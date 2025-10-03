Forest Hills aún se recupera tras fallo de infraestructura por Milton

Cientos de hogares en Forest Hills se inundaron después del huracán Milton cuando falló la infraestructura pública, como las bombas de aguas pluviales y los generadores.

Esto a pesar de que el vecindario de interior se encuentra en la Zona de Inundación X, considerada de menor riesgo de inundación.

"Nadie podía creer que nuestro vecindario se inundara tan mal. Una vez que salió el sol al día siguiente... nos quedamos con nuestra casa llena de agua durante tres días", dijo la residente April Self.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué están haciendo los gobiernos del área de Tampa Bay para prevenir inundaciones tierra adentro después del huracán Milton? (este link está en inglés)

Desde entonces, el Condado de Hillsborough aprobó una investigación de su sistema de aguas pluviales (este link está en inglés) para comprender qué salió mal el año pasado. Funcionarios de la Ciudad de Tampa también asumieron la responsabilidad por parte de las inundaciones tierra adentro al destinar fondos de ayuda por el huracán (este link está en inglés) y prometer generadores de respaldo temporales para las estaciones de bombeo que mueven las aguas residuales residenciales, con la promesa de instalar unos permanentes en dos o tres años.

Un año después del diluvio que trajo Milton, Self reflexionó sobre las lecciones aprendidas tanto por residentes como por funcionarios públicos.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensión.

SELF: Dejamos nuestra casa el 10 de octubre, por la mañana. Tuvimos tres pies de agua en nuestra casa, solo eso... Cuando mirabas por nuestra puerta principal y directamente al otro lado de la calle, parecía un lago plano que llegaba hasta la casa de nuestro vecino. Así estaba North Boulevard en numerosas secciones.

¿Entonces este fue un evento de inundación que ocurrió después de que pasó la tormenta?

Correcto. Sí, eso es correcto.

¿Qué tipo de reacción tuvo el vecindario en términos de pedir ayuda o simplemente decirle a la ciudad: "Oigan, esto está pasando. Nos inundamos y se suponía que no iba a pasar"?

Fue más bien un shock y asombro, porque nadie podía creer que nuestro vecindario se inundara tan mal. Una vez que salió el sol al día siguiente... nos dimos cuenta de que: OK, ninguna de las bombas estaba funcionando, ninguno de los generadores funcionó, y nos quedamos con nuestra casa llena de agua durante tres días.

Courtesy Of Forest Hills Neighborhood Association Una casa en North Otis Avenue en Forest Hills sumergida por las aguas de la inundación el 11 de octubre de 2024, a raíz del huracán Milton.

Y para aquellos que no saben dónde está Forest Hills, esta no es una comunidad costera. Este no es un lugar que esté en una zona de alto riesgo de inundación. ¿Podría refrescarme qué tipo de riesgo pensaban tener en términos de inundaciones al entrar en la temporada de huracanes?

Pensamos que teníamos cero riesgo, porque estamos en la Zona de Inundación X. Estamos justo al norte de Busch Boulevard y al sur de Fletcher Avenue.

Sé que a largo plazo hubo mucha promoción de la comunidad en las reuniones del Concejo Municipal. El Concejal Luis Viera fue un gran proponente. Lléveme, brevemente, a través de la cronología de la recuperación de los últimos 12 meses. ¿Qué ha pasado, qué se ha descubierto?

En cuanto a las casas, tenemos mucha gente que todavía está reparando sus hogares. Tenemos algunos que han regresado. Tenemos algunos que están vendiendo, algunos que ya vendieron, y dijeron que no quieren vivir en el vecindario porque no confían en la ciudad.

Ahora han conseguido generadores de respaldo para los próximos dos años hasta que puedan instalar los nuestros permanentemente. Entienden que el interruptor de transferencia no funcionó. Así que creo que han aprendido mucho de sus errores.

Esto fue solo un [huracán] categoría tres. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una categoría cinco? Esto hubiera sido mucho peor para mucha gente. Y simplemente no siento que, como ciudad, estuviéramos preparados.

Debido a que la ciudad y el condado salieron e investigaron los desagües de aguas pluviales —y ha habido algunas acciones y algo de dinero apartado—, ¿cuál es el sentimiento al entrar en este octubre?

Esa es una pregunta difícil. Yo diría que cauto optimismo porque se nos está diciendo que las cosas ya están hechas. Vemos que se están haciendo algunas cosas, pero todavía está esa duda subyacente: ¿Están seguros de que está arreglado? ¿Están seguros de que va a funcionar?

Y entiendo que fue una tormenta de 100 años, pero cuando las personas se ven afectadas en un grupo tan grande, la gente no quiere oír que es una tormenta de 100 años, porque entendemos que las cosas envejecen y los sistemas necesitan ser rehechos. [Esto] simplemente muestra que estamos construyendo demasiado rápido y no podemos mantenernos al día con las cosas.

Hablando personalmente sobre su casa y su recuperación, ¿cuál fue la magnitud de los daños que tuvieron y cómo lo manejaron?

Recibimos muy poca asistencia de FEMA. No teníamos seguro contra inundaciones. Nuestro seguro de propietarios nos negó la cobertura porque fue una inundación, así que terminamos teniendo que recurrir a la SBA [Administración de Pequeños Negocios] para obtener una segunda hipoteca.

Nos tomó justo seis meses poder volver a casa. La construcción fue: piso totalmente nuevo, paredes totalmente nuevas, y tuvimos que reconstruir una habitación por completo porque el agua se había quedado tanto tiempo y estropeó la madera.

Perdimos todos nuestros gabinetes de cocina, todos nuestros baños, y luego todas nuestras pertenencias personales, cosas que nunca podrás recuperar.

¿Qué le gustaría que la gente entendiera sobre la recuperación en Forest Hills, en particular?

Ha sido agotador... intentar apilar los dominós de nuevo hasta que te sientes completo otra vez. Lo hace realmente difícil, pero parece que más personas se están volviendo resilientes.

La gente está mirando y diciendo: "Oye, eso no está bien. Arreglémoslo".

Y parece que ahora estamos reportando las cosas un poco más rápido. Parece que estamos obteniendo un mejor tiempo de recuperación y una mejor comprensión de que nuestro vecindario pasó por una catástrofe, gravemente, junto con otros vecindarios, pero al menos ahora todos estamos de pie, y estamos tratando de arreglar [esto].

