Presidente del partido republicano de Florida cree que el estado podría enviar más republicanos al congreso a través de la redistribución de distritos

El presidente del Partido Republicano de Florida continúa abogando por la redistribución de distritos.

Mientras los estados (este link está en inglés) se disputan para la mayoría en la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2026, el presidente Evan Power comentó que cree que se podrían sumar de tres a cinco sillas del Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés).

Aseguró que los demócratas han tenido una ventaja injusta en otros estados.

"Necesitamos llegar a un terreno justo donde tengamos igual representación, donde los Republicanos puedan tener su mayoría... los umbrales de voto en este país demuestran que deberían tener una mayoría", dijo Power al tomar preguntas de los reporteros el miércoles, después de hablar en un almuerzo en el Capital Tiger Bay Club en Tallahassee.

Mientras tanto, los demócratas están acusando a los Republicanos de cargar los dados para asegurar que el GOP mantenga la mayoría de la Cámara en 2026. A instancias del presidente Donald Trump, Texas aprobó un mapa congresional que añade cinco puestos republicanos. Tanto los estados republicanos como los demócratas están explorando vías similares, con múltiples mapas aprobados en otras partes.

El mapa de Florida (este link está en inglés) ya beneficia desproporcionadamente al GOP, con 20 representantes republicanos en el Congreso y solo ocho demócratas. Grupos de defensa del voto han señalado que cualquier cambio en la delegación congresional se enfrentaría a demandas judiciales.

La Cámara y el Senado de Florida no han dicho mucho sobre la redistribución de distritos recientemente, pero el gobernador Ron DeSantis ha hecho un llamado.

La Cámara formó un comité (este link está en inglés) para considerar opciones, el cual aún no se ha reunido.

Mucho depende de la próxima decisión de la Corte Suprema de EE. UU. (este link está en inglés), que podría limitar cuánto se puede considerar la raza al dibujar los distritos electorales.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.