Preocupación por el huracán Melissa entre residentes de Tampa Bay con vínculos a Jamaica

El Huracán Melissa se dirige a Jamaica como una fuerte tormenta de Categoría 5 y se espera que toque tierra el martes por la tarde, devastando la isla.

Tampa tiene una gran comunidad caribeña, por lo que muchos residentes están siguiendo de cerca la tormenta y comunicándose con sus seres queridos que se preparan para el impacto.

Andrew Ashmeade es dueño de cuatro restaurantes Jerk Hut en Tampa. Acaba de visitar a su familia en Jamaica la semana pasada y dijo que una tormenta era lo último en lo que pensaba.

"Estaba admirando la belleza de la isla y solo pensaba en cuánto extraño estar allí", dijo Ashmeade. "Solo queremos rezar para que no recibamos un golpe directo de esta gran tormenta".

Muchos pueblos a lo largo de la costa sur de Jamaica reportaron cortes de energía mientras los vientos aumentaban la noche del domingo. La hermana de Ashmeade se quedó sin electricidad mucho antes de que Melissa tocara tierra.

Matias Delacroix / AP Trabajadores tapando ventanas de tiendas antes de la llegada pronosticada del Huracán Melissa en Kingston, Jamaica, el domingo 26 de octubre de 2025.

Joshua Shirley forma parte del Jamaican Alliance Movement en USF (este link está en inglés). Es originario de Jamaica y también tiene familia que aún vive allí. Dijo que no puede imaginar el daño que podrían sufrir.

"Nunca hemos visto un huracán o un desastre de este calibre y sí creo que el proceso de recuperación será difícil", comentó Shirley. "Por eso dependemos del apoyo de personas de otros países que realmente puedan tener un impacto".

Shirley ha iniciado una página de GoFundMe (este link está en inglés) para recaudar dinero para los afectados por el Huracán Melissa.

"Una simple donación de $5 o lo que gastas en un café podría realmente cambiar la vida de las personas; podría tener un impacto que es más grande que la vida misma", sentenció Shirley.

LEA TAMBIÉN: Melissa se acerca más a Jamaica; todos los récords que ha roto hasta ahora (este link está en inglés)

Jamaica no ha visto un impacto directo de un huracán superior a la Categoría 3. Se espera que Melissa golpee con los vientos más fuertes jamás registrados en la isla caribeña desde que comenzaron los registros hace 174 años.

El Centro Nacional de Huracanes (este link está en inglés) dijo que, hasta el martes por la mañana, la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 175 mph.

Zonas del este de Jamaica podrían ver hasta 30 pulgadas de lluvia y el oeste de Haití podría recibir alrededor de 16 pulgadas.

Matias Delacroix / AP Un pescador amarrando botes en preparación para la llegada pronosticada del Huracán Melissa en Old Harbour, Jamaica, el lunes 27 de octubre de 2025.

Se pronostica que los efectos de Melissa dejarán un impacto a largo plazo similar al de huracanes históricos como Katrina (este link está en inglés) y Sandy (este link está en inglés), arrasando carreteras, dejando sin electricidad y destruyendo hogares, según los meteorólogos.

"Quiero que la gente de Tampa sepa que este no es un huracán típico y que de verdad recen por la gente de Jamaica", expresó Shirley.

The Associated Press (este link está en inglés) reporta que Melissa ya ha causado siete muertes en el Caribe hasta la madrugada del martes – tres en Haití, tres en Jamaica y una en la República Dominicana, donde otra persona permanece desaparecida.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que la tormenta estaba centrada a 115 millas al oeste-suroeste de la capital jamaiquina de Kingston a primera hora del martes.

El huracán se está moviendo hacia el norte-noreste a cinco millas por hora, lo que se espera que prolongue el impacto en tierra y cause peores daños por los fuertes vientos y las zonas de lluvias torrenciales que provocan inundaciones.

Se han ordenado evacuaciones obligatorias para siete zonas propensas a inundaciones en Jamaica, con autobuses llevando a las personas a refugios.

Se espera que Melissa golpee el este de Cuba más tarde el martes, con hasta 20 pulgadas de lluvia pronosticadas para partes de la isla.

Información de The Associated Press fue utilizada en este reportaje.

AP / NOAA Esta imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica muestra el Huracán Melissa, hasta el lunes 27 de octubre de 2025.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.