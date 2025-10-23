“No es más que una estafa”, dice miembro de la junta escolar de Sarasota sobre Schools of Hope

La matrícula en muchas escuelas públicas ha disminuido, y esta semana, funcionarios del Departamento de Educación estatal están recorriendo escuelas en el condado de Sarasota (este link está en ingles) para determinar formas de utilizar sus espacios vacíos.

Esto sucede después de que docenas de escuelas en el área de la Bahía de Tampa fueran notificadas de que Mater Academy, una cadena de escuelas charter con sede en Miami, tiene la intención de mudarse (este link está en ingles).

El distrito está contraatacando y tiene hasta finales de noviembre para responder. Kerry Sheridan de WUSF habló con Tom Edwards, miembro de la junta escolar, sobre lo que está en juego para el distrito.

La siguiente entrevista fue editada ligeramente por motivos de extensión y claridad.

Tom, ¿qué crees que la gente no está entendiendo sobre Schools of Hope si, quizás, no afecta a su escuela personalmente? ¿Qué deberían saber los padres en el condado de Sarasota en su conjunto sobre esto?

Creo que la intención de cohabitar aulas y edificios de escuelas públicas es un detrimento, una vez más, para la educación pública. He revisado la agenda de Tallahassee durante los últimos diez años, y cómo han pasado de la creación de escuelas charter para entornos con bajo rendimiento, lo mismo con Schools for Hope, y ahora es para todos, incluyendo escuelas charter con fines de lucro.

LEA TAMBIÉN: El plan para fortalecer una escuela de Newtown incluye un JA Biztown para la educación financiera (este link está en ingles)

Y me parece que no es más que una estafa de tomar los fondos de impuestos públicos y re-asignarlos a escuelas charter con fines de lucro, sin mencionar los activos de los contribuyentes. Ellos construyeron estas escuelas, mantienen estas escuelas y también tienen que pagar por el servicio de alimentos, el transporte y la factura de electricidad de compañías que obtienen ganancias.

Nos hemos comunicado con Mater Academy para obtener comentarios. Aún no hemos recibido respuesta. ¿Qué crees que hace Sarasota un lugar atractivo para que se establezcan nuevas escuelas charter?

Ya somos un distrito de alto rendimiento, por lo que tomarán a los estudiantes en escuelas que ya tienen alto rendimiento y los atraerán, cualesquiera que sean las razones, para hacer la transición a su entorno y mejorar su calificación y desempeño general como escuela charter y como compañía.

Sé que ha estado en contacto cercano con el superintendente, Terry Connor, sobre la respuesta del distrito a Schools of Hope. ¿Cuál es su punto de vista sobre cómo el distrito planea contraatacar esto?

Personalmente, he estado trabajando con el señor Connor durante poco más de un año en lo que respecta a cómo nuestras escuelas están subutilizadas en matrícula, y cuáles son las oportunidades para consolidar y, de hecho, crecer agregando programas, academias, nuevas y creativas formas de hacer que la educación pública sea más competitiva.

LEA TAMBIÉN: Legisladores de Florida dan un impulso a Schools of Hope (este link está en ingles)

Así que ya habíamos realizado gran parte de este trabajo con antelación, solo que ahora, con la legislación de Schools for Hope, estamos en un plazo de menos de un mes para presentar estas ideas y sugerencias para que se prohíba que Schools for Hope se mude al distrito escolar de Sarasota, y podamos mostrar a Tallahassee que tenemos excelentes ideas y sugerencias para nuestro espacio subutilizado.

Por la forma en que está redactada la ley, parece que realmente depende del operador de la charter, según tengo entendido. Incluso si la escuela pública dice: "No, no es práctico que se mude aquí", la última palabra recaería en un lugar como Mater Academy, ¿es eso correcto?

Mi entendimiento es que, si podemos demostrar al Departamento de Educación que estamos utilizando los espacios correctamente, esto impediría que la School of Hope ingrese y se apodere de nuestro espacio. Es una especie de audiencia, si se quiere, que tendríamos que apelar la solicitud y decir: "Esta es la razón por la que esa solicitud no es apropiada. Así es como vamos a estar utilizando el espacio".

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.