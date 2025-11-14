Conductor acusado del fatal accidente de Ybor permanecerá detenido en espera de juicio

Silas Sampson, el conductor acusado en el fatal accidente del fin de semana (este link está en inglés) en Ybor City, permanecerá en la cárcel antes de su juicio.

El Juez Principal de Circuito del condado de Hillsborough, Christopher Sabella, emitió el fallo el jueves por la mañana en el centro de Tampa.

Las autoridades dicen que Sampson, de 22 años, huyó de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) después de la medianoche del sábado, cuando desvió su auto hacia la acera de la séptima avenida a aproximadamente 77 millas por hora.

Su vehículo arrolló a peatones antes de chocar contra el patio del popular club nocturno LGBTQ+, Bradley 's On 7th, matando a cuatro personas e hiriendo al menos a 13.

Según la Oficina del Fiscal del Estado, dos personas sufrieron lesiones graves, incluyendo una que permanece en un coma inducido médicamente.

Sampson enfrenta múltiples cargos, incluyendo cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos de fuga agravada por evadir.

La Patrulla de Carreteras de Florida presentó cargos adicionales (este link está en inglés) el miércoles — tres cargos de conducción imprudente con lesiones corporales graves y tres cargos de fuga para evadir a alta velocidad con lesiones corporales graves — pero retiró un cargo por cada acusación durante la audiencia del jueves por la mañana.

El fiscal asistente del estado, Justin Diaz, dijo que hubo cierta confusión relacionada con otro accidente de tráfico.

Una declaración jurada penal dice que Sampson podría enfrentar cargos adicionales pendientes a los resultados de un informe de toxicología que la FHP ordenó en el lugar del accidente.

Los patrulleros sospecharon que Sampson estaba bajo la influencia del alcohol, citando ojos inyectados en sangre, olor a alcohol, habla arrastrada e inestabilidad en los pies del acusado.

Aún no se ha fijado la fecha de la siguiente cita en corte.

Los registros identificaron a las personas fallecidas como Lisa Sherell Johnson, de 41 años, de Auburndale; Marlon Anthony Collins, de 53 años, de Bartow; Sherman Jones, de 53 años, de Tampa; y Christina Maria Richards, de 25 años, de Ohio.

Al mismo tiempo que la audiencia judicial de Sampson, la Agencia de Reurbanización Comunitaria de Tampa escuchó a miembros de la comunidad que pedían mejores medidas de seguridad en Ybor City.

La reunión fue una de las primeras oportunidades para que los miembros del público compartieran sus opiniones sobre el tema con los funcionarios.

"Nuestra comunidad está sufriendo en este momento. Lo que pasó fue una terrible tragedia. Y fue una que debió haberse evitado", dijo Tom DeGeorge, propietario del Crowbar, un local de música en vivo en Ybor City.

El incidente del sábado provocó llamados para limitar la séptima avenida solo al tráfico peatonal, al menos los fines de semana.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, abordó la idea en una conferencia de prensa el lunes, citando estudios que muestran que eso haría que la carretera fuera más peligrosa.

"Todos los datos nos dicen que es más seguro tener la séptima avenida abierta porque previene la congregación de individuos que vienen sin intención de patrocinar los establecimientos, restaurantes u otros lugares de entretenimiento", dijo.

El accidente también ha desatado un debate (este link está en inglés) sobre la seguridad de las persecuciones policiales.

En el tramo final de la persecución, un patrullero de la Patrulla de Carreteras de Florida intentó sin éxito una maniobra PIT, donde la policía golpea la parte trasera del vehículo de un sospechoso en una detención forzada.

Funcionarios dijeron que ese intento ocurrió aproximadamente 0.4 millas antes del accidente.

Según los registros judiciales, después de la parada fallida, el patrullero estatal detuvo la persecución a dos décimas de milla de la escena del accidente.

Thomas Gleason, un capitán de policía retirado y entrenador nacional de seguridad en persecuciones, dijo a WUSF (este link está en inglés) que las persecuciones a alta velocidad en áreas urbanas concurridas como Ybor plantean muchos riesgos.

"Puedes ser la persona mejor entrenada en todo Estados Unidos, pero esa persona que estás persiguiendo no tiene las mismas habilidades ni el mismo entrenamiento que tú", dijo Gleason.

Un análisis del periódico TC Palm mostró que después de que la Patrulla de Carreteras de Florida relajó su política de persecución policial hace casi dos años (este link está en inglés), las muertes por persecuciones de la FHP se triplicaron.

En respuesta a preguntas sobre sus políticas, la FHP culpó a Sampson.

"El conductor ya estaba operando imprudentemente y poniendo vidas en peligro antes de que los patrulleros se involucraron", dijo Madison Kessler, su directora de comunicaciones, al Tampa Bay Times (este link está en inglés). "Nuestros patrulleros siguieron la política, se retiraron antes de que el sospechoso entrará en un área concurrida, y el conductor perdió el control por su cuenta. Esta tragedia recae únicamente en las acciones imprudentes del sospechoso, no en las fuerzas del orden".

