal Mattie Williams, una organización sin fines de lucro que ayuda a proveer diversos servicios sociales a esta comunidad de Clearwater. ¿Puede recordarnos lo que sucedió el año pasado cuando el huracán Milton golpeó?

HALE: Las tormentas del año pasado no tuvieron precedentes y, definitivamente, nos tomaron a muchos por sorpresa. Justo después de las tormentas, nos dimos cuenta de que algunos de nuestros vecinos fueron golpeados con más fuerza que otros.

Por ejemplo, los apartamentos, Standard, en Drew Street están dentro de nuestra área de servicio aquí y, desafortunadamente, todos los residentes de los apartamentos, Standard, fueron desplazados por la tormenta. Esa área en particular donde se encuentran los apartamentos, Standard, es una zona baja, y justo detrás hay un estanque de retención de agua. Una falla en el muro de contención de ese estanque provocó que toda el agua acumulada durante la tormenta inundara los apartamentos de golpe.

Todos los autos en el estacionamiento se inundaron. Todos los apartamentos del primer piso quedaron inundados, y los residentes fueron evacuados en plena noche por equipos de rescate.

Los rescatistas dijeron que fue la evacuación individual más grande que habían experimentado en el condado de Pinellas.

Mattie Williams Neighborhood Family Center / Courtesy Isabela Chmara es la gestora de casos bilingüe del centro familiar del vecindario, Mattie Williams.

Cuando hablamos el otoño pasado, algunas personas seguían viviendo en estos apartamentos dañados. Muchas eran familias inmigrantes que no confiaban en la asistencia gubernamental, ni en la ayuda de grupos externos.

Isabela Chmara, usted es la gestora de casos bilingüe del centro familiar del vecindario, Mattie Williams. ¿Cómo lograron llegar finalmente a estas familias y qué aprendieron de esa situación?

CHMARA: Pudimos llegar a las familias encontrándolas donde pudieran estar. Es decir, en lugar de que vinieran al centro, fuimos nosotros quienes salimos al vecindario y nos conectamos con las escuelas locales para poder contactar a estas familias necesitadas. Y es un esfuerzo continuo, incluso después de la temporada de tormentas.

Ahora mismo estamos viendo un aumento en las acciones de control migratorio, ¿verdad? Me pregunto cómo está afectando eso su trabajo, especialmente en lo que respecta, de nuevo, a ganarse la confianza de estas familias y poder ayudarlas.

CHMARA: Definitivamente hace mi trabajo más difícil porque realmente tenemos que salir a la comunidad y encontrar a estas familias necesitadas. Debido al clima del país y todo lo demás, no están viniendo a nosotros porque tienen miedo.

Pero nos hemos estado asociando con las escuelas locales en el área aquí en el condado de Pinellas, conectando con sus trabajadores sociales y realmente tratando de conseguir que esas familias necesitadas vengan al centro, llenen nuestro cuestionario, nuestro formulario de admisión, y así podamos evaluar mejor sus necesidades.

Estamos en medio de otra temporada de huracanes. ¿Qué está haciendo el grupo para ayudar a los residentes a prepararse ahora?

HALE: Definitivamente estamos más preparados este año. Uno de nuestros objetivos ha sido recibir nuestros suministros antes y distribuirlos con anticipación para que la gente pueda estar preparada antes de que llegue la tormenta.

La semana pasada, llevamos a cabo una jornada especial en nuestra despensa de alimentos para la preparación ante huracanes, que permitió a todas las personas que pasaron por nuestra despensa de autoservicio (drive-thru) y a cualquier otro vecino que quisiera acercarse.

Les dimos suministros que incluían productos de limpieza, productos de papel, leche y cereales no perecederos, barras nutritivas como barras de desayuno, barras de granola y otros artículos, cuidado personal, jabón para platos. Todas las cosas que se necesitan si se va a estar sin electricidad ni agua durante una semana, tratamos de distribuirlas con anticipación.

Y le dijimos a la gente: "Guarden esto. Si hay una tormenta, ya lo tienen. Si tenemos la bendición de no tener una tormenta significativa esta temporada, entonces tendrán suministros adicionales". Es una situación en la que todos ganan.

