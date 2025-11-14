Problemas para los programas de Head Start podrían extenderse más allá del cierre del gobierno

Más de 2,000 niños en Florida perdieron el acceso (este link está en inglés) a los centros de Head Start por causa del cierre del gobierno.

El programa de subvenciones de fondos federales a locales (este link está en inglés) proporciona financiamiento a centros comunitarios que ofrecen cuidado infantil gratuito y otros servicios, como apoyo alimentario y atención médica, para niños menores de 5 años de hogares vulnerables. Los niños de familias de bajos ingresos, aquellos que experimentan la falta de vivienda y los menores en hogares de crianza temporal son elegibles para inscribirse.

Muchos centros de Head Start se quedaron sin dinero el 1 de noviembre, lo que obligó a varios centros en Florida a cerrar y enviar al personal a casa.

Cierres de Head Start

Tres programas de Head Start —Capital Area Community Action Agency Inc., East Coast Migrant Head Start Project y Redlands Christian Migrant Association Inc.— que administra decenas de centros en Florida, pararon algunas de sus operaciones este mes.

Daniel Jaime, el administrador del East Coast Migrant Head Start Project, supervisa seis centros que atienden a niños en la región metropolitana de Tampa Bay. Los centros sirven específicamente a hijos de trabajadores agrícolas migrantes y de temporada en los condados de Polk, Hardee y Manatee.

Cuando los fondos se agotaron, Jaime dijo que más de 300 niños y familias inscritas en sus centros de Head Start perdieron acceso al cuidado infantil.

"Normalmente, estaría entrando a un centro donde, ya sabes, tenemos niños, maestros... haciendo actividades educativas; padres entrando y saliendo; autobuses dejando a los niños... el olor de la comida cocinándose en nuestras cocinas", dijo.

Desde el 1 de noviembre, sus instalaciones han permanecido vacías.

"Teníamos 311 niños inscritos el 31 de octubre", dijo Jaime. "No sé dónde están".

Courtesy Of Daniel Jaime Seis centros de aprendizaje temprano administrados por el East Coast Migrant Head Start Project han permanecido vacíos desde el 1 de noviembre.

Personal de aprendizaje temprano sin trabajo

Jaime dijo que 283 empleados en estos centros de Head Start también están sin trabajo en este momento.

Macrina Vega, coordinadora del área de Redlands Christian Migrant Association, supervisa varios centros de Head Start en los condados de Hillsborough y Manatee.

Ella dijo que 185 empleados, incluyendo monitores de autobús, maestros, trabajadores de salud y asistentes de programa, están suspendidos de sus labores en los cinco centros de Head Start que supervisa en Ruskin, Wimauma y Palmetto.

Vega mencionó que algunos empleados tienen que buscar trabajo en otros lugares; ha escuchado que algunos han solicitado empleos en guarderías privadas cercanas.

"Tengo en el fondo de mi mente que —una vez que reabramos— puede que tengamos personal que no regrese, y ese es otro problema que se avecina", dijo.

Obstáculos para la reapertura

Los programas de Head Start que cerraron sus puertas y enviaron a su personal a casa este mes podrían enfrentar obstáculos para reabrir, incluso ahora que los fondos federales han sido restablecidos.

El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de financiamiento gubernamental para poner fin a un cierre récord de 43 días la noche del miércoles. La ceremonia tuvo lugar horas después de que la Cámara aprobara la medida.

"Esto es algo que preocupa mucho a los directores de programas y al personal... Head Start es efectivo solo con personal efectivo", dijo Tommy Sheridan, subdirector de la National Head Start Association.

Retener al personal de aprendizaje temprano, que está altamente capacitado pero mal pagado, es difícil sin el estrés adicional de un cierre del gobierno, dijo.

"La fuerza laboral de la primera infancia es una de las peor remuneradas en el país. Así que estamos añadiendo desafíos adicionales a nuestro personal, posiblemente tengan que buscar apoyo alimentario y otro tipo de apoyo comunitario ellos mismos", dijo.

Hasta la tarde del miércoles, los programas de Head Start que sirven a la región de Tampa Bay no habían recibido un aviso de otorgamiento de fondos del gobierno federal.

Los administradores de programas del East Coast Migrant Head Start Project y Redlands Christian Migrant Association dijeron que ese será el primer paso hacia la reapertura.

