Floridanos se manifiestan en el capitolio estatal para protestar contra la caza de osos negros

Por primera vez en una década, vuelve una cacería de osos negros a Florida. Sin embargo, algunos residentes están tratando de detenerla.

Más de 100 de ellos acudieron al Capitolio estatal el lunes para manifestarse contra la cacería, que está programada para iniciar el 6 de diciembre y durar hasta el 28 de diciembre.

"Estamos aquí apelando al gobernador [Ron] DeSantis", dijo Cris Costello, una organizadora de la manifestación y directora de la campaña estatal para el capítulo de Florida del Sierra Club. "Él es el único que puede detener esta cacería en este momento, así que estamos, supongo, literalmente en el jardín de su casa, pidiéndole que la detenga".

"NO SOY TU TROFEO", decía uno de los carteles de la manifestación. Otro: "CAZA DE TROFEOS NO ES CONSERVACIÓN".

Cris Costello, directora de la campaña estatal para el capítulo de Florida del Sierra Club, en la manifestación contra la caza de osos en el Capitolio de Florida el lunes 17 de noviembre de 2025.

La última cacería de osos ocurrió en 2015. Los funcionarios la terminaron el segundo día (este link está en inglés), ya que los cazadores habían abatido a los osos más rápido de lo esperado y ya se habían acercado al límite estatal.

Este año, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) ha emitido 172 permisos de caza, con solo un oso negro permitido por permiso. Según informes (este link está en inglés), algunos de estos permisos han sido adquiridos por activistas que se oponen a la cacería.

La cacería está limitada a cuatro áreas del estado (este link está en inglés).

El estado afirma que las poblaciones de osos han aumentado – y con ello también los encuentros entre humanos y osos (este link está en inglés).

Los manifestantes argumentan que lo que ha aumentado es el desarrollo humano. Les preocupa que la cacería perjudique a las poblaciones de osos y abogan por enfoques no letales como asegurar los botes de basura con cerradura.

Douglas Soule / WUSF Kim Norwood en la manifestación contra la caza de osos de diciembre de 2025 en el Capitolio de Florida el lunes 17 de noviembre de 2025. La caza de osos con perros estará permitida en 2027.

Los osos negros "en realidad no están buscando problemas... Están buscando algo de comer, y desafortunadamente, la gente sigue sin proteger sus botes de basura", dijo Kim Norwood, una jubilada de Brooksville que tomó uno de los varios autobuses organizados por el Sierra Club que llevaron a activistas anti-caza de osos al Capitolio.

"Así que siguen viniendo", continuó Norwood. "Pero la gente debe saber que todo esto se puede solucionar".

Un juez considerará una solicitud (este link está en inglés) para bloquear la cacería el próximo lunes.

Douglas Soule / WUSF Raquel Levy, abogada de Bear Warriors United, en la manifestación contra la caza de osos el lunes 17 de noviembre de 2025.

"O vamos a ganar a lo grande o vamos a perder a lo grande, y habrá un daño irreparable para los osos", dijo Raquel Levy, la abogada que presentó la solicitud. Ella representa al grupo Bear Warriors United y también asistió a la manifestación del lunes.

Levy y otros opositores a la cacería dicen que la ciencia que la respalda por parte del estado está desactualizada e incompleta, y que los funcionarios de vida silvestre no han considerado completamente el daño a las poblaciones locales de osos.

FWC defiende su análisis y señala que tiene "autoridad derivada constitucionalmente" para administrar la vida silvestre.

Si tiene alguna pregunta sobre la sesión legislativa, puede preguntar al equipo de Your Florida haciendo click aquí.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.