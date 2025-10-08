Se desarrollan equipos de seguridad en las congregaciones del área de Tampa tras ataques a iglesias, sinagogas

El pasado jueves fue Yom Kipur, el día más sagrado del judaísmo, dedicado al arrepentimiento, el perdón y la expiación. Pero en Mánchester, Inglaterra, el día se tornó trágico cuando un ataque mortal fuera de una sinagoga (este link está en inglés) conmocionó al mundo.

En las semanas anteriores, una escuela católica en Minnesota (este link está en inglés) y una iglesia mormona en Míchigan (este link está en inglés) también fueron objetivos de violencia mortal.

Los incidentes plantearon interrogantes sobre las medidas que los lugares de culto pueden tomar para garantizar su seguridad. Esto incluye la región de Tampa Bay, donde líderes religiosos se han reunido para discutir formas de proteger a sus congregaciones.

En "Florida Matters Live & Local", el Rev. Kenny Irby, enlace de justicia comunitaria y fe de la ciudad de St. Petersburg, dijo que compartían la misma preocupación.

Señaló que la presencia de equipos de seguridad y fuerzas del orden ha sido un gran paso para mejorar la protección.

"Hemos escuchado a rabinos, sacerdotes, imanes y pastores por igual", dijo Irby. "Que es una preocupación en sus congregaciones y que el desarrollo de equipos de seguridad ha sido una gran adición a la administración de la comunidad de fe".

Christopher Harris, pastor ejecutivo en la Iglesia Crossover en Tampa, estuvo de acuerdo.

Explicó que tener una presencia visible de la policía y seguridad ayuda a los feligreses a sentirse más seguros.

FLM 10-6 Pastors.mp3 El reverendo Kenny Irby (en la foto) y el pastor Christopher Harris discuten cómo las congregaciones del área de Tampa han agregado equipos de seguridad luego de la reciente violencia en la iglesia. Listen • 14:42

"Tener la presencia de las fuerzas del orden, tener la presencia de seguridad, hablar en momentos estratégicos sobre medidas específicas que hemos implementado aquí y allá sin revelar todos los detalles, ayuda a nuestra congregación, al menos, a saber que aunque no todo siempre pueda verse, hay medidas implementadas para garantizar que estamos priorizando su seguridad", dijo Harris.

La violencia ha provocado innumerables debates sobre si los ataques fueron motivados por hostilidad religiosa o si reflejan un problema más amplio de seguridad pública. Irby dijo que la tensión social y las leyes de armas contribuyen a este miedo entre las comunidades.

"Creo que se ha vuelto endémico dentro de nuestra sociedad, la polarización, el ahora porte abierto en el estado de Florida, la conciencia sobre las armas de fuego y el odio se ha convertido en un problema importante", dijo Irby.

Siguiendo la idea de tener fuerzas del orden en instalaciones religiosas, el senador estatal Don Gaetz patrocinó un proyecto de ley que permitiría a ciertos voluntarios de iglesias portar armas de fuego sin licencias de seguridad.

Harris expresó incertidumbre sobre la propuesta, diciendo que múltiples iglesias ya han estado haciendo lo que el proyecto de ley proponía. Irby agregó que las políticas de las iglesias se han vuelto más flexibles en cuanto a dónde las personas pueden llevar armas de fuego.

Ambos líderes religiosos expresaron la necesidad de garantizar la seguridad de los congregantes. También enfatizan la importancia de mantener los valores fundamentales de hospitalidad y comunidad dentro de las casas de culto.

"Hemos tenido un par de sesiones en la ciudad de St. Petersburg, donde (el departamento de policía de) St. Pete ha salido en foros públicos, uno organizado por la NAACP, para tener conversaciones sobre... en general, las pautas de porte abierto", dijo Irby. "Y en esas conversaciones, la comunidad de fe ha surgido, y esa clase de conciencia y sensibilización ha sido algo intencional para nosotros".

Harris agregó: "Creo que, en general, las casas de culto han sido lugares de muy alta confianza y baja seguridad. Y creo que el día de que eso sea una realidad es cosa del pasado. Por lo tanto, las iglesias tienen que ser buenas administradoras, tienen que ser buenas gestoras y tienen que reconocer la realidad de dónde estamos. Así, podemos tener, creó, alta hospitalidad y, sin embargo, también tener alta seguridad".

Esta historia fue compilada a partir de entrevistas realizadas por Matthew Peddie para "Florida Matters Live & Local". Puede escuchar el episodio completo aquí.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.