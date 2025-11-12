Accidente mortal en Ybor City desata debate sobre persecuciones policiales

Un debate comunitario sobre las prácticas de persecución policial se ha desatado a raíz de una persecución policial que culminó en un accidente mortal en Ybor City.

El conductor, Silas Kenneth Sampson, de 22 años y residente de Dade City, ha sido acusado de homicidio vehicular y de huir o evadir con agravantes resultando en lesiones corporales graves o muerte. Cuatro personas murieron y al menos 13 más resultaron heridas.

El incidente ha encendido conversaciones tanto en línea (este link está en inglés) como en toda la región sobre si la persecución era necesaria o si debió haberse manejado de forma distinta. La Patrulla de Carreteras de Florida relajó su política de persecuciones policiales hace casi dos años, aumentando la discreción del oficial en las persecuciones, incluso en el uso de maniobras de alto riesgo.

La agencia le dijo a WFTV 9 (este link está en inglés) que este cambio alineó sus estándares con la visión de "ley y orden" del estado del gobernador Ron DeSantis.

"La política revisada de 'Persecución y Respuesta de Emergencia' de FHP faculta a los patrulleros para exigir responsabilidad a los delincuentes a la fuga mientras protegen a los floridanos asegurando que las persecuciones finalicen lo antes posible", declaró. "Más importante aún, y mientras que muchos estados evitan exigir responsabilidad a los delincuentes peligrosos por sus decisiones, la Patrulla de Carreteras de Florida busca usar cada herramienta y táctica disponible para asegurar que los delincuentes peligrosos terminen en la cárcel y fuera de nuestras calles".

Un análisis (este link está en inglés) del periódico TC Palm halló que las muertes por persecuciones de FHP se habían triplicado en los meses posteriores al cambio.

La FHP, la agencia que realizó la persecución, atribuye la culpa al sospechoso.

“El conductor ya estaba operando de forma imprudente y poniendo en peligro vidas antes de que los patrulleros intervinieran”, dijo Madison Kessler, su directora de comunicaciones, al Tampa Bay Times (este link está en inglés). “Nuestros patrulleros siguieron la política, se retiraron antes de que el sospechoso entrará en una área concurrida, y el conductor perdió el control por su cuenta. Esta tragedia recae únicamente en las acciones imprudentes del sospechoso, no en las fuerzas del orden”.

La división no respondió a las preguntas de WUSF.

Sampson fue visto (este link está en inglés) conduciendo imprudentemente a alta velocidad en la I-275 la madrugada del sábado, según el Departamento de Policía de Tampa, que no participó en la persecución. La policía cree que el mismo vehículo había estado corriendo carreras cerca.

La FHP comenzó a perseguir el coche, intentando sin éxito una maniobra PIT (técnica de inmovilización de precisión (este link está en inglés)) para forzar la detención del vehículo. El coche continuó y la policía suspendió la persecución poco antes de que se estrellara contra el patio de un bar popular LGBTQ+ en Ybor City.

Theron Bowman, fundador de la firma consultora de prácticas policiales The Bowman Group (este link está en inglés), dijo que el diálogo público en este momento es crucial.

"El objetivo principal de la policía y las agencias policiales debería ser mantener la seguridad de la comunidad", dijo Bowman, quien también señaló que no tenía suficiente información para comentar sobre la persecución de Ybor City. "Hay distintas visiones sobre cómo lograr esa meta".

Por ejemplo, está la declaración de la agencia sobre "ley y orden".

"Algunos creen que aumentar la discreción que los oficiales pueden aplicar a una situación puede resultar en una mayor adhesión a la ley y más orden en las comunidades, pero lo que consultores como yo hemos visto y lo que defendemos es que entra en juego otro fenómeno que se llama justicia procesal", dijo, enfatizando su punto de vista de que la policía debe garantizar que sus acciones sean tan justas y seguras como sea posible.

Decidir cuándo iniciar una persecución puede ser difícil, dijo. Los oficiales de las fuerzas del orden deben balancear los riesgos que plantea al permitir que un sospechoso conduzca imprudentemente frente a los peligros al iniciar una persecución a alta velocidad.

Conversando con WUSF (este link está en inglés) durante el fin de semana, un experto en persecuciones policiales cuestionó la persecución.

Una guía del Departamento de Justicia de EE. UU. (este link está en inglés) de 2023 resalta cómo las persecuciones "presentan riesgos físicos, emocionales y económicos para el oficial, los espectadores, los pasajeros y el sospechoso a la fuga".

Dice que las agencias deben adoptar "filosofías restrictivas de persecución vehicular que permitan persecuciones solo para un conjunto limitado y serio de circunstancias".

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.