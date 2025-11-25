USF afirma que las renovaciones de H-1B seguirán 'como de costumbre' — excepto para la contratación en el extranjero

Los empleados con una visa H-1B pueden seguir renovando su visa con normalidad, dijeron los abogados durante un foro de inmigración organizado por la Universidad del Sur de Florida la semana pasada.

El programa H-1B permite a los empleadores contratar trabajadores extranjeros con al menos una licenciatura cuando la mano de obra nacida en EE. UU. es difícil de encontrar. La visa generalmente se renueva cada tres años, pero puede extenderse hasta seis.

En septiembre, la administración Trump impuso nuevas restricciones, incluida una tarifa de $100,000 por nuevas peticiones de visa H-1B. La medida generó gran preocupación entre las empresas e instituciones que dependen de trabajadores extranjeros contratados a través del programa.

Luego, el gobernador Ron DeSantis pidió a las universidades que "desconectaran" la H-1B en una conferencia de prensa celebrada en USF en octubre, lo que provocó aún más confusión.

Sin embargo, la Junta de Gobernadores de Florida, que supervisa el sistema universitario del estado, no ha discutido ningún cambio formal en la contratación internacional a través del programa H-1B. Es incierto cómo el estado regularía un programa federal.

Los abogados que trabajan con USF World aclararon que, hasta ahora, las renovaciones para el personal existente continuarán "como de costumbre".

La tarifa de $100,000 solo se aplicaría a las nuevas peticiones H-1B presentadas después de las 12:01 a.m. del 21 de septiembre de este año.

La tarifa no se aplicaría cuando USF contrate a alguien de otro empleador que ya tenga estatus H-1B.

También están exentos de la tarifa los estudiantes internacionales que ya tienen una visa de estudiante válida, como la F-1 o la J-1, y que están cambiando a un estatus de visa H-1B.

"Así que, esencialmente, si alguien está en EE. UU. con un estatus válido — ya sea una extensión, un cambio de estatus o transferencia de otro empleador — esa tarifa no aplicará", dijo Jennifer Roeper Stockon, abogada de Ogletree Deakins, un bufete de abogados laborales y de empleo que trabaja con USF.

Sin embargo, la tarifa sí aplicará en los casos en que la universidad esté contratando desde el extranjero y la persona aún no posea el estatus H-1B.

Una excepción a la regla sería un individuo que el Departamento de Seguridad Nacional considere que es "de interés nacional y no representa una amenaza para la seguridad o el bienestar de los Estados Unidos".

Pero Stockon dijo que no hay "mucha claridad sobre quién califica para esa exención".

"Si están fuera de los Estados Unidos, necesitaríamos más conversación sobre la visa apropiada, porque no estaríamos utilizando la H-1B", dijo Marcia Taylor, vicepresidenta adjunta de Cumplimiento y Servicios de Inmigración de USF.

Aunque la H-1B ha sido lo que la presentación de USF World llamó la "columna vertebral estable" del programa de visas, la universidad está considerando otras opciones de visa en lo que respecta a la contratación de extranjeros.

Estas incluyen:



La visa TN, que permite a mexicanos y canadienses trabajar en EE. UU. en ciertas ocupaciones si pueden demostrar que planean regresar a su país de origen después de que finalice el período de trabajo;

La E-3, que es similar a la H-1B, pero aplica solo a australianos;

La H-1B1, una visa para singapurenses y chilenos también similar a la H-1B;

Y la visa O-1 de Habilidades Extraordinarias, que incluye todas las nacionalidades, pero tiene un umbral más alto.

Cifras actualizadas muestran que USF empleó a 102 titulares de visas H-1B en lo que va del año fiscal 2025, según datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Eso sitúa a USF en cuarto lugar entre las universidades de Florida, detrás de la Universidad de Florida, la Universidad de Miami y la Universidad Estatal de Florida en lo que respecta al número de empleados H-1B.

Los abogados aconsejaron a los empleados con visas que minimizaran los viajes innecesarios al extranjero. Pero si deben viajar, deben asegurarse de que los pasaportes y sellos de visa estén actualizados y planificar con mucha anticipación, ya que los tiempos de procesamiento son mucho más largos que en años anteriores.

Posibles cambios para estudiantes internacionales

Otra posible actualización de la política migratoria involucra a los estudiantes internacionales.

Típicamente, a los estudiantes internacionales o visitantes de intercambio se les permite permanecer en EE. UU. durante el tiempo que les lleve completar sus estudios.

Pero la Administración Trump está proponiendo un cambio de regla que permitirá a los estudiantes quedarse solo hasta la fecha de finalización de su programa, que no debe exceder los cuatro años. Para quedarse más allá de la fecha indicada, los estudiantes necesitarán presentar una extensión ante el gobierno federal.

"La diferencia es que, ahora mismo, todo lo maneja internamente la escuela. Así que es bastante fácil para los estudiantes. Simplemente confían en la oficina de USF, y todo se organiza y se resuelve mágicamente", dijo Alix Mattingly, abogada de Ogletree Deakins.

Si se implementa el nuevo requisito de extensión, Mattingly dijo que esto podría plantear un desafío para los estudiantes.

"Tal vez estás ocupado estudiando y concentrándose mucho en tu trabajo y no te das cuenta", dijo Mattingly.

Si los estudiantes no presentan una extensión a tiempo, podrían acumular algo llamado presencia ilegal (unlawful presence).

Eso puede "ponerte en riesgo a largo plazo como ciudadano extranjero de estar en EE. UU. sin estatus válido. Y puede que sea imposible arreglar ese estatus", dijo Mattingly.

Actualmente, a los estudiantes con una visa F-1 — la visa con la que se admite a la mayoría de los estudiantes — se les permite un período de gracia de 60 días para permanecer en EE. UU. después de que finalicen sus estudios, ya sea para prepararse para partir, transferirse a otro programa o solicitar un cambio de estatus.

El cambio de regla propuesto reduciría ese período de gracia a 30 días.

Otros cambios propuestos incluyen no permitir que los estudiantes universitarios internacionales F-1 cambien de programa dentro de su primer año académico. A los estudiantes F-1 a nivel de posgrado o superior no se les permitiría cambiar de programa en ningún momento durante su programa de estudio.

Los abogados dijeron que un cambio de regla final, si se implementa, llegará en el primer trimestre de 2026 como pronto, y los cambios probablemente se aplicarán solo a futuros estudiantes.

Kiki Caruson, vicepresidenta de USF World, alentó a los estudiantes y empleados a comunicarse con su oficina con cualquier pregunta.

"Reconocemos que este es un momento de mucha incertidumbre, pero sepan que tenemos expertos y recursos aquí", dijo Caruson. "No queremos que la gente se estresa innecesariamente — sin minimizar el estrés que la incertidumbre puede generar".

USF es conocida por su gran población de estudiantes internacionales. Con 7,268 estudiantes internacionales en el año escolar 2024-25, USF supera a todas las universidades de Florida.

Sin embargo, con los cambios y restricciones a las visas de estudiantes y trabajadores, así como a la inmigración en general, las universidades en todo EE. UU. están viendo una caída en la matrícula internacional este año.

Esta nota de WUSF se tradujo del inglés al español utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un periodista de WUSF informó y produjo la nota original. Miembros bilingües de WUSF editaron, actualizaron y verificaron la precisión de la traducción. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el uso de IAG para este proyecto, comuníquese con Mary Shedden a shedden@wusf.org.