¿Rojo, azul o ninguno? El color cambiante en la política de Florida

¿Es usted del equipo elefante o burro? ¿Rojo o azul? ¿O ninguno de los anteriores?

Los principales partidos en EE. UU. hoy en día son los Demócratas y los Republicanos. El sistema bipartidista (este link está en inglés) se solidificó entre 1824 y 1840.

Existen otros partidos políticos, como los Independientes y Libertarios, o aquellos que no eligen ningún partido. Pero han pasado más de 50 años desde que un candidato de un tercer partido ganó un estado durante una elección presidencial, según el Pew Research Center (este link está en inglés).

En Florida, la última vez que esto sucedió fue en 1848, cuando Zachary Taylor (este link está en inglés) del Partido Whig se convirtió en presidente.

El Estado del Sol fue un estado predominantemente azul durante décadas. Luego pasó a ser un estado pendular. Ahora es más del 40 por ciento rojo. Sin embargo, algunas elecciones locales cambiaron a azul esta semana.

Así que Florida quizás no sea tan roja como se piensa.

Cambio de partido

Los dos partidos principales han dominado la política en el estado desde la Guerra Civil. Desde 1972 hasta 2020, los demócratas tuvieron la mayoría de votantes registrados. En 2021, los republicanos tomaron la delantera y han continuado aumentando su margen sobre los demócratas.

Meghan Bowman / WUSF El registro de votantes en Florida ha cambiado en los últimos seis años. Los demócratas alguna vez tuvieron una estrecha mayoría sobre los republicanos, pero después de 2021, los republicanos tomaron la delantera. Datos proporcionados por la División de Elecciones de Florida.

Pero Teri H., quien creció como republicano, va en la otra dirección.

“No he cambiado mucho, pero siento que el partido sí lo ha hecho", dijo. "Y, sabes, el partido (como que) me abandonó".

Teri le pidió a WUSF que no usara su apellido debido al riesgo de represalias en su trabajo. Después de unirse a las fuerzas armadas, Teri se inscribió en la Universidad del Norte de Florida y se convirtió en presidente de su club Republicanos en College (College Republicans). Ahora vive en Orlando.

Pero se desencantó con el partido republicano (GOP, por sus siglas en inglés) después de algunos años. Dijo que, una vez que vio al presidente Donald Trump bajar la escalera dorada (este link está en inglés) en 2015 para comenzar su primera campaña, se cambió al Partido Demócrata.

"El Partido Republicano no defiende ninguna de las cosas que solía defender", dijo. "Y hay (muchos) tipos por ahí que quieren fingir que todavía lo hacen... Y es como, no, estas son políticas que tienen impactos reales en el mundo real y en familias reales".

“El Partido Republicano no se desvió más hacia la derecha; dieron un giro brusco a la derecha. Lo sacaron a la fuerza del camino", agregó.

Influencias de los partidos políticos

Teri dijo que uno de sus primeros recuerdos es ir a las urnas con su mamá en 1980 para votar por Ronald Reagan.

Stetson University Kelly Smith es una analista en política en la Universidad de Stetson. Ella dice que quiere ver algunos ciclos electorales más antes de afirmar que el estado es totalmente rojo.

La analista política de la Universidad de Stetson, Kelly Smith, dijo que una de las influencias más fuertes al elegir un partido político comienza en casa.

"Si sus padres se identifican como demócratas, es mucho más probable que usted se identifique como demócrata, y si sus padres son republicanos, es mucho más probable que usted se identifique como republicano", dijo.

Sin embargo, Smith dijo que ha habido un aumento de personas que se están cambiando a Independientes. Los registros de partidos minoritarios aumentaron en aproximadamente 13,000 en el último año.

También puede registrarse como Sin Afiliación Partidista, o NPA (No Party Affiliation).

Aunque NPA y el Partido Independiente son similares, tienen diferencias sutiles. Los floridanos pueden registrarse en cualquiera de los dos. Aunque no podrán votar en las primarias de los partidos.

"Pero la mayoría de las personas que se identifican como Independientes votan consistentemente por uno de los dos partidos principales", dijo Smith. "Simplemente no tienen la afiliación partidista en su registro de votante".

Votar en las primarias es importante para Nina M., quien se mudó a Pensacola desde California hace 8 años. Ella estaba registrada como Demócrata y se cambió al Partido Republicano.

Republican Party Of Florida El Partido Republicano ha aumentado su mayoría de votantes registrados en Florida cada año desde el 2021. El presidente del Partido de Florida, Evan Power, dijo que los republicanos están ganando porque cumplen sus promesas de campaña.

“Comencé a darme cuenta de que nunca había nada en mi boleta durante las épocas de primarias", dijo. "Yo me decía, '¿Por qué no recibo una boleta?' Y luego pensaba, 'Oh, porque estoy en un área tan roja que en su mayoría son primarias del GOP'".

Nina le pidió a WUSF que no usara su apellido por temor a represalias. Dijo que podría volver a cambiarse a azul, pero que no querría dejar los partidos principales.

Otras razones por las que las personas cambian de partido

Nina dijo que otras personas que conoce también han cambiado de partido por razones similares.

"Algunos por miedo, porque no querían que sus vecinos supieran que eran demócratas", dijo. "Algunos por querer poder votar en las primarias".

Jen Ryan creció en Florida y siempre ha sido demócrata. Después de mudarse a la Gran Manzana por unos 20 años, regresó a Treasure Coast en 2020. Dijo que fue un gran cambio respecto a la influencia de los partidos minoritarios de Nueva York.

Ryan dijo que cuando regresó a Florida, algunas personas la acosaron después de enterarse de sus inclinaciones políticas, por lo que decidió hacer un cambio.

"Voy a esconderme a plena vista, porque si las personas equivocadas obtienen los nombres de las listas correctas, no sé qué podría hacerme eso para conseguir un trabajo (o) mantener un trabajo", dijo.

A pesar de que sigue votando por el Partido Demócrata, ahora está registrada como republicana.

Frustración con el sistema de partidos

The Workmans / Florida Democratic Party Nikki Fried es la presidenta del Partido Demócrata de Florida. Ella dijo que la creciente desconfianza de la gente hacia los partidos tradicionales y las instituciones gubernamentales está contribuyendo al aumento del cambio de partido.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, atribuye los cambios a la creciente desconfianza hacia los partidos tradicionales y las instituciones gubernamentales.

“La gente está frustrada de que ambos partidos y sus puntos de vista, y cómo han sido esculpidos por ambos lados, sean extremos, y por eso la gente se vuelve independiente", dijo. "Se está encontrando en esta generación a mucho más jóvenes que están frustrados con el sistema de partidos".

Una encuesta estatal de 2023 del Stetson Center for Public Opinion Research (este link está en inglés) encontró que el 61% de los floridanos se sentía desfavorable hacia el Partido Demócrata y el 54% hacia el GOP.

Y aunque ambos partidos principales han perdido votantes registrados este año, el presidente del Partido Republicano de Florida, Evan Power, discrepa con Fried.

"(Fried) puede seguir y enmarcarlo como quiera", dijo. "El hecho es que los republicanos están ganando votantes, los demócratas están perdiendo votantes, y los republicanos están ganando en el campo de batalla de las ideas".

Desde el año pasado, el GOP de Florida ha perdido 130,576 votantes registrados, mientras que los demócratas han perdido 361,949 y los NPA han perdido 325,199, según datos de la División de Elecciones de Florida.

El estado ha eliminado a más de 300,000 votantes activos e inactivos. Algunos de ellos pueden ser las mismas personas. Mientras tanto, Florida ganó más de 330,000 nuevos registros de votantes en 2025.

Meghan Bowman / WUSF Más de 300,000 votantes, activos e inactivos, fueron eliminados de las listas de registro de Florida este año. Datos proporcionados por la División de Elecciones de Florida.

La analista política Kelly Smith dijo que los partidos tienen éxito cuando han aumentado la participación en sus fortalezas — típicamente áreas urbanas para los demócratas y regiones rurales para los republicanos.

"Estoy ansiosa por ver cómo se verán las carreras a nivel estatal después de Trump, para ver si eso, si eso sigue siendo cierto", dijo Smith.

El presidente del GOP, Evan Power, dijo que el estado pasó de azul a rojo y a realmente rojo.

Pero Smith no está convencida de que Florida sea tan roja.

“No anticipo que la legislatura estatal vuelva al Partido Demócrata", dijo.

"Sin embargo, creo que las carreras a nivel estatal todavía están indefinidas. Sigo pensando que un demócrata podría ganar absolutamente una carrera a nivel estatal aquí en Florida. Creo que necesitamos algunos ciclos electorales más para determinar si el cambio a un estado sólidamente rojo se ha completado", agregó Smith.

Cambio en la noche de las elecciones

Pero después de las elecciones del martes, Fried dijo que ese cambio ya está ocurriendo a nivel local.

“El péndulo definitivamente se está inclinando hacia los demócratas, y está impulsado por las políticas centradas en la gente", dijo. "Los demócratas vieron la noche del (martes) y en todo el país, simplemente a nivel nacional, desde Nueva Jersey hasta California, los estadounidenses están hartos del caos que hemos estado experimentando durante los últimos 10 meses".

La fecha límite para registrarse o cambiar de partido para las primarias de mitad de período es el 20 de julio.

¿Quieres unirte a la conversación o compartir tu historia? Envía un correo electrónico a Meghan a bowman4@wusf.org.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.