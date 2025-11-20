¿Podría regresar la letra cursiva? Legisladores de Florida consideran instrucción escolar y requisitos de evaluación

¿Podría regresar la cursiva?

Un proyecto de ley que está ganando impulso en la Cámara de Representantes de Florida requeriría la enseñanza de la letra cursiva a los estudiantes de escuelas primarias públicas a partir del segundo grado.

"La letra cursiva es más que solo caligrafía", afirmó el representante republicano Toby Overdorf de Palm City, uno de los patrocinadores del proyecto de ley. "Fortalece la alfabetización, mejora las habilidades motoras finas y permite a los estudiantes interactuar de primera mano con la historia de Estados Unidos".

Los partidarios señalan que muchos documentos históricos —así como cartas de los abuelos— están escritos en cursiva.

Si bien Florida ya incluye cierta instrucción de la letra cursiva a partir del tercer grado, no está establecida en la legislación estatal – y el estado no exige ninguna prueba al respecto. Overdorf argumenta que los estándares actuales no son suficientes.

La legislación, HB 127 (este link está en inglés), exigiría que los estudiantes "demuestren competencia" en una evaluación escrita al final del quinto grado.

El proyecto de ley superó su primera parada en un comité el martes. El Subcomité de Éxito Académico Estudiantil de la Cámara le dio aprobación unánime.

La Cámara aprobó esta medida (este link está en inglés) durante la pasada sesión legislativa, pero la misma no prosperó en el Senado.

Una versión idéntica de la legislación en el Senado, la SB 444 (este link está en inglés), aún no ha sido asignada a un comité, pero la próxima sesión legislativa no comienza oficialmente sino hasta enero.

Esta historia fue producida por WUSF como parte de una iniciativa de periodismo estatal financiada por la Corporation for Public Broadcasting.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.