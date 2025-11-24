Una madre y su hijo reciben ayuda para construir viviendas asequibles en Grant Park

Cynthia Clonts y su hijo Parker están llevando el cambio al vecindario de Grant Park en East Tampa con ayuda de la ciudad.

"No somos grandes desarrolladores. No somos grandes inversionistas. Somos dueños con legado de más de 20 años", dijo Cynthia Clonts.

En una votación de 4 a 0 el 13 de noviembre (este link está en inglés), la Junta de la Agencia de Reurbanización Comunitaria (CRA) de Tampa aprobó un subsidio de $1.8 millones para que Clonts Properties construya apartamentos asequibles en un lote baldío que han poseído por décadas.

Los concejales Miranda, Viera y Clendenin estuvieron ausentes en la votación.

"Voy a apoyar esto. Estoy emocionado de apoyar esto", dijo el concejal Guido Maniscalco. "Esta es una inversión que vale la pena para algo que absolutamente necesitamos".

1 of 2 — Clonts Properties, Inc Grant Park redevelopment 1.png Un recuadro amarillo delimita el terreno de desarrollo ubicado en Temple St. 3812-3816, donde Clonts Properties, Inc. construirá apartamentos asequibles. Se prevé que la construcción comience en la primavera de 2026. Screenshot of slide deck by Clonts Properties, Inc. 2 of 2 — Clonts Properties, Inc. development site 1.png Un plano del sitio para la reurbanización de Grant Park muestra el lote vacante en North Temple Street, en la esquina de Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard y North 50th Street. Screenshot of slide deck by Clonts Properties, Inc.

El proyecto obtendrá fondos del Área de Reurbanización Comunitaria (CRA) de East Tampa, uno de varios distritos de financiamiento donde los ingresos de los impuestos a la propiedad se reinvierten dentro de los mismos vecindarios.

En el CRA de East Tampa, los proyectos deben tener el objetivo (este link está en inglés) de mejorar la infraestructura y las oportunidades en el área (este link está en inglés).

El proyecto de Clonts Properties promete construir 12 apartamentos que son asequibles para hogares que ganan menos del 80% del ingreso medio del área (este link está en inglés), o una familia de cuatro que gana alrededor de $83,000 al año en el condado de Hillsborough. El subsidio para desarrolladores del CRA también requiere que las unidades permanezcan asequibles (este link está en inglés) durante al menos cincuenta años.

Un proyecto 'de la casa'

Hablando antes de la votación de la junta del CRA de Tampa, Debra Cammiliss, pastora de hace mucho tiempo en el vecindario de Grant Park, dijo que estos dólares se gastarán bien en la construcción de viviendas asequibles.

"Son personas que tienen corazón. Son desarrolladores, no con un signo de dinero en sus ojos, sino que están ahí para hacer una diferencia en nuestra comunidad", dijo.

Ella fue una de siete residentes y defensores comunitarios que hablaron a favor del proyecto de Grant Park.

Gabriella Paul / WUSF Jeremiah Johnson es gerente de programas extracurriculares en Faith Action Ministry Alliance, que atiende a niños y familias en el vecindario de Grant Park en East Tampa. Fue uno de varios residentes que hablaron en apoyo a que el CRA de East Tampa financiará el desarrollo de viviendas asequibles de Clonts Properties, Inc.

Be Parks, la coordinadora de desarrollo comunitario del CRA, calificó la propuesta como un "proyecto de la casa" durante una reunión del Consejo Asesor Comunitario (CAC) de East Tampa en agosto (este link está en inglés).

Este grupo, que se reúne para discutir cómo se gastan los dólares del CRA de East Tampa, recomendó que se otorgaran $2.5 millones al proyecto de viviendas asequibles de Clonts Properties.

A pesar de la recomendación, la junta del CRA aprobó $1.8 millones para el proyecto el 13 de noviembre.

Esto ocurre en medio de críticas de miembros de la comunidad y miembros del CAC sobre cómo se reparten los dólares del CRA de East Tampa.

Disputa por los dólares del CRA de East Tampa

Alison Hewitt, residente de hace mucho tiempo y dueña de negocios, ha sido una proponente de un desarrollo más equitativo en Tampa.

Hablando durante el comentario público, dijo que le gustaría ver que la junta del CRA estandarice aún más el proceso de solicitud para subsidios de desarrolladores.

"Yo apoyo este proyecto... pero [lo que] necesitamos es un trato justo de las políticas de subvención en general", dijo Hewitt.

Ella señaló otra partida que fue financiada el 13 de noviembre, $5 millones otorgados al CDC de Tampa para viviendas asequibles en Heritage Heights (este link está en inglés); dijo que fue tramitada lentamente en comparación con el proyecto de Clonts Properties.

También ha habido críticas de que el proceso actual de financiación del CRA favorece a desarrolladores más grandes sobre dueños con legado que construyen en lotes más pequeños, como Clonts Properties, Inc.

La agente inmobiliaria de Tampa, Kella McCaskill, dijo que también se ha desilusionado con el proceso de solicitud de dólares del CRA de East Tampa.

"He hecho muchas cosas en lo que respecta a bienes raíces, bancario, préstamos, todo el rollo, pero cuando llegué a esta parte, me quedé perpleja en lo que se refiere a este proceso", dijo.

El 13 de noviembre, la junta del CRA de Tampa también aprobó algunos cambios en las políticas y directrices relativas a las subvenciones comerciales (este link está en inglés), incluido el proceso de solicitud.

La junta también está actualizando el plan de desarrollo comunitario para el CRA de East Tampa, que se acerca al final de su cronograma de financiación en la primavera.

Gabriella Paul cubre las historias de personas que viven al día en la región metropolitana de Tampa Bay para WUSF. Aquí puede compartir su historia con ella.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.